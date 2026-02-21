Qué hábitos alimenticios dañan el cerebro y cómo mejorar la concentración, según expertos

La dieta rica en azúcares y grasas saturadas afecta negativamente la función cerebral y reduce la concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada comida es mucho más que una rutina: es una decisión que puede proteger o poner en riesgo el cerebro. Investigaciones del National Institutes of Health (NIH) y especialistas en neurociencias advierten que los hábitos alimenticios cotidianos influyen de manera directa en la memoria, la concentración y el riesgo de deterioro cognitivo, convirtiendo al plato diario en un factor clave para la salud mental a largo plazo.

Más allá de las tendencias dietéticas, saltarse el desayuno, abusar de productos ultraprocesados, descuidar la variedad nutricional o la hidratación pueden afectar la agudeza mental y la salud neuronal a cualquier edad.

Expertos citados por EatingWell recalcan que la función cerebral no depende solo de factores genéticos o del paso del tiempo, sino también de pequeñas elecciones diarias frente al plato. Desde el tipo de alimentos hasta los horarios, cada detalle suma o resta en la balanza de la lucidez mental.

Por eso, identificar los errores más comunes y conocer las estrategias avaladas por la literatura médica resulta clave para quienes buscan preservar la claridad y el rendimiento cognitivo a lo largo de la vida.

Errores frecuentes en la alimentación y sus efectos sobre el cerebro

Entre los hábitos más perjudiciales para la función cognitiva figura saltar comidas, en especial el desayuno. Según investigaciones citadas por EatingWell y revisadas por el NIH, quienes omiten esta primera comida presentan una mayor velocidad de deterioro mental al avanzar la edad.

El doctor Russell P. Sawyer, neurólogo de la Universidad de Cincinnati, explicó al medio que tanto el horario como la calidad de las comidas influyen de forma directa en la energía mental y la capacidad de concentración. Recomienda desayunar poco después de despertar y evitar cenar tarde para mantener los ritmos biológicos en equilibrio.

El consumo habitual de alimentos ultraprocesados representa otro riesgo significativo para el cerebro. De acuerdo con Sawyer, estos productos contienen altos niveles de azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y aditivos que promueven procesos inflamatorios crónicos.

El consumo habitual de alimentos ultraprocesados eleva la inflamación cerebral y aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas

Según lo publicado por el NIH, la inflamación prolongada está asociada a un mayor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas. Además, los ultraprocesados suelen aportar escasos antioxidantes, lo que limita la presencia de compuestos neuroprotectores en la dieta.

Modificar estos hábitos posibilita mejoras notables. EatingWell recomienda sustituir refrescos por agua con gas y elegir frutos secos en vez de aperitivos procesados, dos estrategias sencillas para reducir la exposición a ingredientes nocivos y aumentar el consumo de nutrientes beneficiosos.

Patrones dietéticos que fortalecen la función cerebral

La evidencia científica apoya patrones como la dieta mediterránea, la DASH y la MIND, que priorizan vegetales, frutas, cereales integrales, legumbres, frutos secos, aceite de oliva y pescado azul. Estos modelos se asocian a un menor riesgo de deterioro cognitivo, según estudios publicados por la Harvard T.H. Chan School of Public Health y el NIH.

El doctor Sawyer indicó que suelen recomendar estos patrones, especialmente los bajos en sal, a quienes buscan fortalecer la salud cerebral y reducir el riesgo de demencia.

La dieta mediterránea y la DASH, recomendadas por científicos, priorizan vegetales, frutas y pescado azul para prevenir el deterioro cognitivo

Mantener una dieta con baja variedad y pobre en alimentos ricos en nutrientes también afecta la memoria y la claridad mental. La clave está en asegurar el aporte adecuado de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes que protegen las células nerviosas.

Estrategias para fortalecer la función cognitiva desde la alimentación

Los expertos consultados por EatingWell coinciden en que no hace falta una transformación radical de la dieta para proteger el cerebro. Recomiendan constancia, equilibrio y cambios graduales, como:

Mantener horarios regulares de comida y evitar saltarse el desayuno.

Reemplazar bebidas azucaradas por agua o agua con gas.

Preferir frutos secos y semillas frente a snacks ultraprocesados.

Incorporar una mayor variedad de alimentos integrales.

Asegurar la presencia de pescado azul dos veces por semana.

Monitorizar la hidratación diaria y ajustar la ingesta de agua según la actividad y el clima.

En todos los casos, la suma de pequeños cambios alimenticios sostenidos en el tiempo puede traducirse en beneficios concretos para la memoria, la atención y la salud cerebral general.

El papel de los omega-3 y la hidratación en la salud neurológica

El consumo insuficiente de pescado azul limita el aporte de omega-3 EPA y DHA, fundamentales para la comunicación neuronal. Para cubrir este requerimiento, se recomienda incorporar dos porciones semanales de pescados como salmón, sardinas o caballa.

Consumir pescado azul al menos dos veces por semana asegura el aporte de omega-3 necesario para la comunicación neuronal y la salud cerebral

Además, mantener una hidratación adecuada resulta clave: el cerebro está compuesto en un 75% por agua y la deshidratación, incluso leve, puede afectar la claridad mental y el rendimiento cognitivo. Se sugiere beber agua a intervalos regulares y controlar que la orina sea de color amarillo pálido.