La periodista Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico: “La vida me dio una segunda oportunidad, no tengo secuelas”

Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

La periodista Daniela Ballester experimentó un ACV hemorrágico el pasado jueves, una situación inesperada que puso en pausa su rutina profesional y personal. A sus 48 años, la profesional relató en exclusiva para Teleshow que todo comenzó con un dolor de cabeza intenso, acompañado de molestias en el cuello, síntomas que la llevaron a buscar atención médica de urgencia.

Al llegar al Sanatorio Los Arcos, la periodista fue sometida a los estudios de rigor, donde se confirmó el diagnóstico: había sufrido un accidente cerebrovascular hemorrágico. “Tuve un ACV hemorrágico”, destacó Ballester al momento de enfatizar la gravedad del episodio, pero al mismo tiempo con la necesidad de transmitir tranquilidad sobre su estado actual.

Desde el primer momento, la atención médica en el sanatorio fue determinante. La conductora destacó la calidad del equipo de salud: “Acá son de primera, me miman un montón”. El trato recibido y la rapidez de la intervención permitieron que la periodista atravesara la situación sin consecuencias neurológicas. “Por suerte sin secuelas”, afirmó, además de subrayar que se encuentra igual que antes del incidente: “Estoy igual que el día previo al ACV”.

El relato de Ballester da cuenta de la importancia de prestar atención a los síntomas repentinos y buscar ayuda médica de inmediato. El dolor de cabeza intenso y las molestias cervicales fueron las señales que marcaron el inicio de este episodio, que terminó con una internación y varios días de seguimiento clínico. “Ahora a monitorearme internada y descansar para volver al trabajo”, explicó, con la intención de dejar en claro su compromiso con la recuperación y la intención de retomar su vida profesional en cuanto los médicos lo permitan.

Daniela lleva varios años trabajando como conductora en C5N (Foto: Instagram)

El proceso de recuperación de la periodista transcurre ahora bajo estricta observación y con la indicación de descanso absoluto. La experiencia dejó en Ballester una reflexión profunda sobre lo vivido: “La vida me dio una nueva oportunidad”, expresó sin vueltas. Agradeció el apoyo recibido y la calidad humana del personal médico, quienes estuvieron presentes durante toda su estadía en el sanatorio.

En sus mensajes, Ballester se mostró optimista y agradecida. “Estoy genial. Por suerte, gracias a Dios, sin ninguna secuela. Ninguna”, insistió en sus respuestas públicas, al transmitir tranquilidad a quienes siguen su trayectoria y se preocuparon por su salud.

El impacto del episodio no solo fue físico, sino también emocional. La actual conductora de C5N reconoció la necesidad de tomarse un tiempo para descansar y recuperarse plenamente. “Solo descansar”, resumió sobre los próximos días, con la mirada puesta en una pronta reincorporación a su trabajo habitual.

Daniela Ballester sonríe frente a la cámara

El episodio, además, abre un espacio de reflexión sobre la salud y la necesidad de escuchar al cuerpo. Su relato, marcado por frases como “La vida me dio una nueva oportunidad”, queda como un mensaje de esperanza y agradecimiento.

La historia de Ballester ante los medios comenzó mucho antes de este episodio. Su imagen se hizo conocida a nivel nacional en 2001, cuando ingresó a la primera edición de Gran Hermano. En aquel entonces, la joven marplatense sorprendió al público por su carisma y perseverancia. Durante casi 100 días permaneció en la casa, llegando incluso a convertirse en finalista. En su presentación ante las cámaras, expresó que era azafata y que sentía un profundo amor por la danza, mostrando ya una personalidad inquieta y multifacética.

Tras salir de la casa con apenas 23 años, decidió reconvertir el rumbo de su vida y apostó por el periodismo. Se formó en periodismo de investigación y en locución, dos herramientas que le permitieron abrirse paso en el mundo de los medios. Gracias a ese entrenamiento, logró consolidarse como una de las figuras destacadas de C5N, canal donde desarrolla una carrera marcada por el profesionalismo y la cercanía con el público.