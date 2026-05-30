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Escándalo en Inglaterra: Raheem Sterling fue arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos de drogas tras un accidente en una autopista

El ex delantero del Liverpool, Chelsea y Arsenal actualmente milita en el Feyenoord de los Países Bajos

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El ex jugador del Chelsea Raheem Sterling fue arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos de drogas tras un accidente en una autopista (AP Foto/Dave Thompson, Archivo)
El ex jugador del Chelsea Raheem Sterling fue arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos de drogas tras un accidente en una autopista (AP Foto/Dave Thompson, Archivo)

El ex internacional inglés Raheem Sterling fue arrestado en Inglaterra el jueves tras ser sospechoso de conducir bajo los efectos de drogas luego de un accidente con su vehículo en la autopista M3 en Hampshire. Según informó The Athletic, el futbolista de 31 años enfrenta cargos por conducción peligrosa, posesión de una droga de clase C y negativa a proporcionar una muestra requerida por la policía.

La policía de Hampshire explicó en un comunicado que el incidente ocurrió poco antes de las 9 de la mañana, cuando un automóvil Lamborghini colisionó contra las barreras a la altura del Minley Interchange, en dirección sur de la M3. No se reportaron otros vehículos involucrados ni personas heridas. El conductor, identificado como Sterling, fue arrestado y luego liberado bajo fianza mientras avanza la investigación.

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El reporte oficial detalla que el jugador fue aprehendido bajo sospecha de “conducir un vehículo mientras se encontraba incapacitado por drogas, conducción peligrosa, posesión de una droga de clase C y negativa a proporcionar una muestra”. El comunicado agrega que el sospechoso permanece en libertad bajo fianza mientras se desarrollan las pesquisas.

La noticia del arresto se produce tras la reciente llegada del extremo inglés al Feyenoord de los Países Bajos. Sterling, quien rescindió su contrato con el Chelsea en febrero por mutuo acuerdo, se incorporó al club neerlandés para disputar la segunda mitad de la temporada 2025-2026, con un saldo de ocho partidos jugados en la Eredivisie.

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Antes de su etapa en los Países Bajos, Sterling tuvo una carrera destacada en la Premier League. Debutó en el primer equipo del Liverpool y luego pasó al Manchester City en 2015, donde ganó cuatro títulos de la máxima categoría inglesa. Su traspaso al Chelsea en 2022 alcanzó los 47,5 millones de libras (65,5 millones de dólares). En la temporada 2024-2025 jugó a préstamo en el Arsenal y en su regreso a Chelsea perdió protagonismo con la presencia de Enzo Maresca en el banco de suplentes.

En el ámbito internacional, Sterling fue citado por la selección de Inglaterra en 82 ocasiones entre 2012 y 2022, con un registro de 20 goles. Su trayectoria con el equipo nacional lo posicionó como uno de los atacantes más relevantes de su generación.

El incidente en la M3 y las acusaciones en su contra generan incertidumbre sobre el futuro inmediato del futbolista, tanto en el plano judicial como profesional. Las autoridades de Hampshire mantienen abierta la investigación, mientras el entorno de Sterling evalúa los próximos pasos legales.

Entre los aspectos destacados del caso figura la gravedad de los cargos, que incluyen conducción bajo los efectos de drogas y posesión de estupefacientes, delitos que en el Reino Unido pueden acarrear sanciones severas. Aún no se ha confirmado si el club Feyenoord tomará medidas disciplinarias internas adicionales mientras se resuelve el proceso judicial.

Por su parte, fuentes citadas por el diario británico The Sun, señalan que, además de los cargos confirmados por la policía, Sterling es sospechoso de posesión de drogas de clase C, un grupo que abarca tranquilizantes como el valium, así como esteroides, óxido nitroso y GHB. El reporte también indica que el entorno cercano del jugador advierte sobre un periodo personal y psicológico difícil para el delantero, tras una etapa de altibajos deportivos y mediáticos.

Según The Sun, una fuente cercana al futbolista manifestó: “Era un prolífico jugador internacional inglés que llevó a la selección inglesa a alcanzar grandes logros durante la última década, y en los últimos años se le ha hecho sentir insignificante y olvidado. La presión psicológica que esto le ha causado es incalculable”.

Por su parte, la policía de Hampshire explicó lo acontecido mediante un comunicado: “Poco antes de las 9 de la mañana del jueves, recibimos informes de que un Lamborghini había colisionado con las barreras en la M3 en dirección sur, cerca del cruce de Minley. No hubo otros vehículos implicados y no se registraron heridos. El conductor, un hombre de 31 años de Berkshire, ha sido arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos de las drogas, conducción temeraria, posesión de una droga de clase C y negarse a someterse a la prueba de alcoholemia. Ha quedado en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones”.

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