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Córdoba: un choque múltiple ocasionó la muerte de una mujer y dejó a policías y civiles heridos

El hecho ocurrió cuando un camión embistió a varios vehículos detenidos durante un operativo de prevención, lo que provocó la muerte de la acompañante del conductor

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Una camioneta de policía azul y blanca, con el texto "POLICIA CAMINERA" visible, está volcada junto a un camión gris y blanco, entre vegetación oscura, de noche
Una camioneta de la Policía Caminera y un camión yacen volcados en la vegetación oscura tras un choque fatal en Córdoba.

Durante la noche del domingo, una colisión múltiple en la Ruta Nacional 9 dejó como saldo la muerte de una mujer y varios heridos entre policías y civiles. El siniestro ocurrió en el kilómetro 885, a la altura del paraje Caña Cruz, en Córdoba, donde efectivos de la Dirección General Policía Caminera realizaban un operativo preventivo tras un incidente vial previo en la misma zona.

Según informó Infobae, un camión que transportaba a un hombre y una mujer embistió dos camionetas, dos móviles policiales y un ómnibus de larga distancia, todos detenidos sobre la calzada. La acompañante, identificada como la única víctima fatal, perdió la vida en el lugar. El conductor del vehículo de cargas fue trasladado junto a cinco policías y tres pasajeros del colectivo al Hospital Municipal del Norte de Río Seco para recibir asistencia médica.

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Vista nocturna de la parte trasera de un camión remolque volcado, con lona azul, luces rojas y blancas, y ruedas visibles sobre hierba oscura
El camión que ocasionó el choque múltiple en Córdoba

Las autoridades judiciales y equipos de peritos trabajan para determinar cómo se produjo la secuencia del accidente y cuáles fueron las causas que llevaron al impacto.

El caso se encuentra en manos de las autoridades correspondientes, que buscan esclarecer los motivos del accidente y determinar eventuales responsabilidades. La circulación por la zona afectada fue restablecida en horas posteriores, una vez completadas las labores de remoción y peritaje.

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Sin embargo, no fue el único incidente en dicha provincia. Sobre la Ruta 38, a la altura de Villa Lago Azul en la localidad de Santa Cruz del Lago, hubo un choque múltiple, y que requirió la intervención del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) Punilla y de los Bomberos Voluntarios de Bialet Massé. El siniestro involucró a tres vehículos: un camión que transportaba 30 cabezas de ganado, una camioneta Jeep Cherokee y un automóvil Peugeot 206.

Camioneta pick-up blanca con la parte trasera destrozada, rodeada de ramas, colchones y paletas de madera apiladas en una escena oscura
Una camioneta con la parte trasera destrozada yace entre escombros y ramas

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor del Peugeot, un hombre de 75 años, quedó atrapado dentro del habitáculo tras la colisión. Los rescatistas utilizaron herramientas especializadas para liberarlo. Posteriormente, el hombre fue trasladado por un servicio de emergencias al Hospital Domingo Funes, donde se le diagnosticaron politraumatismos y permanece fuera de peligro.

El camión, conducido por un hombre de 30 años, y la Jeep Cherokee, guiada por un hombre de 55, no reportaron lesionados entre sus ocupantes. Las autoridades investigan las circunstancias que originaron el choque, mientras que el tránsito en la zona se mantuvo parcialmente interrumpido durante las tareas de rescate y asistencia médica.

Camioneta policial dañada con material vegetal verde y conos naranjas en su caja, estacionada al borde de una carretera de noche
Uno de los móviles de Policía de la Ciudad quedó destruido tras el incidente

En tanto, en Malagueño, personal policial halló el cuerpo de un hombre mayor de edad en la Ruta C-45, a la altura del kilómetro 1, tras un “presunto siniestro vial”, según detalló la Policía de Córdoba en su parte. Al arribar al lugar, los agentes encontraron a la víctima junto a una motocicleta marca Corven, modelo Indiana. Posteriormente, un servicio de emergencias constató el fallecimiento del conductor.

Sobre la Ruta Provicial N°5, a la altura del kilómetro 109, una mujer de 45 años chocó contra un árbol, mientras conducía un utilitario Renault Kangoo que era presuntamente robado. El incidente ocurrió minutos después de que un hombre de 48 años denunciara la sustracción de su vehículo en la localidad de Embalse, según informó la policía.

Tras la denuncia, personal policial implementó un operativo cerrojo que permitió ubicar el rodado en la ruta mencionada. La mujer, única ocupante del vehículo, recibió asistencia médica en el lugar y fue derivada al Hospital Regional de Santa Rosa con diagnóstico de traumatismos varios.

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