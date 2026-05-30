Terminó la advertencia violeta por la niebla, pero sigue el cielo cubierto: cómo estará el tiempo este fin de semana

La neblina cubrirá los cielos durante la mañana de hoy y el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana nublado y fresco en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Si bien ya no rige la advertencia violeta que estuvo vigente durante los últimos días, se espera la presencia de neblina durante las primeras horas de la mañana.

Según el pronóstico del organismo, este sábado las temperaturas se mantendrán en valores similares a los registrados en jornadas anteriores, con una mínima de 10 grados y una máxima de 16, registros que se repetirán en gran parte de la semana próxima.

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Aunque la mañana estará marcada por la presencia de neblina en distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las condiciones mejorarán hacia la tarde y no se prevén precipitaciones.

El domingo, último día del fin de semana, tendrá una mínima ligeramente inferior, de 9 grados, mientras que la máxima volverá a alcanzar los 16. La jornada comenzará con neblina y cielo cubierto, que luego dará paso a condiciones parcialmente nubladas. Tampoco se esperan lluvias.

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La próxima semana comenzará con características similares. El lunes, las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 15 grados en un contexto de abundante nubosidad. Para el martes se prevén condiciones prácticamente idénticas, aunque con una mínima algo más elevada, de 11 grados.

Entre el miércoles y el jueves, las temperaturas subirán levemente, con mínimas de 12 grados y máximas de 16. En ambas jornadas continuará predominando el cielo nublado.

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No obstante, aparece una baja probabilidad de precipitaciones a partir de la tarde del miércoles, aunque no supera el 10 por ciento.

El viernes, en tanto, esa posibilidad de lluvias se extenderá durante toda la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, con valores cercanos a los 15 grados a lo largo de todo el día.

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El SMN publicó su pronóstico trimestral (NA)

Qué dice el nuevo pronóstico trimestral del SMN

En las últimas horas, el organismo publicó su clásico pronóstico trimestral para los meses de junio, julio y agosto. De acuerdo con el informe, gran parte del país registrará temperaturas superiores a los valores normales para la época.

Según el mapa incluido en el reporte, las regiones con mayor probabilidad de presentar registros por encima de la media son el norte argentino y la región de Cuyo. En ese sentido, las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán, junto con San Juan, Mendoza y San Luis, muestran una tendencia hacia temperaturas superiores a las habituales durante el trimestre.

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Por otro lado, para las provincias del centro y gran parte del sur del país se prevén temperaturas normales o superiores a las normales. En otros sectores de la Patagonia, el mapa aparece en color gris, categoría que indica una mayor probabilidad de registrar temperaturas dentro de los valores normales para la época del año.

El dato más destacado del pronóstico es que ninguna región del país presenta probabilidades significativas de registrar temperaturas inferiores a las normales.

Sin embargo, desde el SMN realizaron una advertencia: “Esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre. No se descarta, especialmente al principio del trimestre, la ocurrencia de irrupciones de aire frio que hagan descender las temperaturas en forma marcada en períodos cortos de tiempo”. En ese sentido, recomendaron mantenerse al tanto de los pronósticos diarios.

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El comportamiento de las precipitaciones también mostrará diferencias marcadas según la región del país. Las mejores perspectivas en materia de precipitaciones se observan en la provincia de Buenos Aires, La Pampa, parte de la región cuyana y la Patagonia, donde los acumulados previstos se ubican dentro de los parámetros normales o los superan.

En contraste, el noroeste argentino y el norte de Cuyo presentan una tendencia hacia un déficit de lluvias. Un escenario similar se proyecta para provincias del norte del país, como Chaco, Formosa, Santiago del Estero y sectores de Salta, donde las precipitaciones podrían ubicarse en valores normales o por debajo de los esperados para esta época del año.

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