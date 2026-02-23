Salud

Qué es un ACV hemorrágico, como el que sufrió Daniela Ballester

La periodista de 48 años tuvo un accidente cerebrovascular. Cuáles son los síntomas y por qué la intervención médica urgente es clave para evitar secuelas

El accidente cerebrovascular hemorrágico constituye
El accidente cerebrovascular hemorrágico constituye una de las urgencias médicas más graves en neurología (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista Daniela Ballester, sufrió un ACV hemorrágico la semana pasada y recibió atención médica urgente en el Sanatorio Los Arcos, de Palermo.

Ballester relató a Infobae que los síntomas iniciales fueron un intenso dolor de cabeza y molestias en el cuello, lo que la motivó a acudir de inmediato al centro de salud.

Tras varios estudios, los médicos confirmaron el diagnóstico de accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico.

La conductora destacó la rapidez y calidad de la atención recibida, lo cual resultó determinante para evitar consecuencias de salud. “Por suerte, sin secuelas. Estoy igual que el día previo al ACV”, afirmó Ballester a Infobae. Permanece bajo observación clínica a la espera del alta definitiva, pero se mostró optimista y agradecida por su evolución favorable.

“La vida me dio
"La vida me dio una nueva oportunidad", expresó sin vueltas Ballester

Qué es un ACV hemorrágico

De acuerdo con el Hospital Universitario Austral, un accidente cerebrovascular se produce cuando el flujo sanguíneo al cerebro se ve interrumpido, ya sea por el bloqueo o la rotura de un vaso sanguíneo.

Existen dos formas principales de accidente cerebrovascular: el isquémico y el hemorrágico. El primero es el más común y ocurre cuando un vaso sanguíneo del cerebro se obstruye, lo que reduce el suministro de oxígeno.

El ACV hemorrágico, en cambio, se debe a la rotura de una arteria, permitiendo el paso de sangre al tejido cerebral y aumentando la presión intracraneal. Sus secuelas pueden ser más graves

El neurocirujano Pedro Lylyk explicó a Infobae que este tipo de episodios se produce por un exceso de sangre que genera una hemorragia y forma lo que se conoce como infarto cerebral.

La detección temprana y la intervención rápida resultan fundamentales para minimizar las secuelas y salvar vidas.

La detección temprana mejora las
La detección temprana mejora las probabilidades de recuperación tras un ACV (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de ACV es menos frecuente que el isquémico, pero suele asociarse a una mayor mortalidad y a manifestaciones clínicas agudas y evidentes. Además, Alejandro Meretta, jefe de Cardiología Nuclear en ICBA Instituto Cardiovascular (MN 65971), señaló en su columna semanal en Infobae en Vivo que en Argentina se registra un nuevo caso cada 40 segundos.

El cardiólogo Meretta precisó que entre el 80% y el 85% de los casos de ACV corresponden a eventos isquémicos, mientras que el porcentaje restante se debe a hemorragias cerebrales.

Ambas formas generan déficit de oxígeno y pueden dejar secuelas permanentes si no se actúa en los primeros minutos.

Causas y factores de riesgo del ACV hemorrágico

La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para un ACV hemorrágico. “Más del 50% de los casos está ligado a este factor”, destacó Meretta. Otras causas incluyen aneurismas cerebrales, malformaciones vasculares, traumatismos, consumo de tabaco, alcohol o drogas, edad avanzada, antecedentes de enfermedades cardíacas y factores hormonales en mujeres jóvenes.

Los especialistas señalan un aumento de la incidencia en personas entre 15 y 49 años, relacionado en parte con la obesidad y diabetes. También la genética y ciertas patologías cardíacas pueden incrementar el riesgo.

La rehabilitación temprana tras un
La rehabilitación temprana tras un ACV es clave para mejorar la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas y señales de alerta del ACV

Los síntomas de un accidente cerebrovascular suelen aparecer de manera repentina y constituyen una emergencia médica.

La Fundación INECO identificó como señales más habituales el dolor de cabeza muy intenso e inusual, alteraciones del equilibrio, asimetría facial, dificultad para hablar, pérdida de fuerza en un brazo o una pierna y problemas visuales repentinos.

Ballester refirió dolor de cabeza y cuello como síntomas iniciales, en coincidencia con lo descripto por los expertos.

Para identificar rápidamente un posible ACV, las campañas de salud promueven recordar los acrónimos HABRASO y RÁPIDO: HAbla, BRAzo y SOnrisa, o bien Rostro, Alteración del equilibrio, Pérdida de fuerza, Impedimento visual, Dificultad para hablar y Solicitar ayuda de urgencia. La intervención oportuna permite salvar vidas y reducir la discapacidad.

Qué hacer ante un ACV

El ACV hemorrágico puede afectar
El ACV hemorrágico puede afectar tanto a adultos mayores como a personas jóvenes (Freepik)

Los especialistas coinciden en que es clave solicitar intervención médica inmediata frente a cualquiera de estos síntomas. “Tiempo es neuronas”, advirtió Meretta, resaltando que la recuperación depende directamente de la rapidez con la que se brinde la atención. Ballester subrayó que buscar ayuda de inmediato fue determinante para evitar secuelas.

Desde el Hospital Universitario Austral recomendaron acudir cuanto antes a un centro especializado, donde el diagnóstico permita diferenciar el tipo de ACV y definir el tratamiento. Actualmente, los avances médicos posibilitan intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas, el empleo de medicamentos trombolíticos y antitrómbicos para disolver coágulos, o técnicas específicas de reparación del vaso dañado, según la causa.

Hasta el 80% de los ACV puede prevenirse mediante controles médicos y hábitos saludables, señaló la Fundación INECO. Los expertos recomendaron controlar la presión arterial, la diabetes y el colesterol, mantener una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico regular, evitar el tabaco y las drogas, y programar chequeos periódicos.

La rehabilitación temprana tras un ACV es fundamental para recuperar funciones y mejorar la calidad de vida. Santiago Claverie, jefe del Centro de ACV del Instituto de Neurociencias de Fundación Favaloro – INECO, remarcó en Infobae que el trabajo coordinado entre neurólogos, fisiatras, kinesiólogos y la familia favorece la recuperación y el bienestar del paciente.

