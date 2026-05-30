Crimen y Justicia

Caso Agostina Vega: volvieron a allanar la casa del único detenido luego de que cambiara su versión de los hechos

La búsqueda de la menor de 14 años desaparecida en Córdoba cumplirá siete días y tiene en el blanco de las sospechas a Claudio Barrelier. Durante su segunda indagatoria, el detenido afirmó que la adolescente había ingresado a su casa y que había permanecido entre media y una hora

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A una semana de la desaparición de la adolescente de 14 años, las autoridades intensificaron las tareas de búsqueda (Facebook: Docentes D-base)

Este sábado a la noche se cumplirá una semana desde que no hay noticias sobre el paradero de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años que es intensamente buscada en Córdoba. Hasta el momento, la causa cuenta con un solo detenido. Se trata de Claudio Barrelier, un empleado municipal que habría sido la última persona que la vio con vida.

Según reconstruyeron las autoridades, la menor salió de su casa materna sin permiso y abordó un remis en dirección al barrio Cofico, zona en donde reside el principal acusado. Las grabaciones de las cámaras de seguridad la captaron en los alrededores de la vivienda y, tras ordenarse una segunda indagatoria, Barrelier confirmó que estuvo en su casa y que se habría ido en un auto rojo.

08:36 hsHoy

Ordenaron un tercer allanamiento en la casa de Claudio Barrelier

Tras el cambio de relato por parte del acusado, se realizó un operativo de último momento en su casa (Captura: TN)
Tras el cambio de relato por parte del acusado, se realizó un operativo de último momento en su casa (Captura: TN)

La investigación por la desaparición de Agostina Vega registró nuevos avances el viernes por la noche, luego de que el personal de la Policía de Córdoba y de Policía Judicial realizara un nuevo allanamiento en la vivienda del único detenido en la causa, Claudio Barrelier, ubicada en barrio Cofico. Se trata de la zona en donde la adolescente de 14 años fue vista por última vez.

El operativo tuvo lugar en un domicilio ubicado en Juan del Campillo al 800, que es considerado por el fiscal Raúl Garzón como uno de los puntos clave del caso. Por este motivo, la propiedad fue cercada apenas arribaron los efectivos de la Dirección de Investigaciones y el personal de la Policía Judicial.

El procedimiento de último momento fue ordenado por Garzón, luego de que trascendiera que Barrelier había cambiado su versión de los hechos. En su segunda indagatoria, reconoció que Agostina estuvo en la casa entre media hora y una hora. Esto contradijo su versión inicial, en donde había declarado que la vio bajar del remis que la llevó hasta ese punto, para luego subirse a un auto rojo.

El operativo en barrio Ampliación Ferreyra se mantuvo activo, pero con menor intensidad durante la noche (Captura: A24)
El operativo en barrio Ampliación Ferreyra se mantuvo activo, pero con menor intensidad durante la noche (Captura: A24)

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, como resultado del allanamiento, los investigadores secuestraron una serie de elementos que serían de interés para la causa. Todo sucedió en paralelo con los rastrillajes realizados en barrio Ampliación Ferreyra, donde mantuvieron la búsqueda y la guardia durante toda la noche. Se espera que el operativo se reactive por completo a primera hora.

08:35 hsHoy

La cronología del caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

El paradero de la menor se desconoce desde el sábado pasado. Las hipótesis de la Justicia, el único detenido y los puntos clave donde la buscan

Agostina Vega, la joven desaparecida en Córdoba, y Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el caso.
Agostina Vega, la joven desaparecida en Córdoba, y Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el caso.

La desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años, mantiene en alerta a la provincia de Córdoba desde hace casi una semana. Las autoridades locales ya llevan más de seis días de búsqueda sin resultados: en las últimas horas, se barajaron distintas hipótesis, los investigadores allanaron varios lugares clave para la causa, detuvieron a un sospechoso y se levantó el secreto de sumario que tenía el expediente. “La buscamos con y sin vida”, resumió el fiscal Raúl Garzón, a cargo del caso.

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08:03 hsHoy

“Me tengo que escapar”: el audio que Agostina Vega envió a un grupo de amigas horas antes de desaparecer

En el mensaje, la adolescente de 14 años contó que se iría con el novio de su madre. El despliegue del operativo de búsqueda se extendió hasta la noche del viernes

El audio de la adolescente de 14 años se transformó en una pieza clave para la investigación

Un audio enviado por Agostina Vega a un grupo de amigas momentos antes de su desaparición se transformó en una pieza central del expediente judicial que investiga el paradero de la adolescente de 14 años, desaparecida en Córdoba desde el sábado pasado.

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