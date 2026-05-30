El bolívar perdió un 45% de su valor frente al dólar en 2026 y los jubilados reclamaron aumentos por la falta de necesidades básicas

Una mujer sostiene un billete de un dólar y otro de 500 bolívares durante una protesta para exigir mejores salarios y pensiones frente al Ministerio de Trabajo en Caracas, Venezuela, el 26 de febrero de 2026 (REUTERS/Maxwell Briceno)

El bolívar venezolano acumuló una depreciación del 45% frente al dólar estadounidense en lo que va de 2026, según datos oficiales. El viernes, última jornada hábil de mayo, la cotización del dólar alcanzó los 549,37 bolívares en el mercado oficial, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV). El valor de la divisa norteamericana, principal referencia para la fijación de precios en el país, subió un 82,2% desde los 301,37 bolívares registrados a comienzos de enero.

Durante mayo, el dólar aumentó un 12,2%, pasando de 489,55 a 549,37 bolívares, lo que implicó una devaluación del 10,8% de la moneda venezolana en ese lapso. En 2025, el bolívar perdió un 82% de su valor frente al dólar, que pasó de 52 a 298,14 bolívares en el mercado oficial.

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Especialistas señalan que la escalada del dólar provoca un encarecimiento de bienes y servicios, así como una pérdida significativa del poder adquisitivo de los salarios en bolívares, que afectan principalmente a los trabajadores públicos y también al sector privado. Entre enero y abril, la inflación acumulada en el país alcanzó el 90%, según cifras del BCV.

El salario mínimo permanece congelado en 130 bolívares desde 2022, equivalentes hoy a unos 23 centavos de dólar a la tasa oficial, monto que también perciben los pensionados.

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La depreciación constante del bolívar llevó al Gobierno chavista a otorgar bonificaciones adicionales en dólares. El 30 de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un aumento de los bonos a 240 dólares para trabajadores y 70 dólares para pensionados. Esta medida generó malestar en sindicatos, ya que los bonos no se incorporan al cálculo de beneficios laborales como vacaciones y prestaciones sociales.

Un hombre muestra los nuevos billetes de 200 y 500 bolívares en Caracas, Venezuela, el 3 de septiembre de 2024 (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

Al menos 350 mil adultos mayores están en situación de vulnerabilidad

Delcy Rodríguez informó el viernes que más de 365.000 adultos mayores se encuentran en situación de vulnerabilidad en el país caribeño. “Más de 5.000 brigadas están desplegadas para brindar atención integral a los que la necesiten”, precisó

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“Nosotros estamos desplegados para buscar a los pensionados, pensionadas, abuelas, abuelos, que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Ya hemos encontrado a más de 365.000”, afirmó la presidenta encargada en un mensaje difundido a través de Telegram.

El anuncio coincidió con la celebración del Día del Adulto Mayor en Venezuela, jornada en la que más de un centenar de jubilados y pensionados protestaron ante el Ministerio de Educación y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en Caracas, para exigir ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas, como la compra de medicinas y alimentos.

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Cabe recordar que el pasado 29 de abril, los jubilados y pensionados también se manifestaron ante Educación y el IVSS, en el centro de la capital venezolana, para exigir ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas.

Manifestantes denunciaron que el monto mensual de la pensión solo permite acceder a una mínima parte de la canasta básica (EFE)

Carlos Gallego, de 65 años, denunció su difícil situación a la agencia EFE: “La pensión está en 130 bolívares, que significan 0,23 dólares. Eso cobramos al mes. Entonces para nosotros comernos un kilo de carne tenemos que reunirnos entre 50 (personas) y comernos un pedacito, esa es la precariedad”.

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Y agregó: “El pasaje (de autobús) está en 100 bolívares y la pensión en 130, nos alcanza para ir al banco y nos quedan 30 bolívares y nos tendríamos que devolver a pie. Esa es la realidad del pensionado en Venezuela”.

Durante la protesta, la jubilada Carmen Laya declaró: “Cada vez que salimos a la calle la respuesta del Gobierno es la represión. Hoy queremos demostrarle a este régimen que los adultos mayores tenemos la fuerza para seguir en la calle”.

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(Con información de EFE)