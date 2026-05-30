Mundo

Israel ordenó nuevas evacuaciones en el sur de Líbano mientras amplía su ofensiva contra el grupo terrorista Hezbollah

El ejército dispuso el retiro de civiles en siete localidades cercanas a Nabatiyeh y redobló los ataques aéreos y terrestres, en un contexto de creciente tensión fronteriza y negociaciones impulsadas por Estados Unidos para alcanzar la paz

Guardar
Google icon
Imagen de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano (EFE/EPA/ATEF SAFADI)
Imagen de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano (EFE/EPA/ATEF SAFADI)

El ejército israelí ordenó evacuar siete pueblos del sur de Líbano antes de lanzar nuevos ataques, tras el anuncio del primer ministro, Benjamin Netanyahu, sobre el avance de sus tropas en territorio libanés.

En días recientes, Israel incrementó sus operaciones aéreas y terrestres en Líbano, con el objetivo de atacar al grupo terrorista Hezbollah, aliado de Irán.

PUBLICIDAD

A pesar del aumento de la tensión, Israel y Líbano sostuvieron el viernes una reunión de mandos militares en Washington. Estos contactos se desarrollan en el marco de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, en las que se intenta sumar el frente libanés a un acuerdo para terminar la guerra en Medio Oriente.

Los bombardeos israelíes del viernes sobre unas treinta localidades provocaron 11 muertos en la región de Tiro, incluyendo a un socorrista, y ocho heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

PUBLICIDAD

El ejército israelí reiteró la orden de evacuar siete pueblos del sur antes de nuevos ataques, a pesar de que desde el 17 de abril rige un alto el fuego que no se ha respetado.

Gran parte de estos pueblos se ubican en las cercanías de Nabatiyeh.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Ronen Zvulun)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Ronen Zvulun)

El viernes, Hezbollah informó sobre un ataque a tropas israelíes cerca del castillo medieval de Beaufort, en las proximidades de Nabatiyeh. Además, el grupo se adjudicó varios ataques contra objetivos militares en Israel, cerca de la frontera con Líbano.

Inicialmente, Hezbollah dirigió sus disparos a los soldados israelíes en el sur, pero luego intensificó los ataques con drones explosivos en el norte de Israel tras el asesinato de uno de sus líderes militares en un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 6 de mayo.

Este sábado al amanecer, el ejército israelí comunicó la destrucción de varios proyectiles lanzados desde el sur de Líbano, aunque uno de ellos impactó sin ser interceptado y no provocó heridos.

Israel declaró esta semana gran parte del sur de Líbano como una “zona de combate”, y Netanyahu afirmó el viernes que el ejército había “cruzado el Litani”, un río ubicado a unos 30 kilómetros de la frontera.

En este contexto de hostilidades, Líbano e Israel iniciaron en abril negociaciones patrocinadas por Estados Unidos para lograr un acuerdo de seguridad.

Hezbollah, cuyo desarme es una exigencia de Israel al gobierno libanés, rechaza cualquier pacto.

Ataques de Hezbollah interceptados por Israel (Europa Press)
Ataques de Hezbollah interceptados por Israel (Europa Press)

En Washington, responsables militares israelíes y libaneses sostuvieron el viernes una reunión calificada de “constructiva” por el Pentágono.

Según Elbridge Colby, número dos del Pentágono, las conversaciones servirán “de base para la parte política”, en alusión a las negociaciones previstas para el 2 y 3 de junio en Washington.

El presidente libanés, Joseph Aoun, declaró al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, que un alto el fuego es “un primer paso esencial” para avanzar en las negociaciones.

Ese viernes, cientos de personas se reunieron en barrios de la ciudad vieja de Tiro, una zona no incluida en las órdenes de evacuación israelíes. Muchas personas duermen en autos o tiendas de campaña.

Pusimos colchones en el suelo para dormir”, relató Karam Amin, quien permanece con su familia en su comercio de ropa del barrio cristiano.

Tiro es una ciudad pacífica y turística. Nunca imaginamos pasar por algo así”, expresó este comerciante.

