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Pampita y Martín Pepa sellaron su reconciliación con un romántico viaje a Inglaterra: las imágenes

A través de sus redes, la modelo y el empresario publicaron postales desde Europa, con selfies y paseos que reflejan cercanía. Mientras en LAM aseguran que retomaron el vínculo tras una etapa marcada por distancia

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En LAM, Pepe Ochoa dio detalles sobre el viaje de Pampita y Martín Pepa a Europa

A casi dos semanas de que Pampita hablara públicamente sobre su reconciliación con Martín Pepa, la modelo y el empresario sorprendieron a sus seguidores al compartir en redes sociales una serie de imágenes que confirman el buen momento que atraviesan juntos. Ambos eligieron Europa como destino para este reencuentro y, a través de sus cuentas, mostraron postales del viaje que reavivó los rumores sobre la relación.

Martín Pepa fue quien primero publicó una fotografía de Carolina “Pampita” Ardohain durante un paseo en Inglaterra. En la imagen, Pampita aparece sonriente frente a una puerta roja, en un entorno europeo que evidencia el destino elegido para este reencuentro. Más tarde, Pepa compartió una selfie nocturna en la que ambos se muestran juntos, relajados y sonrientes, lo que reforzó las versiones sobre la reconciliación.

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Como si fuera poco, poco después, el tema fue abordado en LAM (América). Todo comenzó cuando equipo del programa de Ángel de Brito reveló su enigmático: “Viaje de reconciliación, están juntos. Pude averiguar porque sabía que estaban en el mismo lugar”, contaron al aire.

Durante la transmisión, Pepe Ochoa identificó a los protagonistas y recordó que ninguno de los dos había confirmado previamente la reconciliación de forma oficial. “Nunca confirmaron que volvieron a apostar al amor y que están de nuevo juntos. Ellos son Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa”, señalaron en el programa.

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Las fotos de Pampita y Martín Pepa en Inglaterra que confirman su reconciliación
El viaje de Pampita y Martín Pepa a Europa queda expuesto en redes, y LAM aporta detalles del reencuentro (Instagram)

Según la información que trascendió, Pampita y Pepa se encuentran actualmente en Inglaterra, donde disfrutan de unos días lejos de la rutina y de la exposición mediática habitual. Pepe Ochoa, integrante del panel, aportó detalles sobre la dinámica de la pareja: “Ella viajó a verlo a él, están juntos ahora en Inglaterra, volvieron a apostar al amor”.

Los panelistas también hicieron hincapié en las dificultades que enfrentaron por la distancia y cómo, a pesar de ese obstáculo, ambos decidieron volver a intentar la relación. “Están apostando nuevamente por este vínculo, esta pareja, que tanto les cuesta por la distancia, pero ahora están juntos. Ella quería estar con él. Cuando vino acá, ella confirmó la separación. Él viajó, hablaron, y volvieron a intentar”, explicó uno de los integrantes de LAM.

Hasta este viaje, Pampita y Pepa no habían mostrado públicamente señales de reconciliación ni habían sido vistos juntos en calidad de pareja. La publicación de las imágenes y la información difundida en el programa marcan el inicio de un nuevo capítulo en su historia, con la pareja disfrutando de su estadía en Europa y compartiendo algunos momentos con sus seguidores. Desde el entorno de ambos destacan la decisión de priorizar el vínculo, pese a los desafíos que implica mantener una relación a distancia.

Las fotos de Pampita y Martín Pepa en Inglaterra que confirman su reconciliación
Martín Pepa publica la primera postal con Pampita en Inglaterra (Instagram)

A mediados de mayo, en medio de rumores y un incesante seguimiento mediático, Pampita volvió a referirse a su presente sentimental con Martín Pepay dejó en claro que, más allá de los vaivenes y las distancias, entre ambos seguía habiendo amor y voluntad de apostar por la relación. En una nota con Infama(América TV), la modelo y conductora dio detalles sobre cómo maneja las presiones de una pareja marcada por la exposición y las dificultades que implica vivir en países distintos, con hijos y carreras que requieren presencia permanente en dos continentes.

La charla comenzó con la cronista del ciclo que conduce Marcela Tauro abordando el tema de la reconciliación. Pampita, con la sonrisa que la caracteriza, fue tajante: “No voy a dar más detalles de mi vida porque se meten mucho, opinan mucho. Yo les di mi explicación, les expliqué todo”. La modelo, que siempre se mostró dispuesta a hablar con la prensa, dejó en claro que en esta etapa optó por la cautela y el resguardo de su privacidad. “Soy reamable, paro. Con temas que son míos, personales, que no debería tampoco dar explicaciones. Y después opinan mucho, dicen cosas feas. Y hay familias detrás. Entonces, no, no me gusta lo que hacen”, señaló, visiblemente afectada por los comentarios que circularon en los medios y las redes.

Consultada sobre si mantiene un diálogo fluido con su pareja, Pampita fue clara: “Sí, obvio. Obvio, porque él es muy bueno y nos queremos mucho. Y las veces que nos hemos separado siempre ha sido en re buenos términos, no por terceros, siempre con mucho amor, cariño, como tiene que ser. Tenemos otros temas nuestros”.

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