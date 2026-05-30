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Nuevo golpe de Ucrania al Ejército ruso: destruyó aviones y misiles en un aeródromo militar de la región de Rostov

Las Fuerzas de Sistemas No Tripulados ucranianas derribaron dos Tu-142 y un Iskander en un aeródromo de Taganrog. Moscú, en tanto, atacó una estación de tren en Zaporizhzhia y mató a tres personas

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Ucrania destruyó aviones y misiles rusos en Taganrog

Las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania destruyeron en la noche del viernes al sábado un sistema de misiles Iskander y dos aviones Tu-142 en el aeródromo militar de Taganrog, ciudad portuaria rusa a orillas del mar de Azov, en una operación que también causó incendios en el puerto de esa ciudad y se extendió a otras localidades rusas.

El comandante de la unidad, Robert Brody, conocido por el alias “Magyar”, informó en su cuenta de Facebook que el lanzador Iskander fue alcanzado mientras estaba desplegado en una posición de tiro en una zona pantanosa en las afueras de Taganrog, en la región rusa de Rostov.

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Los Tu-142 son aeronaves antisubmarinas de largo alcance basadas en una plataforma de bombardero estratégico. “El resultado no se limitó a los objetivos mencionados, ya que también hubo actividad intensa sobre el agua”, escribió Brody en su publicación.

El gobernador de la región rusa de Rostov, Yuri Sliúsar, confirmó que el ataque nocturno de drones ucranianos provocó el incendio de un buque cisterna, un edificio administrativo y tanques de combustible en el puerto de Taganrog. La alcaldesa de la ciudad, Svetlana Kambúlova, precisó que “la infraestructura de carga del muelle y el edificio administrativo sufrieron daños” y que el incendio fue extinguido.

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Imagen térmica en blanco y negro de un avión ruso siendo impactado por un misil. Se observan marcadores de objetivo verdes en la parte inferior
Una captura de video infrarrojo muestra el momento en que un misil ucraniano impacta y destruye un avión ruso en Taganrog, Rusia. (Captura de video)

Mientras Ucrania golpeaba territorio ruso, Rusia lanzó en la misma madrugada un ataque masivo contra territorio ucraniano con un misil balístico Iskander-M, seis misiles de crucero Kh-101 y 290 drones de ataque tipo Shahed, Gerbera, Italmas y señuelo tipo Parodia, disparados desde suelo ruso y desde la ocupada península de Crimea.

Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 284 objetivos —cinco misiles y 279 drones— en el norte, sur, centro y este del país, aunque nueve drones lograron impactar en siete ubicaciones distintas y los restos de otros cayeron en diez lugares.

Uno de los blancos del ataque ruso fue la comunidad de Shostka, en la región nororiental de Sumi. El jefe de la Administración Regional Militar de esa zona, Oleg Grigorov, señaló que el bombardeo con drones dañó infraestructuras civiles, con especial afectación a edificios residenciales.

Vista aérea termográfica de una explosión con denso humo en una pista de aterrizaje o instalación industrial. Se aprecian edificios en primer plano
Una imagen térmica muestra una explosión en la base aérea rusa de Taganrog, donde Ucrania afirma haber destruido aviones y misiles. (Captura de video)

El viceprimer ministro para la Recuperación de Ucrania, Oleksí Kuleba, detalló en su cuenta de Telegram que decenas de drones kamikaze impactaron directamente en el edificio de la estación de tren de Shostka. “La estación civil, desde donde cada día cientos de habitantes de la región de Sumi partían para realizar sus actividades cotidianas y pacíficas, se convirtió en otro objetivo más del país terrorista”, escribió el funcionario. No hubo víctimas entre trabajadores ni pasajeros porque las personas se encontraban en los refugios durante el ataque.

En el sur del país, el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, Iván Fedorov, informó de un ataque ruso contra la infraestructura industrial de la capital regional homónima, en el que al menos una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas.

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