Desde el inicio de la guerra, los bombardeos han causado 3.355 muertos y más de un millón de desplazados en Líbano, según las autoridades.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteIsraelHezbollahLíbanoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pete Hegseht afirmó que EEUU tiene las reservas necesarias para enfrentarse a Irán si no se alcanza un acuerdo de paz

“Nuestra capacidad para reanudar las operaciones, si fuera necesario, es más que suficiente”, advirtió el secretario de Guerra desde una cumbre de seguridad en Singapur, en la cual también remarcó que Donald Trump es paciente en la búsqueda de un gran tratado para terminar la guerra

Pete Hegseht afirmó que EEUU tiene las reservas necesarias para enfrentarse a Irán si no se alcanza un acuerdo de paz

Estados Unidos sancionó una red de envíos de tecnología bélica que beneficiaba al régimen de Irán

Las autoridades estadounidenses revelaron que Teherán creaba identidades falsas para acceder a productos restringidos y transferirlos ilícitamente hacia el país persa por medio de Dubái

Estados Unidos sancionó una red de envíos de tecnología bélica que beneficiaba al régimen de Irán

El jefe del Pentágono aseguró que Europa y la OTAN deben tomar “decisiones importantes” para ampliar su gasto militar

“La era en la que Estados Unidos subvencionaba la defensa de las naciones ricas terminó; necesitamos socios, no protectorados”, argumentó Pete Hegseth en el principal foro de seguridad y defensa de Asia

El jefe del Pentágono aseguró que Europa y la OTAN deben tomar “decisiones importantes” para ampliar su gasto militar

Christina Beinhoff, alta diplomática alemana: “Lo que Rusia y China quieren es dividir a Europa”

La directora general de Cultura y Sociedad del Ministerio de Exteriores alemán defiende la diplomacia científica y cultural como una herramienta de política exterior en un orden mundial en mutación, reivindica el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y advierte sobre las campañas de desinformación de Moscú y Beijing

Christina Beinhoff, alta diplomática alemana: “Lo que Rusia y China quieren es dividir a Europa”

Ni pasivos ni desconectados: los seniors que compran y estudian en línea ya definen el éxito económico europeo

Los datos muestran que la clave está en el acceso a oportunidades de aprendizaje y transacciones digitales, más allá del simple uso de internet.

Ni pasivos ni desconectados: los seniors que compran y estudian en línea ya definen el éxito económico europeo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

‘Heridos han llegado a las casas buscando ayuda’: gobernador del Guaviare pide apoyo urgente tras combates entre disidencias que dejaron 48 muertos

‘Detrás de cada estudiante existe una historia de esfuerzo’: ACIET responde a Aída Quilcué y defiende la educación superior en Colombia

‘No me incumbe’: Petro llamó a los colombianos a votar y dijo que en las urnas se define el futuro del país

Medicina Legal alerta por licor artesanal que puede generar cianuro y causar la muerte

INFOBAE AMÉRICA

Pete Hegseht afirmó que EEUU tiene las reservas necesarias para enfrentarse a Irán si no se alcanza un acuerdo de paz

Pete Hegseht afirmó que EEUU tiene las reservas necesarias para enfrentarse a Irán si no se alcanza un acuerdo de paz

Estados Unidos sancionó una red de envíos de tecnología bélica que beneficiaba al régimen de Irán

El bolívar perdió un 45% de su valor frente al dólar en 2026 y los jubilados reclamaron aumentos por la falta de necesidades básicas

El jefe del Pentágono aseguró que Europa y la OTAN deben tomar “decisiones importantes” para ampliar su gasto militar

Christina Beinhoff, alta diplomática alemana: “Lo que Rusia y China quieren es dividir a Europa”

ENTRETENIMIENTO

Un hijo perdido, un padre aterrorizado y una amiga olvidadiza: así nació Buscando a Nemo

Un hijo perdido, un padre aterrorizado y una amiga olvidadiza: así nació Buscando a Nemo

El día que Guillermo del Toro explicó por qué nunca dirigirá una película de superhéroes

“Fue necesaria una mastectomía doble y 5 cirugías”, reveló Olivia Munn tras superar el cáncer de mama

De DJ a superhéroe: la historia de Paul Rudd antes de conquistar Hollywood

¿Euphoria terminará con la temporada 3? Lo que se sabe sobre el futuro de la serie