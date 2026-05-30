El “método Heinze” que potenció al Arsenal, lo llevó a ganar la Premier League y alcanzar la final de la Champions

Gabriel Heinze y su amigo Mikel Arteta llevaron al Arsenal a la final de la Champions League (REUTERS/Hannah Mckay)

El Arsenal y el Paris Saint-Germain se citan este sábado desde las 13 horas en el estadio Puskas Arena de Budapest, Hungría, para disputar la final de la Champions League, y entre los hombres del banco londinense habrá un argentino con historia en ambos clubes: Gabriel Heinze, que resignó el mando de un equipo propio para convertirse en la mano derecha de Mikel Arteta y que, desde ese rol, transformó al elenco inglés en la escuadra más difícil de perforar de toda Europa.

La historia de Heinze con este partido arranca mucho antes de que existiera la posibilidad de jugarlo. A principios de la temporada 2001/02, dos futbolistas que aún no imaginaban que algún día estarían parados en el borde de un campo de juego compartieron vestuario en el PSG: el mediocampista vasco Arteta y el defensor central, el Gringo.

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Ahí nació una amistad que sobrevivió carreras, continentes y más de dos décadas. Fue esa misma amistad la que, a mediados de 2025, llevó a Arteta a insistirle a Heinze para que se sumara al cuerpo técnico de los Gunners y al argentino a aceptar una condición que, para alguien con su trayectoria como director técnico, resultaba poco habitual: dejar de mandar para colaborar.

Heinze, pilar fundamental en la transformación defensiva del Arsenal (Reuters/Matthew Childs)

La llegada de Heinze al Arsenal se produjo tras la salida de Carlos Cuesta, quien partió hacia la Serie A para asumir la conducción del Parma con apenas 29 años. El puesto vacante le abrió la puerta al argentino, que en julio de 2025 aterrizó en Londres con el encargo específico de potenciar la línea defensiva de un equipo que ya era competitivo, pero que necesitaba dar un salto en su consistencia.

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Lo que ocurrió después quedó registrado en las estadísticas: el Arsenal recibió apenas tres goles en los primeros once partidos de la temporada, con únicamente Liverpool, Manchester City y Newcastle United capaces de marcar. Al cierre de la Premier League, el equipo acumuló 27 goles en contra en 38 encuentros, la valla menos vencida del torneo. En la Champions, la cifra fue de 6 tantos en toda la competencia.

El Daily Mail fue uno de los primeros medios en detallar la metodología del argentino dentro del club. Según el periódico británico, Heinze dirige sesiones de entrenamiento de alta exigencia, con rutinas de uno contra uno y trabajo intenso de posicionamiento táctico orientadas al bloque defensivo.

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Heinze en su paso por Newell´s, el último en el fútbol argentino (Fotobaires)

El medio británico describió que el argentino “es muy respetado por los jugadores y no se anda con rodeos. Saben que no está en el club para andar con rodeos”. Esa cultura de trabajo sin concesiones, que en su etapa como DT principal en Atlanta United generó rispideces -futbolistas de ese plantel describieron sus días con Heinze como un “infierno” por la dureza del régimen-, encontró en el Arsenal un terreno donde fue recibida con otra disposición.

El arquero español David Raya fue uno de los primeros jugadores en dar cuenta del cambio. “Heinze aporta muchos cojones, nos aprieta mucho. Solo quiere lo mejor para el grupo, en especial para los del bloque defensivo. Nos dice en cada partido dónde nos pueden hacer daño, y logramos otro arco en cero”, afirmó el guardameta.

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Uno de los beneficiados más directos de su trabajo fue el joven lateral izquierdo Myles Lewis-Skelly, a quien el argentino orientó en la precisión de los centros al área y en su capacidad de aportar en acciones ofensivas, según fuentes internas del club citadas por el Daily Mail.

