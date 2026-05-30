Pete Hegseht afirmó que EEUU tiene las reservas necesarias para enfrentarse a Irán si no se alcanza un acuerdo de paz

U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth speaks at the IISS Shangri-La Dialogue security summit in Singapore, May 30, 2026. REUTERS/Edgar Su

El titular del Pentágono y secretario de Guerra, Pete Hegseth, expresó este sábado que Estados Unidos posee la capacidad de reanudar las actividades militares contra el régimen de Irán si fuera necesario, en alusión a una posible caída de las negociaciones por la paz en Medio Oriente entre Washington y Teherán.

“Nuestra capacidad para reanudar las operaciones, si fuera necesario, es más que suficiente. Nuestras reservas son más que adecuadas para ello, tanto allí como en todo el mundo, gracias al equilibrio que mantenemos entre municiones de alta calidad y en abundancia. Por lo tanto, estamos en una muy buena posición”, aseguró el funcionario durante el foro de seguridad y defensa Diálogo de Shangri-La en Singapur.

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Hegseth reveló que dialogó el sábado con el presidente estadounidense Donald Trump sobre las negociaciones mediadas por Pakistán para la paz y enalteció la paciencia del mandatario: “Tuve la oportunidad de hablar con el presidente; quería que les reiterara la paciencia que tiene para asegurar que, con Estados Unidos emprendiendo este tipo de esfuerzo histórico, cualquier acuerdo (con Irán) será bueno. Excelente”.

En ese sentido, recordó un encuentro de días atrás con las máximas autoridades del país: “Estábamos en una reunión de gabinete hace apenas un par de días, y el presidente (Trump) dijo ’oye, será un gran acuerdo, y si Irán no quiere hacer un gran acuerdo que garantice que no obtengan un arma nuclear pueden tratar con el tipo a mi izquierda’. Esa fue la única vez que me han acusado de estar en la izquierda”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth (REUTERS/Evan Vucci/Archivo)

Durante su intervención, el jefe del Pentágono remarcó que Washington mantiene su atención en la región Asia-Pacífico pese a la situación con Irán. “Podemos hacer dos cosas a la vez. Estamos impulsando nuestra base industrial de defensa para fabricar 2, 3 o 4 veces más municiones muy pronto, para garantizar que todos nuestros planes (operativos) estén debidamente financiados en todo el mundo”, detalló.

Las declaraciones del secretario siguieron a una reunión en la Sala de Crisis en la Casa Blanca que se extendió por cerca de dos horas. Un alto funcionario de la administración republicana, citado por The New York Times bajo condición de anonimato, señaló que el presidente no adoptó una decisión sobre un posible acuerdo para poner fin al conflicto.

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El Gobierno de Estados Unidos considera que se encuentra cerca de alcanzar un trato, aunque persisten cuestiones pendientes. Previo a la reunión, el presidente expresó a través de Truth Social que cualquier acuerdo para prorrogar el alto el fuego en Medio Oriente exigiría la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, el compromiso del régimen de no desarrollar armas nucleares y la autorización para que Estados Unidos retire el uranio enriquecido del país persa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión en la Sala de Crisis de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. (REUTERS/Archivo)

Teherán rechazó de forma reiterada estas condiciones. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, señaló el viernes en una entrevista telefónica con medios estatales que las conversaciones actuales tienen un alcance limitado y no incluyen “la cuestión nuclear”.

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Desde Washington, un funcionario de la Casa Blanca citado por CNN y AFP remarcó que Trump solo firmará un acuerdo de paz con Irán si cumple con todas sus condiciones. “La reunión en la Sala de Crisis ha concluido y duró aproximadamente dos horas. El presidente Trump solo firmará un acuerdo que beneficie a Estados Unidos y satisfaga sus líneas rojas”, afirmó el funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato. “Irán jamás podrá poseer un arma nuclear”, sumó.

En paralelo, los funcionarios pakistaníes sostuvieron un encuentro el viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la capital estadounidense, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán.

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Rubio agradeció a Pakistán su papel "en la consecución de la visión de Trump" para la paz en Medio Oriente (Europa Press)

El resumen difundido por la cancillería precisó que Rubio reconoció los esfuerzos diplomáticos y de mediación realizados por los enviados de Islamabad durante la reunión.

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, manifestó su confianza en que los esfuerzos continuos y sinceros de Pakistán en favor de la paz y la estabilidad regional y global, con el respaldo de países aliados, generarán resultados positivos. La reunión tuvo lugar en un contexto en el que Islamabad actúa como mediador entre Washington y Teherán. En los últimos días, altos funcionarios pakistaníes también realizaron visitas a Irán.

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Estados Unidos sigue con sus operaciones en Medio Oriente

Marines de los Estados Unidos de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines descienden en rappel desde un MH-60S Sea Hawk durante un entrenamiento programado a bordo del USS Tripoli (LHA 7). El Tripoli es uno de los más de 20 buques de guerra que apoyan el bloqueo de Estados Unidos contra Irán (@CENTCOM)

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) advirtió el viernes que llevará a cabo operaciones militares cerca del estrecho de Ormuz y que responderá con ataques en legítima defensa contra buques que detecte colocando minas.

A su vez, CENTCOM comunicó que al 29 de mayo sus fuerzas lograron desviar 115 buques comerciales como parte del bloqueo marítimo impuesto a los puertos iraníes. Estas operaciones en el mar Arábigo comenzaron el 13 de abril y afectan a embarcaciones que entran y salen de los puertos de Irán, en cumplimiento de una proclamación presidencial de Donald Trump.

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(Con información de Reuters)