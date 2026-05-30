The Beatles, dos reyes y un “hit” musical: los 12 videos de las mejores presentaciones de listas para el Mundial 2026

Las postales más salientes que entregaron las convocatorias de los diferentes seleccionados

El Mundial está a la vuelta de la esquina y promete ser uno de los momentos más apasionantes de 2026 en el mundo deportivo. La posibilidad de que Argentina repita la corona de 2022 se contrapone a las ilusiones de muchas selecciones que buscarán desafiar su trono y otras que intentarán dar la sorpresa en la cita con escenario en Estados Unidos, México y Canadá. Y a la espera de que llegue el inicio, varios combinados ya se destacaron por sus originales presentaciones en redes sociales a la hora de comunicar sus respectivas convocatorias para afrontar la gran cita de este año en el continente americano.

La selección de Inglaterra fue una de las más destacadas porque la Federación eligió musicalizar la comunicación institucional con “Come Together”, un clásico de The Beatles, y distintas referencias a la icónica banda de Liverpool. El equipo de la rosa fue uno de elencos europeos que resaltó por su producción fílmica, al igual que Francia, Noruega o la selección de España.

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Estas promociones de marketing han producido que la divulgación de estas listas no sea un detalle menor a la hora de sobresalir entre los 48 participantes que tendrá la Copa del Mundo. Panamá eligió un helipuerto para comenzar su grabación y La Furia Roja eligió al Rey Felipe VI como gran protagonista en la presentación. Otras selecciones, como Curazao, también resaltaron sobre el resto.

SELECCIÓN DE NORUEGA

Presentó sus 26 citados con una grabación protagonizada por el rey Harald V, quien en un mensaje para redes sociales recordó que el país “ha esperado mucho tiempo” para volver a una Copa del Mundo —la última participación noruega fue en 1998-. “La esperanza ha vivido en la grava, en el césped... a través de largas distancias, ferrys y pasos de montaña”, dijo el monarca mientras el clip mostraba los paisajes remotos y agrestes de un país que se extiende hasta el Ártico.

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Con Erling Haaland a la cabeza, el elenco nórdico sueña con hacer un gran papel en América

SELECCIÓN DE FRANCIA

Les Bleus alistó a sus 26 convocados para el Mundial 2026 con un video en formato de intro de sitcom estadounidense, con referencias a la cultura de los tres países sede —Estados Unidos, México y Canadá— a través de escenas cotidianas como restaurantes tipo diner, barbacoas y atascos de tráfico. La pieza incluye un guiño al centro de entrenamiento del equipo: la localidad ficticia que aparece en el clip se llama “Clear Fountain”, traducción al inglés de Clairefontaine.

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El original video de Francia para anunciar a sus convocados

SELECCIÓN DE CURAZAO

El elenco que disputará su primer Mundial de la historia eligió dar a conocer los nombres que harán historia simulando un “hit” musical en un estudio de grabación. Se trata del país menos poblado que jugará una cita de esta índole con 156.000 habitantes. A pesar de la clasificación, su entrenador Dick Advocaat se había ido del cargo por temas familiares, pero finalmente regresó a su puesto para dirigir al equipo en la competencia más importante de su historia.

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Estos son los 26 nombres del elenco caribeño

SELECCIÓN DE ESCOCIA

The Tartan Army presentó su convocatoria para la Copa del Mundo con un video de corte cinematográfico, rodado entre los paisajes de las Highlands, castillos históricos y el sonido de las gaitas, con música del artista escocés Barry Can’t Swim como banda sonora. El clip acompañó el anuncio de los 26 jugadores con los que el seleccionador Steve Clarke regresará a un Mundial por primera vez desde 1998.

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El video de The Tartan Army para confirmar sus 26 jugadores

SELECCIÓN DE ESPAÑA

La grabación tuvo al inicio en el centro de la escena a Luis De la Fuente. El discurso del entrenador se centró en la unión entre el equipo y el pueblo español: “Sé que están esperando la convocatoria, pero no la voy a dar. Esta convocatoria no es mía, es de todos”. Instantes después, se produjo la aparición del Rey Felipe VI con el siguiente mensaje: “Esta selección pertenece a quienes madrugan, cuidan de nuestras calles y de nosotros, a los que recorren cada rincón del país. Cuando juega nuestra selección, jugamos todos”.

