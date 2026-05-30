Elecciones en San Lorenzo: socios habilitados, horario y quiénes son los candidatos y sus propuestas

Más de 40 mil socios de San Lorenzo están habilitados para votar (Foto REUTERS/Rodrigo Valle)

San Lorenzo atraviesa uno de los procesos electorales más importantes y delicados de su historia reciente. Luego de la crisis institucional que derivó en la salida de la presidencia de Marcelo Moretti, lo que obligó a conformar una conducción transitoria, el club elegirá este sábado una nueva dirigencia que tendrá la misión de completar el mandato por un año y medio más, hasta diciembre de 2027. Esta nueva comisión directiva asumirá el martes que viene. Al día siguiente, el Ciclón debía enfrentar a Deportivo Riestra por Copa Argentina, en el estadio de Deportivo Morón, pero el encuentro finalmente fue postergado.

El padrón tiene 41 mil socios habilitados para votar en 61 mesas que serán instaladas en la Platea Norte del Pedro Bidegain, con modalidad presencial, entre las 9 y 18 horas. Cada votante, de 16 años recién cumplido o más, deberá presentar el carnet de socio/a y la última versión actualizada del DNI, pasaporte o cédula de identidad (no aceptarán acreditación digital de Mi Argentina). Además, deberá tener un mínimo de cuatro (4) años de antigüedad ininterrumpida al 31 de agosto de 2023 y estar al día con la cuota.

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Serán cinco las listas que competirán por la presidencia: Marcelo Culotta, Sergio Costantino -actual presidente interino-, Manuel Agote, Nicolás Papasso y César Francis encabezarán espacios con perfiles, trayectorias y vínculos distintos con la vida política azulgrana. Entre dirigentes históricos, opositores de larga data, representantes del oficialismo y caras nuevas, los socios deberán decidir quién conducirá a un club golpeado económica, institucional y futbolísticamente.

Marcelo Culotta

Marcelo Culotta, el dirigente de la Vuelta a Boedo que busca revancha

El candidato a presidente en la lista Orden y Progreso aparece como uno de los dirigentes con mayor recorrido político dentro de la institución azulgrana. Integrante histórico de la Subcomisión del Hincha, y uno de los impulsores de la Vuelta a Boedo, lleva más de dos décadas ligado a la vida institucional del club.

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Su figura tomó fuerza en los últimos años, a partir de la creación de la agrupación Orden y Progreso, fundada en 2021. En las elecciones de 2023, terminó segundo detrás de Moretti con más de 4.600 votos, consolidándose como uno de los principales referentes opositores. Además, tiene llegada al ex presidente Matías Lammens, quién a futuro no descarta la posibilidad de volver a presentarse para gobernar Boedo.

Culotta integró la Comisión Directiva como vocal por la minoría, aunque renunció a fines de 2025 en medio de las tensiones internas y cuestionamientos al manejo institucional. Su discurso se centra en la profesionalización de la gestión, el orden económico y la recuperación de credibilidad. En el mundo político azulgrana, es identificado como un dirigente con fuerte pertenencia histórica al club y con experiencia en estructuras institucionales.

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Durante su cierre de campaña, el candidato a presidente sostuvo: “Vivimos por San Lorenzo y no tenemos otro objetivo que sea ponerlo donde se merece. Este oficialismo, como los anteriores, le hicieron mucho mal al club. No lo pueden maquillar en unos meses”. De esta manera se refirió claramente a la actual gestión interina y buscando como estrategia diferenciarse de la dirigencia actual.

Sergio Constantino

Sergio Costantino, del oficialismo interino al intento de legitimación en las urnas

Llega a las elecciones como presidente interino y representante de la continuidad institucional tras la salida de Moretti. Fue elegido para encabezar la conducción transitoria luego de la crisis política que dejó al club en una situación de acefalía y tendrá ahora la posibilidad de validar su gestión en las urnas.

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Dentro del club, Costantino formó parte de los espacios dirigenciales vinculados al oficialismo de los últimos años. Su agrupación, San Lorenzo en Marcha, apuesta a mostrar estabilidad en medio del caos institucional y a presentarse como la alternativa capaz de garantizar gobernabilidad hasta 2027.

Sin embargo, su figura también carga con cuestionamientos de socios e hinchas que lo relacionan con la crisis dirigencial que atraviesa el club. En redes sociales y debates políticos internos suele aparecer asociado a la continuidad del esquema que gobernó San Lorenzo durante los últimos años.

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En su corta gestión como presidente, acomodó la parte futbolística con la llegada del entrenador Gustavo Álvarez tras la salida de Damián Ayude, con quién tuvo que negociar para rescindir el contrato. Trajo a varios refuerzos como Gregorio Rodríguez, Matías De Ritis, Guzmán Corujo, Mauricio Cardillo y Gonzalo Abrego, que terminaron siendo cuestionados por la parcialidad azulgrana, y a otros que llegaron sobre la hora del cierre del mercado de pases y rendieron en tan poco tiempo como Rodrigo Auzmendi.

Como cierre de campaña, Costantino presentó en conferencia de prensa la recuperación de más de 8.300 metros cuadrados restantes sobre Avenida La Plata, completando así la totalidad de los terrenos históricos del club en Boedo. De esta manera, la nueva dirigencia tendrá 10 años para comenzar a construir el nuevo estadio, donde se encontraba el Viejo Gasómetro.

