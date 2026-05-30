Salud

Contaminantes del tráfico e industriales relacionados con el riesgo crónico de rinosinusitis

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VIERNES, 29 de mayo de 2026 (Health Day News) -- La exposición residencial a largo plazo a contaminantes relacionados con el tráfico y la industria se asocia con un aumento del riesgo de rinosinusitis crónica (CRS), según un estudio publicado en línea el 28 de mayo en JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

Hong-Ho Yang, M.D., de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford en California, y sus colegas investigaron la asociación entre la exposición residencial a largo plazo a contaminantes relacionados con el tráfico y la industria, y el riesgo de CRS. El análisis incluyó datos de 92 participantes, incluyendo muestras epiteliales sinonasales de cirugía endoscópica de senos paranasales (62 con CRS) y 30 controles de cirugía de la base del cráneo (2018 a 2021).

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Los investigadores encontraron que, al ajustar por características demográficas, historial de tabaquismo, consumo de esteroides y comorbilidades, cada aumento de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) por desviación estándar se asociaba de forma independiente con un aumento en las probabilidades de CRS (ratio de probabilidades ajustada [aOR], 2,32). De manera similar, se observaron aumentos en la CRS con incrementos de benceno (aOR, 2,15) y niveles de plomo (aOR, 3,48). Al ajustar por el estado de CRS y los niveles de cocontaminantes, la exposición al NO2 se asoció con niveles elevados de interleucina (IL)-4, IL-5, IL-13 y α del factor de necrosis tumoral, mientras que el benceno se asoció con niveles suprimidos de agonistas de los receptores IL-1 y el plomo con niveles elevados de agonistas de los receptores IL-8 e IL-1.

"La exposición residencial a largo plazo a contaminantes relacionados con el tráfico y la industria se asoció con firmas inflamatorias sinonasales distintivas y diversidad endotípica, lo que sugiere vías específicas de contaminantes que pueden contribuir a la fisiopatología heterogénea de la rinosinusitis crónica", escriben los autores.

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Dos autores revelaron vínculos con las industrias farmacéutica y de dispositivos médicos.

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