Arteta, que suele ser reservado sobre los detalles internos del equipo, hizo una excepción al hablar de su colaborador. Antes de un partido de Champions ante el Atlético de Madrid, el técnico español fue directo: “Gabi aportó algo diferente: esa voluntad de ganar. Esa experiencia para ganar y elevar el nivel, la ambición y el empuje de alguien al máximo. Es extraordinario en eso. Si alguien te dice ‘si haces eso, tendrás éxito’, y sabes que lo ha hecho y que lo ha logrado, hay mucha credibilidad en ello”.

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La relación entre ambos, según recordó el propio Arteta, tiene raíces más profundas que la mera afinidad táctica. “Estuvieron a mi lado todo el tiempo, detrás de mí, guiándome en todo lo que tenía que hacer en mi vida profesional, cómo tenía que entender el juego, y fueron una inspiración para mí”, sostuvo el entrenador al referirse a sus años junto a Heinze y Mauricio Pochettino en París.

El camino de Heinze hasta Budapest estuvo lejos de ser lineal. Discípulo de Marcelo Bielsa en la selección argentina, ganó el oro olímpico en Atenas 2004 y acumuló 73 partidos con la Albiceleste, con tres goles y participación en finales de Copa América y Copa Confederaciones.

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Como futbolista de clubes recorrió Manchester United, Real Madrid y Olympique de Marsella, donde obtuvo títulos en tres ligas distintas. Esa trayectoria ganadora fue también la que lo llevó a chocar de frente con las jerarquías establecidas. El brasileño Cicinho, ex compañero suyo en la Roma, recordó en una entrevista con La Gazzetta dello Sport un episodio que marcó el final de Heinze en el club romano: tras una derrota, la entonces presidenta Rosella Sensi irrumpió en el vestuario y cuestionó el carácter del plantel.

Heinze esperó que Francesco Totti, como capitán, respondiera al llamado. Totti le dijo: “No te preocupes, te llegará el sueldo de todas formas”. La réplica del argentino fue inmediata: le dijo al ídolo de la Loba que no podía ser capitán del equipo. Desde ese momento, el Gringo no volvió a pisar un campo de juego con la camiseta romana.

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Ya retirado, su primera experiencia como DT fue en Godoy Cruz, breve y sin mayor trascendencia. Luego tomó las riendas de Argentinos Juniors en la B Nacional, arrasó el campeonato de punta a punta y logró el ascenso. En Vélez Sarsfield permaneció tres temporadas y dejó huella no por títulos, sino por la proyección de varios jugadores de cantera que luego fueron vendidos por cifras millonarias: Nicolás Domínguez, Thiago Almada, Álvaro Barreal y Luca Orellano, entre otros.

En Newell’s Old Boys, su último paso en el fútbol argentino, estuvo a un paso de dirigir a Lionel Messi: el astro tenía acordado un período de seis meses en Rosario antes de partir a la MLS, pero el ataque armado al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo precipitó su traslado a Inter Miami y el plan se desarticuló. El reencuentro entre ambos quedó reducido a unos minutos en el vestuario del Coloso Marcelo Bielsa, durante la despedida de Maxi Rodríguez.

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Tras ese ciclo en Newell’s, Heinze se tomó un período de reflexión durante 2024 y rechazó propuestas tanto del fútbol argentino como del exterior. Arteta lo llamó para sumarlo al Arsenal con tiempo de anticipación, pero recién lo convenció a mediados de 2025.

El anuncio oficial del club fue elocuente: “Heinze, ex internacional argentino, aporta al club una gran experiencia como jugador y entrenador. Estamos entusiasmados con su incorporación al cuerpo técnico del primer equipo masculino y le damos la bienvenida a él y a su familia al Arsenal”.

Heinze tendrá su cita más alta como integrante de un cuerpo técnico. El Arsenal, campeón de la Premier League por primera vez en 22 años, buscará en el Puskas Arena de Budapest el único título que nunca figuró en su palmarés: la Champions League. Del otro lado del campo estará el PSG, el club donde el Gringo y Arteta forjaron la amistad que los trajo hasta acá.