En una dramática definición, los Spurs de Wembanyama superaron al Thunder y jugarán las Finales de la NBA: la reacción de Manu Ginóbili

La noche del sábado fue histórica para los San Antonio Spurs, que lograron imponerse en un séptimo partido de alta tensión ante Oklahoma City Thunder (111-103) y se consagraron campeones de la Conferencia Oeste. El triunfo marcó la primera clasificación del equipo a las Finales de la NBA desde 2014. A lo largo de la jornada, la reacción de Manu Ginóbili se convirtió en uno de los focos más comentados por aficionados y figuras del deporte.

Apenas finalizó el encuentro, Ginóbili utilizó su cuenta de X para dejar un mensaje que rápidamente se viralizó: “Espetacular! Los @spurs de nuevo a la final de la NBA! Qué emoción! Increíble lo de este equipo!! 4 más! Go spurs go!!!”. La publicación fue replicada miles de veces y celebrada tanto por seguidores de la franquicia como por excompañeros del argentino. “Manu, por tu culpa, mi hermana y yo nos hicimos fans de los Spurs, al igual que toda nuestra familia”, “Alenté a los Spurs como en la época dorada tuya Manu con Parker y Tim Duncan. Vamos a ganar las finales!” y “Como en los buenos viejos tiempos!”, fueron algunas de las reacciones de los fans.

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Minutos después, el exjugador sumó otro posteo, esta vez con tono cómplice y orgullo institucional. “Digámoslo otra vez... ¡Los Spurs son los Campeones de la Conferencia Oeste! ¡Mi primera vez como hincha!”, compartió Ginóbili, en clara referencia al nuevo rol que ocupa tras su retiro como jugador. Esta declaración reforzó el sentimiento de pertenencia y la emoción que rodea a la franquicia texana en este nuevo ciclo competitivo.

Finalmente, compartió un tercer posteo mostrando una increíble jugada en la que Luke Kornet evitó la conversión del rival con un espectacular bloqueo: “¡Esta fue la jugada que ganó el partido! ¡Lo cambió todo!! ¡Luuuuuuuuke!!“, escribió Manu.

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Manu Ginobili, leyenda de los Spurs, celebra efusivamente en X (anteriormente Twitter) el emocionante regreso de su equipo a las Finales de la NBA.

La victoria de los Spurs se selló como el segundo triunfo de la franquicia como visitante en un séptimo partido. El equipo, dirigido por Mitch Johnson y con un núcleo renovado de jóvenes talentos, alcanzó la final tras superar una serie adversa ante Oklahoma City Thunder, que llegó a liderar 3-2 antes de la remontada. El resultado significó un nuevo capítulo en la historia de la franquicia, que no disputaba una final desde que consiguió el título frente a los Miami Heat en 2014.

La actuación de Victor Wembanyama fue determinante. El francés, elegido MVP de las Finales del Oeste, terminó el partido con 22 puntos, siete rebotes y dos asistencias en 41 minutos de juego. Wemby se convirtió en el segundo jugador en la historia de la NBA en liderar a su equipo en puntos y rebotes en los playoffs y alcanzar las Finales en su primera aparición. El joven pivote, número uno del draft de 2023, terminó la serie con promedios de 27,3 puntos, 10,9 rebotes y 2,7 tapones por partido.

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Manu Ginobili, leyenda de la NBA, celebra a los San Antonio Spurs como campeones de la Conferencia Oeste con esta imagen compuesta del equipo, marcando su primera alegría como aficionado.

El partido se desarrolló con máxima intensidad. Los Spurs tomaron una ventaja inicial de catorce puntos y supieron sostener la presión del local, que contó con una destacada labor de Shai Gilgeous Alexander, autor de 35 puntos y nueve asistencias. En el tramo final, el equipo texano mantuvo la solidez ofensiva y selló el triunfo con aportes clave de Julian Champagnie, Stephon Castle, De’Aaron Fox y otros seis jugadores que alcanzaron doble dígito en anotación.

El primer partido de la serie final entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks se disputará el miércoles 3 de junio de 2026 a las 20:30 (hora del Este de EE. UU.), reedición exacta de las Finales de 1999, cuando la franquicia texana obtuvo su primer anillo. La expectativa crece en torno al desenlace de una temporada marcada por la sorpresa y el regreso de los Spurs a la elite del básquetbol estadounidense.

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Manu Ginobili celebra en redes sociales la jugada clave que llevó a los San Antonio Spurs a las Finales de la NBA.