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La Furia Roja promete dar pelea para quedarse con su segunda Copa del Mundo

SELECCIÓN DE INGLATERRA

La iniciativa de El equipo de la rosa se concentró en la aparición de John Lennon al comienzo del video para dar pie a la música de The Beatles y la confirmación de una lista con mucha polémica porque el entrenador Thomas Tuchel dejó afuera a varias figuras, como Phil Foden y Cole Palmer, mientras que citó al defensor Dan Burn, al volante Jordan Henderson y el atacante Ivan Toney.

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El seleccionado europeo confirmó su nómina para la Copa del Mundo

SELECCIÓN DE PANAMÁ

El director técnico Thomas Christiansen lanzó la comunicación de la nómina definitiva de 26 futbolistas desde un helipuerto y escribió una frase en una pizarra que enmarca lo que será la segunda Copa del Mundo de su historia después de Rusia 2018: “Es tiempo de soñar”. A partir de ahí, las imágenes recorren diferentes lugares de todo el país con un marcado sentido de pertenencia de los hinchas hacia los colores de su camiseta.

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El elenco de la Concacaf buscará hacer historia en el Mundial

SELECCIÓN DE MARRUECOS

Los Leones del Atlas decidieron enfocar toda su estrategia comunicacional en torno a un aeropuerto para informar de una manera original los 26 representantes del equipo africano que viajarán a la cita en busca de superar el cuarto puesto alcanzado en la edición de Qatar 2022.

Los africanos buscarán superar el cuarto lugar de Qatar 2022

SELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS

“Chicos, si están viendo este video, es porque están adentro. Me emociona mucho comunicarles que van a estar en la lista para el Mundial 2026, en el Mundial que vamos a organizar. Disfruten, chicos, y nos vemos en Nueva York”. De esta manera, Mauricio Pochettino les envió un video a cada uno de los 26 jugadores que afrontarán la Copa Mundial como uno de los países anfitriones y el equipo de Las Barras y Estrellas mostró las reacciones de felicidad por parte de cada uno de los elegidos.

Uno de los anfitriones del Mundial ya presentó su lista

SELECCIÓN DE PAÍSES BAJOS

La Naranja Mecánica confirmó los 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo con la puesta en escena de varias imágenes y representantes distintivos de su paso por esta competición, como la presencia de Arjen Robben o el emblemático gol de cabeza de Robin van Persie a España en Brasil 2014. El conjunto de Ronald Koeman intentará saldar una vieja deuda pendiente ya que nunca levantó este trofeo.

La Orange se prepara para buscar su primera Copa del Mundo

SELECCIÓN DE REPÚBLICA CHECA

En distinta sintonía, la Federación checa eligió representar a sus 29 futbolistas (tres quedarán afuera de la lista definitiva) con imágenes de ellos en su etapa infantil y participaron de la presentación diferentes familiares para ilustrar el lado íntimo de los citados que defenderán a su país en un Mundial. “Cada uno tiene su historia de vida y camino que lo llevó hasta este momento. Esta es la lista de los elegidos, de los cuales saldrá la nominación final para el campeonato del mundo”, expresaron como descripción a la publicación del video.

República Checa hizo oficial su convocatoria en la antesala a la Copa del Mundo

SELECCIÓN DE SENEGAL

Los Leones de Teranga eligieron ambientar las escenas en la sabana africana para divulgar los 28 convocados con vistas a su participación en el Grupo I con Francia, Noruega e Irak. En su cuarta Copa del Mundo, intentarán superar los cuartos de final alcanzados en la edición de Corea-Japón 2002. Dos futbolistas deberán quedar afuera de los 26 que conformarán la lista final.

Dos futbolistas se quedarán afuera en el corte final