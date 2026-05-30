Salud

Comer antes o después del entrenamiento: expertos revelan el momento perfecto y qué consumir

Descubrir horarios, elecciones alimentarias y errores comunes ayuda a potenciar la energía y cuidar el cuerpo durante la actividad física

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Ilustración plana de una persona levantando una mancuerna. A su alrededor se ven una banana, barrita de cereal, pollo, leche, agua, pan, manzana y un trozo de carne.
Ingerir alimentos antes o después de ejercitarse aporta beneficios distintos, pero ambos momentos son importantes para maximizar el impacto del entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre la alimentación y el ejercicio físico es fundamental para el rendimiento y la recuperación muscular. Elegir bien cuándo y qué comer puede marcar la diferencia en los resultados deportivos y en el bienestar general. Los especialistas enfatizan que una estrategia nutricional adecuada debe adaptarse a cada persona y tipo de entrenamiento, y que comer antes o después del ejercicio cumple funciones complementarias.

Ingerir alimentos antes o después de ejercitarse aporta beneficios distintos, pero ambos momentos son importantes para maximizar el impacto del entrenamiento. Las recomendaciones de instituciones de referencia sugieren que la comida previa aporta energía y previene la fatiga, mientras que la posterior resulta clave para la recuperación del músculo y la reposición de energía después del esfuerzo.

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Comer antes de hacer ejercicio

Consumir alimentos adecuados antes de entrenar proporciona energía para la actividad física y ayuda a evitar la fatiga, según Cleveland Clinic y Healthline. “Proporciona a tu cuerpo la energía que necesita para rendir al máximo”, explica la dietista deportiva Kate Patton.

Profesionales de Mayo Clinic y UCLA aconsejan priorizar carbohidratos de rápida asimilación, como bananas y avena, junto con proteínas magras como yogur griego o pechuga de pollo. Este consumo debe realizarse entre una y tres horas antes de la actividad. Para ejercicios de fuerza, sugieren equilibrar carbohidratos y proteínas, y para actividades de flexibilidad, optan por snacks ligeros poco antes de la sesión.

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Primer plano de una mujer joven sonriendo, con ropa deportiva y un bolso, comiendo una barra de cereal mientras camina en una calle concurrida.
Tanto la comida previa como la posterior al ejercicio aportan beneficios esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño también influye en el rendimiento: comidas voluminosas pueden causar molestias, mientras que las insuficientes pueden traducirse en falta de energía, indica Mayo Clinic. Los expertos recomiendan consumir comidas grandes al menos tres horas antes y refrigerios pequeños hasta una hora antes del ejercicio.

La hidratación es indispensable. “Los músculos la necesitan para rendir al máximo”, destaca UCLA. Los especialistas aconsejan beber agua o bebidas con electrolitos antes y durante la actividad, especialmente si se superan los 60 minutos de entrenamiento.

¿Es mejor comer antes o después del ejercicio?

Tanto la comida previa como la posterior al ejercicio aportan beneficios esenciales, aunque el peso relativo depende del objetivo y las necesidades individuales. Patton sostiene que ambos momentos “son importantes”, ya que la alimentación previa brinda energía y la posterior favorece la recuperación muscular.

Según Healthline, las reservas de glucógeno, la principal fuente de energía muscular, tienden a agotarse en sesiones largas o intensas, lo que hace fundamental el consumo de carbohidratos antes del ejercicio. Sin embargo, la etapa posterior es clave para reponer estos depósitos energéticos y activar la síntesis de proteínas, como detalla Mayo Clinic.

Hombre sudoroso con camiseta gris sentado en un banco de gimnasio, bebiendo de una botella de metal. Otros deportistas y máquinas de ejercicio al fondo.
Después de hacer ejercicio, el cuerpo necesita reponer energía y reparar fibras musculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de “ventana anabólica”, entendido como el período óptimo para nutrirse después de entrenar, no es absoluto. La Universidad de California (UCLA) explica que, si bien algunos expertos sugieren hacerlo entre los 30 y 60 minutos posteriores, otros consideran que el margen puede extenderse varias horas, según las sensaciones individuales. Por eso, la personalización de la rutina alimenticia resulta esencial. Por su parte, Cleveland Clinic aclara que, tras actividades livianas, la hidratación a menudo es suficiente, aunque la combinación de carbohidratos y proteínas siempre beneficia la recuperación.

