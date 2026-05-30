Caso Agostina Vega: volvieron a allanar la casa del único detenido luego de que cambiara su versión de los hechos

A una semana de la desaparición de la adolescente de 14 años, las autoridades intensificaron las tareas de búsqueda (Facebook: Docentes D-base)

Este sábado a la noche se cumplirá una semana desde que no hay noticias sobre el paradero de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años que es intensamente buscada en Córdoba. Hasta el momento, la causa cuenta con un solo detenido. Se trata de Claudio Barrelier, un empleado municipal que habría sido la última persona que la vio con vida.

Según reconstruyeron las autoridades, la menor salió de su casa materna sin permiso y abordó un remis en dirección al barrio Cofico, zona en donde reside el principal acusado. Las grabaciones de las cámaras de seguridad la captaron en los alrededores de la vivienda y, tras ordenarse una segunda indagatoria, Barrelier confirmó que estuvo en su casa y que se habría ido en un auto rojo.