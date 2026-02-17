Más que cansancio: cuáles son las primeras señales del burnout y estrategias naturales para revertirlo

El síndrome de burnout, caracterizado por agotamiento físico, mental y emocional, afecta a millones de trabajadores y personas en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse exhausto y superado laboralmente se ha convertido en una realidad para millones de personas en todo el mundo. El síndrome de burnout, definido por un estado de agotamiento mental, físico y emocional extremo generado por el estrés, afecta a trabajadores de distintos sectores y a quienes enfrentan exigencias constantes, tanto en el entorno profesional como en la vida cotidiana.

Estudios recientes, como el de Mental Health UK, revelan que el 91% de los adultos en el Reino Unido han experimentado altos niveles de estrés durante el último año. Esta presión sostenida puede derivar en una pérdida total de energía y en dificultades para ejecutar las tareas diarias, según explica la psiquiatra Hannah Nearney, en declaraciones recogidas por The Independent.

El burnout no figura aún como un diagnóstico médico formal, pero los especialistas coinciden en que sus síntomas pueden ser devastadores. A menudo, quienes lo padecen describen una profunda fatiga, desmotivación, cambios de humor y una sensación de desapego que impacta en su vida laboral y personal. Además, el fenómeno no discrimina: personas con distintos perfiles y antecedentes pueden verse afectadas, si las demandas diarias superan sus recursos para afrontarlas.

Diversos expertos en bienestar, salud mental, nutrición y ejercicio subrayan la importancia de reconocer los síntomas y buscar estrategias para prevenir y manejar el agotamiento. Conocer el burnout y sus implicancias es un paso clave para proteger la salud y el bienestar integral.

Cuáles son los síntomas y sus consecuencias

Detectarlo no siempre resulta sencillo, ya que sus señales pueden aparecer de forma gradual y confundirse con el cansancio habitual. Según la experta en bienestar Penny Weston, en diálogo con The Independent, cada individuo experimenta el agotamiento de manera distinta: “Las principales señales de agotamiento a las que hay que prestar atención son sentirse cansado o más cansado de lo habitual, tener dificultades para conciliar el sueño a pesar del cansancio y sentirse irritable.

También se pueden experimentar cambios de humor, falta de entusiasmo en el trabajo, disminución de la productividad y sensación de desapego”. De este modo, muchas personas reconocen que, aun sintiéndose exhaustas, experimentan culpa por no querer socializar o por no cumplir con las expectativas, lo que alimenta el círculo de agotamiento.

Los síntomas físicos ocupan un lugar relevante. El cuerpo puede manifestar el agotamiento mediante dolores de estómago, problemas cutáneos, resfriados frecuentes y malestar intestinal. Además, una mala alimentación, la deshidratación y los hábitos de sueño alterados contribuyen a empeorar el cuadro, destacan desde la Clínica Mayo.

En el entorno laboral, el burnout se manifiesta a través de preguntas introspectivas frecuentes: cuestionar la importancia del trabajo, sentir aislamiento, perder la paciencia con compañeros, experimentar dificultades para concentrarse o no encontrar satisfacción en las tareas diarias. La recurrencia de estos síntomas puede indicar la necesidad de consultar a un profesional de la salud mental, ya que el burnout comparte síntomas con otras enfermedades, como la depresión.

Esta condición puede desencadenar una serie de efectos negativos tanto en el cuerpo como en la mente, según advierten los expertos de salud. Cuando el agotamiento se prolonga, las consecuencias trascienden el malestar pasajero y afectan funciones esenciales del organismo.

A nivel físico, el desgaste constante puede debilitar el sistema inmunitario, incrementando la probabilidad de contraer infecciones, resfriados y enfermedades de la piel. También es común la aparición de dolores de cabeza, problemas estomacales, intestinales y alteraciones en el sueño. En casos más graves, el agotamiento crónico se asocia con el desarrollo de enfermedades cardíacas, presión arterial alta y diabetes tipo 2, explica la Clínica Mayo.

La salud mental sufre un impacto considerable. Quienes enfrentan este tipo de estrés pueden experimentar una sensación de vacío, incapacidad para afrontar los problemas diarios, tristeza persistente, irritabilidad y una pérdida de motivación. Es habitual que surjan dificultades para dormir, junto a un aumento en el consumo de alcohol u otras sustancias adictivas como vía de escape.

El agotamiento también puede incrementar el riesgo de desarrollar trastornos como la depresión, aunque ambos cuadros requieren tratamientos distintos. La falta de respuesta puede agravar los síntomas y generar una sensación de impotencia y aislamiento, dificultando aún más la recuperación.

Cómo mitigar los efectos del burnout

Los especialistas en bienestar y salud mental ofrecen múltiples recomendaciones para gestionar y prevenir el burnout. Una alimentación equilibrada es clave para mantener la energía y la resiliencia al estrés.

Cara Shaw, nutricionista citada por The Independent, señala que comer poco, de forma irregular o consumir alimentos con alto contenido de azúcar puede afectar el sueño y aumentar los niveles de cortisol, lo que intensifica la fatiga y la ansiedad. Shaw recomienda preferir alimentos cálidos y ricos en nutrientes, como carbohidratos complejos, grasas saludables, proteínas, frutas y verduras con vitamina C y zinc, y alimentos ricos en hierro.

La actividad física, según Edwina Jenner, ayuda a mejorar el estado de ánimo y a reducir el estrés. La fisioterapeuta consultada por el medio británico aconseja entrenamientos cortos y manejables, como sesiones de 10 a 15 minutos de ejercicios con el propio peso o caminatas rápidas al aire libre. Para quienes no disfrutan del gimnasio, actividades como yoga, estiramientos o paseos también contribuyen a prevenir el agotamiento.

Dedicar tiempo a la calma mental es otra herramienta fundamental. Penny Weston destaca las prácticas de atención plena y meditación para reducir los niveles de estrés y fortalecer la resiliencia mental. Weston sugiere además registrar pequeños momentos de gratitud diarios y crear ocasiones de placer accesibles, como disfrutar una taza de té o leer un libro.