Por qué comer después de entrenar

Después de hacer ejercicio, el cuerpo necesita reponer energía y reparar fibras musculares. Consumir proteínas y carbohidratos en las dos primeras horas después de la actividad, como indica Mayo Clinic, es importante para recuperarse y recuperar el glucógeno muscular. Algunas opciones recomendadas son yogur con fruta, sándwiches de pavo en pan integral o leche con chocolate.

UCLA agrega que, durante la recuperación, los músculos experimentan una fase activa de reconstrucción, y destaca la importancia de escuchar las señales del propio cuerpo para elegir el mejor momento para comer. Entre los alimentos sugeridos después de entrenar figuran licuados de frutas con proteína en polvo, pollo a la parrilla con batatas o hummus con pan integral.

Un hombre en un gimnasio come yogur, avena y frutas de un bol blanco mientras está sentado en un banco. Viste sudadera beige y shorts. Máquinas de ejercicio al fondo.
Después del entrenamiento, el cuerpo necesita nutrientes para recuperarse, reponer energía y reparar los músculos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No experimentar hambre inmediatamente tras el ejercicio no significa perder los beneficios de la recuperación. En estos casos, la rehidratación debe iniciarse y la comida puede posponerse hasta que el apetito regrese. Mantener el equilibrio hídrico es fundamental. Expertos recomiendan tomar entre 473 y 710 mililitros de agua en las horas previas y posteriores a la actividad, y el uso de bebidas deportivas si el esfuerzo se prolonga.

Qué alimentos comer antes y después

Antes de elegir, es fundamental considerar una dimensión poco explorada: la influencia de los ritmos circadianos en la asimilación de nutrientes y el rendimiento físico. Diversos estudios recientes señalan que la capacidad de metabolizar carbohidratos, grasas y proteínas varía a lo largo del día, de modo que el mismo alimento puede tener un impacto diferente según la hora en que se consuma.

Por ejemplo, entrenar y alimentarse en las primeras horas de la mañana puede potenciar la utilización de grasas como fuente de energía, mientras que hacerlo por la tarde favorece el uso de glucógeno muscular y la recuperación posterior. Esta perspectiva sugiere que, además de la calidad y el momento de la ingesta, adaptar el horario de las comidas a los ciclos naturales del cuerpo podría optimizar aún más los resultados del entrenamiento. De este modo, la Universidad de California dio a conocer las opciones más aconsejadas y que se pueden adaptar a varios horarios.

Un batido de banana en una licuadora, plátanos enteros y rebanados, y un bol con proteína en polvo sobre una mesada de madera clara, con una ventana al fondo.
Seleccionar los alimentos adecuados antes de ejercitarse ayuda a optimizar el rendimiento y a evitar molestias digestivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comidas recomendadas antes de entrenar

Seleccionar los alimentos adecuados antes de ejercitarse ayuda a optimizar el rendimiento y a evitar molestias digestivas. Estas opciones se adaptan a distintos tipos de entrenamiento y horarios:

  • Avena con banana
  • Tostadas con manteca de maní
  • Yogur griego con frutos rojos
  • Pollo con arroz
  • Barra de cereal energética o banana (como snack rápido)

Comidas recomendadas después de entrenar

Después del entrenamiento, el cuerpo necesita nutrientes para recuperarse, reponer energía y reparar los músculos. Estas alternativas ayudan a facilitar ese proceso:

  • Leche con chocolate
  • Licuado con fruta y proteína en polvo
  • Hummus con pan integral
  • Pollo a la parrilla con batatas
  • Sándwich de atún

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