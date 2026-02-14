Salud

25 alimentos ricos en vitamina E para agregar a la dieta

Un consumo adecuado de este nutriente favorece los mecanismos de defensa antioxidante y ayuda a prevenir diversas alteraciones metabólicas, según organismos especializados en enfermedades hepáticas y nutrición clínica

Guardar
La vitamina E desempeña un
La vitamina E desempeña un papel clave en la protección celular y previene alteraciones metabólicas según organismos de salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta rica en vitamina E puede contribuir de forma decisiva a la protección celular y al funcionamiento saludable del organismo. Este nutriente, esencial por su acción antioxidante, está presente en una amplia variedad de alimentos y resulta imprescindible para numerosos procesos metabólicos.

Según la Oficina de Suplementos Dietéticos (NIH), la ingesta diaria recomendada para adultos es de 15 miligramos. Estudios recientes de la Sociedad Americana para el Estudio de Enfermedades del Hígado (AASLD) también destacan su relevancia en la prevención de enfermedades hepáticas, subrayando su capacidad para reducir la fibrosis en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica mediante dosis controladas.

La cantidad diaria recomendada de
La cantidad diaria recomendada de vitamina E para adultos, establecida por el NIH, es de 15 miligramos para una función óptima del organismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vitaminas no aportan energía, pero resultan imprescindibles porque sin ellas el organismo no sería capaz de aprovechar los nutrientes de los alimentos. Según la Clínica Universidad de Navarra, una dieta equilibrada suele cubrir las necesidades diarias de todas las vitaminas, sin necesidad de suplementos adicionales. La deficiencia de vitamina E puede producir anemia, alteraciones neuromusculares, cataratas, desórdenes intestinales, fibrosis pulmonar y alteraciones hepáticas graves.

Los beneficios de la vitamina E

La vitamina E agrupa compuestos liposolubles que cumplen una función antioxidante esencial. Según la Oficina de Suplementos Dietéticos (NIH), estos compuestos contribuyen al mantenimiento de la estructura celular, la protección frente al daño oxidativo y el funcionamiento adecuado de los músculos, vasos sanguíneos y sistema nervioso. Además, según la Sociedad Americana para el Estudio de Enfermedades del Hígado (AASLD), la vitamina E demostró eficacia en la reducción de la fibrosis hepática en pacientes con hígado graso no alcohólico, gracias a su capacidad para neutralizar radicales libres y limitar la inflamación.

El déficit de vitamina E
El déficit de vitamina E puede provocar anemia, debilidad muscular, cataratas y daños en el sistema nervioso y el hígado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deficiencia de vitamina E puede provocar problemas de absorción de grasas, debilidad muscular, alteraciones visuales y un mayor riesgo de infecciones. El consumo regular de alimentos ricos en este nutriente favorece la salud inmunológica, la protección de la piel y la prevención de enfermedades crónicas. Healthline señala que la vitamina E actúa como defensa contra el envejecimiento celular, mientras que la Clínica Universidad de Navarra detalla su papel en la prevención de la oxidación de constituyentes celulares y en la formación de productos tóxicos.

25 alimentos ricos en vitamina E

Existen numerosos alimentos que destacan por su contenido en vitamina E. Según la Oficina de Suplementos Dietéticos (NIH) y la Clínica Universidad de Navarra, esta es una selección de los principales, con la cantidad de vitamina E expresada en miligramos por cada 100 gramos de producto comestible:

Almendras, avellanas, maní, pistachos y
Almendras, avellanas, maní, pistachos y margarinas se destacan entre las principales fuentes naturales de vitamina E en la dieta -(Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Aceite de girasol: 48,7 mg
  2. Avellanas: 26,2 mg
  3. Almendras: 20 mg
  4. Aceite de maíz: 11,2 mg
  5. Aceite de soja: 10,1 mg
  6. Turrón y mazapán: 9,1 mg
  7. Maní: 8,1 mg
  8. Margarina: 8 mg
  9. Atún, bonito, caballa (en lata en aceite): 6,3 mg
  10. Pistachos: 5,2 mg
  11. Aceite de oliva: 5,1 mg
  12. Mayonesa 4,9 mg
  13. Palta: 3,2 mg
  14. Besugo: 2,6 mg
  15. Espárragos: 2,5 mg
  16. Calamares y similares: 2,4 mg
  17. Salmón y trucha: 2,2 mg
  18. Manteca: 2 mg
  19. Espinaca: 2 mg
  20. Choclo (maíz): 1,95 mg
  21. Huevo de gallina: 1,6 mg
  22. Soja: 1,53 mg
  23. Langosta y bogavante: 1,47 mg
  24. Caballa: 1,25 mg
  25. Tomate al natural: 1,2 mg
El consumo regular de alimentos
El consumo regular de alimentos ricos en vitamina E refuerza el sistema inmunológico, protege la piel y ayuda a prevenir enfermedades crónicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras fuentes a considerar incluyen mejillones, queso, mango, albaricoques, nueces, pimientos y moras, según la información detallada por la Clínica Universidad de Navarra. El aceite de germen de trigo, aunque menos común en la dieta diaria, sobresale como la fuente más concentrada: una cucharada aporta alrededor de 20 mg.