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No obstante, esta semana recibió un duro golpe de la Justicia que declaró inexistente la deuda millonaria que firmó junto al ex presidente Horacio Arreceygor en 2023. El juez de la causa declaró la inexistencia y nulidad absoluta del “Reconocimiento de Deuda y Pago Numero 01/2023”, firmado por el entonces presidente, Arreceygor, y el secretario Costantino. El documento rubricado por ambos dirigentes reconocía una deuda cercana a los cuatro millones de dólares a favor de AIS Investment Fund. El fallo evita la quiebra de San Lorenzo. El magistrado sostuvo que no se comprobó que el club esté en deudas de pagos y remarcó que la entidad cuenta con patrimonio, bienes y activos suficientes para responder ante sus responsabilidades.

Manuel Agote

Manuel Agote, el dirigente joven que se posicionó desde la militancia opositora

Representa una de las caras más nuevas dentro de la política azulgrana. Sin antecedentes en cargos de conducción dentro del club, construyó su perfil desde la militancia vinculada a la Vuelta a Boedo y a reformas estatutarias impulsadas para impedir la transformación de San Lorenzo en una sociedad anónima deportiva.

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Fundador de la agrupación Movete Boedo Movete, Agote ganó visibilidad a partir de denuncias judiciales y presentaciones contra dirigentes de anteriores conducciones. Su espacio se presenta como una alternativa de renovación y fuerte crítica a la dirigencia tradicional del club.

En ese marco político, también aparece vinculado a sectores libertarios, especialmente por su cercanía con Sebastián Pareja, una relación que genera adhesiones y rechazos dentro del mundo sanlorencista.

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Entre los socios más jóvenes, Agote logró instalarse como una figura disruptiva, con fuerte presencia en redes sociales y un discurso enfocado en la transparencia y la modernización institucional. “Somos el único espacio que puede ofrecerle a San Lorenzo un proyecto digno”, dijo el candidato de la lista Movete Boedo Movete, buscando diferenciarse del resto de sus competidores.

Nicolás Papasso

Nicolás Papasso, el empresario que apuesta a una renovación total

Es el menos conocido de los cinco candidatos. Empresario vinculado al rubro turístico y dueño de una agencia de viajes, encabeza la agrupación Nueva Generación con la idea de mostrarse como una opción ajena a las estructuras tradicionales del club.

Su única participación electoral previa había sido en las suspendidas elecciones de 2022, cuando integró como candidato a vocal una lista encabezada por Enrique Ronzoni, actual tesorero de la conducción transitoria.

Papasso busca capitalizar el desgaste de los dirigentes históricos presentándose como una figura nueva dentro de la política azulgrana. Sin embargo, el desconocimiento masivo de su trayectoria dentro del club aparece también como uno de los principales interrogantes alrededor de su candidatura.

En el cierre de campaña, el candidato por Nueva Generación marcó una postura clara de cara a la conformación del equipo para el futuro. “Ya anuncié la vuelta de Walter Kannemann para diciembre y estoy hablando con Tito Villalba, que son hoy dos personas que pueden y están en condiciones futbolísticas de reforzar el plantel”, sostuvo Papasso, tratando de seducir al socio desde la parte futbolística y con el regreso de jugadores de la cantera del club.

César Francis

César Francis, el opositor histórico que insiste con llegar a la presidencia

Es uno de los dirigentes opositores más reconocidos de San Lorenzo en la última década y con mejor visión a futuro. Abogado y actual secretario administrativo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), construyó gran parte de su perfil público a partir de su participación en procesos judiciales y legales vinculados al salvataje de clubes como Ferro, Atlanta, Deportivo Español y Comunicaciones.

Dentro de San Lorenzo, lidera desde hace años la agrupación Volver a San Lorenzo y fue integrante de la Comisión Directiva entre 2013 y 2023, siempre desde sectores opositores.

En las últimas elecciones (2023), obtuvo el cuarto lugar, aunque consiguió su mejor desempeño histórico en cantidad de votos y porcentaje. Su discurso gira alrededor de la transparencia institucional, el control económico y la necesidad de recuperar seriedad dirigencial.

Para muchos socios, Francis representa una oposición persistente y con estructura política propia. Para otros, su figura todavía no logra generar el consenso suficiente para transformarse en una alternativa ganadora.

“Esperamos que las elecciones sean el final de 12 años de gobiernos desastrosos, de una continuidad de modelo de gestión que nos llevó a estar con 60 millones de dólares de pasivo, sin festejar títulos, con severos problemas en la infraestructura del club, habiendo perdido 25 mil socios en los últimos dos años”, expresó Francis en diálogo con Infobae, durante su cierre de campaña.

La votación será en el estadio (Foto REUTERS/Matías Baglietto)

Las elecciones llegan en un contexto extremadamente complejo para San Lorenzo. La crisis económica, los conflictos políticos internos, la desconfianza de los socios y el deterioro futbolístico dejaron al club frente a un escenario de reconstrucción urgente.

Con perfiles muy distintos entre sí, los cinco candidatos buscarán convencer a una masa societaria golpeada y dividida. Entre la continuidad del oficialismo, las estructuras opositoras históricas y las nuevas expresiones políticas, San Lorenzo definirá no sólo un presidente, sino también el rumbo institucional de los próximos años.