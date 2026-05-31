El drástico cambio de reglamento de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Mónaco

La F1 limitará la velocidad máxima en el GP de Mónaco (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La FIA limitará la velocidad máxima de los coches de F1 en el Gran Premio de Mónaco con una configuración específica del motor y con la desactivación total de la aerodinámica activa durante todo el fin de semana, en una decisión que busca reducir los riesgos de un circuito donde la aproximación a zonas de frenada y los cambios de adherencia agravan el impacto de un aumento de prestaciones.

La federación también decidió eliminar el llamado “modo recta” porque en Mónaco el alerón no aportaría una ganancia real con la nueva generación técnica. Según el informe que dio el sitio especializado Motorsport, el riesgo de los monoplazas aumenta al llegar a la frenada de la curva 1, donde la superficie irregular exige la máxima carga aerodinámica para evitar las frenadas bruscas.

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Es por esto que la aerodinámica activa se desactivará por completo en la próxima fecha del calendario de la Máxima, que será la primera de la temporada en Europa, en una novedad inédita en lo que va de la temporada. La FIA suele definir zonas de activación en sectores donde los autos no circulan al límite de adherencia y donde los neumáticos no soportan cargas laterales o de tracción máximas.

La misma normativa incluye otro criterio: la zona de activación debe durar más de tres segundos. El objetivo es evitar despliegues demasiado breves que solo aumenten el trabajo del piloto sin una mejora sustancial de rendimiento o eficiencia. La temporada pasada, los pilotos utilizaron el DRS en la recta de boxes durante algo más de cinco segundos y alcanzaron unos 290 km/h. Con el nuevo MGU-K, esa fase de aceleración permite llegar a alta velocidad más rápido, lo que alteró el cálculo sobre utilidad y seguridad en el trazado urbano de Mónaco.

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Hay que señalar que la decisión no se limita al alerón. Algunos Grandes Premio, entre ellos el que se corre por las calles del Principado, tendrán un mapeado específico del motor llamado Rev1, que aplica un límite alternativo sobre la curva de potencia del sistema eléctrico. Según el informe de Motorsport, el objetivo del mapa Rev1 es evitar una velocidad excesiva en sectores como la recta de boxes, el túnel y la subida hacia el sector Massenet. La potencia máxima no se reducirá en Mónaco, pero sí cambiará la fase en la que empieza a caer de forma progresiva.

Una clásica postal del circuito en las calles de Mónaco (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

En el modo estándar, el motor eléctrico puede entregar 350 kW hasta 290 km/h y luego reducirse de manera gradual hasta 250 kW a 310 km/h y a cero a 345 km/h. Los equipos pueden recortar antes esa entrega si buscan ahorrar energía. En Mónaco, esa lógica se adelanta de forma marcada. El coche entrará en la fase de reducción a 200 km/h en lugar de sostener la potencia máxima hasta velocidades mucho más altas.

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El circuito monegasco no exige una gestión especialmente dura de la energía porque sus numerosas frenadas permiten recuperar la batería con eficiencia. Por eso, en lo que es el “modo adelantamiento”, el MGU-K dejará de desplegar la potencia máxima a 200 km/h en lugar de a 335 km/h, aunque la curva de caída no será tan abrupta. En teoría, a 260 km/h el mapa estándar entrega unos 150 kW del motor eléctrico, mientras que el modo adelantamiento ofrecerá casi 100 kW extra.

Estos cambios alteran el equilibrio competitivo en una temporada en la que Mercedes ganó todas las carreras disputadas desde el inicio del año, con un reparto de cuatro triunfos para Kimi Antonelli y el restante para George Russell. Justamente, el último paquete de mejoras del monoplaza W17, introducido en Montreal, estuvo orientado específicamente a aumentar la carga aerodinámica.

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La consecuencia deportiva inmediata es clara: en Montecarlo, la máxima carga volverá a ser el rasgo central de autos concebidos en general para reducir la resistencia al avance. Esa variación de filosofía puede abrir una ventana para rivales que no lograron seguir el ritmo de Mercedes en las primeras cinco fechas. Ferrari llega a Mónaco con un perfil técnico que, sobre el papel, encaja con las exigencias del circuito, según Motorsport. El SF-26 sufre por la falta de potencia de su motor a altas revoluciones, pero es el mejor auto de la parrilla en términos de chasis y aerodinámica en curvas de velocidad media y baja. En ese sentido, McLaren aparece como otro aspirante serio por una característica concreta: su auto tiene la distancia entre ejes más corta de la parrilla. El equipo de Woking montará la combinación de piezas disponible que le permita obtener la mayor carga aerodinámica posible.

El Gran Premio de Mónaco tendrá un formato tradicional, con las dos primeras prácticas libres el viernes 5 de junio. El sábado 6 se llevará a cabo el tercer entrenamiento en la antesala de la clasificación para la carrera principal del domingo 7 que se correrá a 78 vueltas.

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