Salud

Por qué la fuerza muscular es un factor clave para una vida más larga y saludable

Durante su columna en Infobae al Mediodía, el neurólogo Conrado Estol explicó por qué entrenar los músculos resulta fundamental para la longevidad. Reveló qué ejercicios y alimentación son necesarios y desmontó mitos frecuentes


“La sarcopenia es natural en el ser humano. Después de los sesenta y cinco años, una de cada cuatro personas se cae porque tiene menos músculo", dijo el Dr Estol

En su columna semanal para el canal de streaming Infobae en vivo, el neurólogo Conrado Estol (MN 65.005) enfatizó que “la edad biológica es una ‘enfermedad’ tratable. Y uno de los principales tratamientos es generar músculo en el cuerpo”. Desde el estudio, el especialista sostuvo que la longevidad y la calidad de vida dependen en gran medida del entrenamiento muscular y de la correcta incorporación de proteínas.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol desmitificó varias creencias populares sobre el ejercicio físico: “Correr, yoga, caminar, está buenísimo, te sirve para un montón de cosas, pero no te sirve para el músculo. Para el músculo hacer fuerza”.

La importancia del músculo y la edad biológica

El neurólogo advirtió que la sociedad suele subestimar el rol de la musculatura: “Hay más de seiscientos músculos en el cuerpo. La proteína no solo construye músculo, también es transmisor cerebral y hormona. Es fundamental para el funcionamiento humano”. En ese sentido, introdujo el concepto de sarcopenia: “Es la pérdida del músculo. Y la gente lo tiene que saber”.

Estol aclaró que la verdadera edad relevante no es la cronológica, sino la biológica: “El DNI no vale nada. Lo importante es tu edad biológica, porque hay gente de cincuenta años que puede tener un infarto o un ACV y morir. La edad biológica es la que dice que estás bien o no”. Subrayó la posibilidad de medirla mediante la metilación del ADN y la cantidad de placas de colesterol en las arterias: “Puedo decir exactamente tu edad biológica, el reloj biológico”.

“El músculo predice la expectativa
“El músculo predice la expectativa de vida: después de los sesenta y cinco años, una de cada cuatro personas se cae por falta de fuerza”, alertó el neurólogo

Ejercicio de fuerza: cuáles sirven y cómo medir el impacto

El neurólogo precisó que no cualquier ejercicio estimula la musculatura: “Caminata, bicicleta, yoga, tai chi, todo eso es espectacular, pero no te da músculo. De cero ejercicio a algo moderado, la diferencia en expectativa de vida es infinita. Pero para ganar músculo, necesitás ejercicios de fuerza”.

A la hora de medir la fortaleza muscular, Estol propuso métodos prácticos: “Con sentadillas o con el dinamómetro para la mano, puedo decir la expectativa de vida de cada uno. Hay estudios en bomberos en Estados Unidos: si un hombre de 49 años no hace diez flexiones de brazos, tiene un problema serio”. Resaltó la importancia de ejercitar todos los grupos musculares: “Son más de seiscientos músculos. Tenés que pasar por todos y variar los ejercicios para evitar el aburrimiento y estimular la dopamina”.

El especialista recomendó rutinas sencillas y accesibles: “El programa ‘Siete’ es una aplicación gratuita con ejercicios para hacer en casa, siete minutos, doce ejercicios con el propio cuerpo. Si lo hacen tres veces por semana, treinta minutos mínimo, el cambio es enorme. No hace falta ser Schwarzenegger”.

El entrenamiento muscular como estrategia
El entrenamiento muscular como estrategia clave para aumentar la expectativa de vida y la autonomía en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nutrición y longevidad: cuánta proteína consumir y cómo lograrlo

Estol respondió a las dudas del público sobre la relación entre dieta y masa muscular: “No podés hacer musculación si no consumiste la proteína necesaria. Después de los cuarenta años, uno coma cinco gramos de proteína por kilo de peso. El exceso tampoco sirve, porque el cuerpo la elimina o puede ser negativo”.

Detalló ejemplos concretos para alcanzar ese objetivo: “Cada clara de huevo tiene siete gramos de proteína. Un yogur con extra proteína, quince gramos. Una lata de atún, veinte gramos. Una pechuga o pescado, veinte a veinticinco gramos. Las legumbres, como lentejas y garbanzos, también aportan mucho”.

En relación a los mitos sobre el atún enlatado y los metales, el neurólogo fue contundente: “La paradoja es que mucha gente se obsesiona con el mercurio o el tipo de pescado, pero lo importante es comer pescado una vez por semana. Medido en la Universidad de Pittsburgh, el tamaño del cerebro aumenta y disminuye el riesgo de demencia si se consume pescado, mientras no sea frito”.

El impacto de la sarcopenia
El impacto de la sarcopenia en la calidad de vida y cómo se puede revertir con rutinas adecuadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estol cerró con un mensaje claro para la audiencia: “La sarcopenia es natural en el ser humano. Después de los 65, una de cada cuatro personas se cae porque tiene menos músculo. Ejercitar la fuerza no solo previene caídas, también genera mioquinas que mejoran el cerebro y la expectativa de vida”.

La entrevista completa

El Dr. Conrado Estol remarcó en Infobae al Mediodía: “La edad biológica es una enfermedad tratable y el músculo es su principal remedio”