De acuerdo con Healthline, los aceites vegetales como el de girasol, maíz y soja, junto con frutos secos y semillas, se encuentran entre los alimentos que más vitamina E aportan. Los vegetales de hoja verde, como espinaca y escarola, las frutas como el aguacate y el mango, y pescados grasos como el salmón y la caballa, también figuran en la lista de opciones recomendadas.

Selección de alimentos ricos en
Selección de alimentos ricos en vitamina E, como salmón, huevos, maní, espárragos, chocolate y mango. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sociedad Americana para el Estudio de Enfermedades del Hígado (AASLD) subraya que la vitamina E fue el antioxidante más investigado en el contexto del hígado graso no alcohólico, y su uso clínico responde a la necesidad de limitar la fibrosis y mejorar la función hepática. En el estudio citado por la AASLD, la suplementación permitió revertir daños estructurales en el hígado en un porcentaje considerable de pacientes, siempre bajo supervisión médica.

La mejor estrategia para obtener suficiente vitamina E es mantener una alimentación variada, incorporando aceites en crudo, frutos secos, semillas y vegetales frescos. El aporte a través de alimentos naturales asegura la biodisponibilidad y reduce el riesgo de exceso, que puede producirse con suplementos.

Temas Relacionados

Vitamina EVitaminasNutriciónBeneficios para la saludNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un estudio sugiere que los orgasmos femeninos pueden reducir la presión arterial en la menopausia

Expertos analizan cómo la actividad sexual podría convertirse en un factor más del cuidado cardiovascular en esta etapa

Un estudio sugiere que los

El microbioma intestinal refuerza la inmunidad en personas con VIH, según un estudio internacional

Expertos del Instituto de Ciencias Weizmann y del Centro Hadassah para el SIDA, de Israel, probaron que la microbiota contribuye a la defensa inmunológica, abriendo puertas a nuevas estrategias terapéuticas para personas con VIH

El microbioma intestinal refuerza la

El ejercicio de fuerza retrasa hasta dos años el envejecimiento cerebral en los mayores de 60 años

Científicos de Chile, Dinamarca, Canadá, Argentina e Irlanda comprobaron que fortalecer los músculos puede hacer que la edad del cerebro retroceda. Qué implica el hallazgo según uno de los líderes del trabajo en diálogo con Infobae

El ejercicio de fuerza retrasa

La elección de alimentos importa más que las etiquetas de 'bajo en carbohidratos' o 'bajo en grasa'

Healthday Spanish

La elección de alimentos importa

La inactividad física provoca complicaciones en la diabetes, según un estudio

Healthday Spanish

La inactividad física provoca complicaciones
DEPORTES
La Masacre de San Valentín:

La Masacre de San Valentín: la pelea que marcó una época y fue vinculada a un brutal crimen mafioso

Sebastián Báez se metió en semifinales y el Argentina Open vuelve a tener tres argentinos tras 17 años

Con un golazo de Matías Abaldo, Independiente le ganó 2-0 a Lanús y logró su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura

Histórico triunfo de la Selección Sub 20 femenina frente a Brasil en el Sudamericano

En qué se diferencia la preparación de los atletas para los Juegos Olímpicos de invierno y de verano

TELESHOW
Bad Bunny hizo vibrar y

Bad Bunny hizo vibrar y bailar al estadio River Plate en su primera noche: la emoción por volver al país y el homenaje a Soda Stereo

Dany Lescano: “Ojalá tuviera mucho para dar a los que no tienen nada”

La resiliencia de Adriana Brodsky: “Las cosas fáciles nunca las tuve, por eso soy agradecida”

Arturo Puig vuelve al teatro con una obra en la que repasa su vida: “Son textos que marcaron mi memoria”

La divertida noche de Mirtha Legrand en la obra Papá por siempre: aplausos, risas y ovación

INFOBAE AMÉRICA

“Trampolín migratorio”: cómo funcionaba el

“Trampolín migratorio”: cómo funcionaba el negocio millonario de la dictadura de Nicaragua para facilitar la llegada de cubanos a EEUU

Uruguay decidió vender sus residencias en Washington, Lima y Madrid por una política de ahorro de la Cancillería

Amor en tiempos de ghosting, psicopatía y nexting: la difícil tarea de ser Cupido en 2026

Una explosión nuclear, casas intactas y una evacuación masiva: el día que Prípiat se convirtió en una ciudad fantasma por Chernobyl

Ucrania aseguró que las tropas de países europeos se desplegarán en su territorio tras la guerra