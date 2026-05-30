El consumo excesivo de alcohol perjudica la capacidad cerebral de los estudiantes universitarios, según un estudio

VIERNES, 29 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Una noche de lluvias intensas puede arruinar la capacidad mental de un estudiante universitario durante las clases del día siguiente, según ha revelado un nuevo estudio.

Cualquier consumo de alcohol está relacionado con una probabilidad un 14% mayor de que haya lapsos de memoria o pensamiento al día siguiente, informaron recientemente investigadores en la revista Alcohol, Clinical and Experimental Research.

PUBLICIDAD

Además, cada bebida adicional en un día determinado aumenta en un 5% las probabilidades de que un estudiante universitario sufra un lapso cognitivo al día siguiente, encontraron los investigadores.

Como era de esperar, el consumo de alcohol de alta intensidad que provocaba un apagón tuvo el peor efecto, más que duplicando las probabilidades de un lapsus cerebral al día siguiente, según los resultados.

PUBLICIDAD

Los estudiantes universitarios suelen asumir que, una vez que se desintoxican de una noche de borracha, todo vuelve a la normalidad, según los investigadores. Eso no es así.

"Estamos viendo en este estudio que el consumo excesivo de alcohol puede afectar al funcionamiento al día siguiente", dijo la investigadora principal Ashley Linden-Carmichael, profesora asociada de psicología del asesoramiento y servicios humanos en la Universidad de Oregón en Eugene.

PUBLICIDAD

"Los estudiantes podrían tener más dificultades con sus estudios, ir a un trabajo o gestionar amistades, y eso podría tener grandes implicaciones para su salud mental", dijo en un comunicado de prensa.

Aproximadamente la mitad de los jóvenes que beben han consumido hasta el punto de perder el conocimiento al menos una vez, según los investigadores en notas de fondo.

PUBLICIDAD

"Cuando alguien pierde el conocimiento, sigue navegando por el mundo, pero no procesa información ni crea y almacena recuerdos, lo que puede llevar a tomar decisiones que normalmente no harían, aumentando el riesgo de lesiones físicas y agresión sexual", dijo Linden-Carmichael.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a más de 300 estudiantes universitarios, todos los cuales dijeron haber consumido alcohol en exceso y consumido alcohol sin conciencia. El consumo excesivo de alcohol se definía como al menos cuatro copas en una sola sesión para mujeres y al menos cinco para hombres.

PUBLICIDAD

El equipo hizo un seguimiento de los estudiantes durante tres semanas, durante las cuales enviaron encuestas por mensaje de texto cada dos horas entre las 11 a.m. y las 5 p.m.

Las encuestas pedían a los estudiantes que informaran de los acontecimientos del día anterior, junto con su temperamento actual y capacidad intelectual. Cada encuesta también incluía un "juego cerebral" para evaluar su capacidad cognitiva.

PUBLICIDAD

Los resultados mostraron que cuanto más alcohol bebía un estudiante el día anterior, peor era su capacidad de memoria y pensamiento.

El consumo de alcohol de alta intensidad se asoció con:

66% más de probabilidad de una posible pérdida de memoria, lo que hace que los estudiantes olviden planes o actividades que tenían programadas para el día siguiente 75% más probabilidades de una pérdida de memoria retrospectiva, que implica olvidar recuerdos o lecciones anteriores 2,3 veces más probabilidades de un lapsus cognitivo

PUBLICIDAD

El consumo de alcohol en desmayamiento se asoció con un 61% más de riesgo de lapsos de memoria retrospectivos y un 40% más de probabilidades de lapsos cognitivos, según los resultados.

"Los mayores efectos eran cuando bebían en niveles muy altos o cuando se desmayaban", dijo Linden-Carmichael.

Los investigadores planean examinar si el sueño podría proteger la memoria y el poder cerebral de los jóvenes adultos que beben en exceso. También planean explorar los efectos cognitivos de días consecutivos de consumo excesivo de alcohol, así como el efecto del consumo conjunto de alcohol y marihuana.

PUBLICIDAD

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre los efectos del alcohol en el cerebro.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Oregón, 13 de mayo de 2026; Alcohol, investigación clínica y experimental, marzo de 2026