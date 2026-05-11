Cómo murió Ángel: el nene de 4 años estuvo entre 6 y 12 horas con falta de oxígeno

El análisis médico del caso Ángel López detalló graves daños en órganos vitales, destacando infecciones respiratorias, signos de hipoxia y hematomas recientes en el cráneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ángel López falleció por una infección respiratoria aguda y no por lesiones cerebrales, según el último informe forense incorporado a la causa caratulada, por el momento, como homicidio calificado por alevosía y ensañamiento. Sucede que, tras las revelaciones de los estudios complementarios de autopsia, la figura contra Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro del nene de 4 años, podría variar a abandono de persona seguido de muerte, que prevé una escala penal cuya expectativa de prisión alcanza los 15 años.

La investigación, que en un primer momento atribuyó la muerte del niño a las lesiones internas que se hallaron en el cráneo del menor, que podrían ser atribuibles al síndrome del sacudón, cambió de rumbo tras conocerse los resultados del estudio histopatológico solicitado por la médica forense Eliana Bévolo, quien había establecido, en el informe de la autopsia preliminar como causa de muerte probable “una muerte cerebral vinculable a una hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea”.

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De acuerdo con las fuentes, el análisis microscópico de tejidos reveló la presencia de una bronquiolitis aguda en ambos pulmones y una bronconeumonía en el izquierdo, además de una laringitis y una faringoamigdalitis, que provocaron un cuadro de hipoxia prolongada antes del desenlace.

El informe, según las fuentes, detalla que el niño atravesó entre seis y doce horas de falta de oxígeno antes de morir, lo que generó daño en órganos vitales.

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De acuerdo a las fuentes, el análisis reveló:

Bronquiolitis y neumonía en los pulmones (bronquiolitis aguda, focos de bronconeumonía, edema y pequeñas hemorragias en el tejido pulmonar). Laringe inflamada y edematosa (laringitis aguda con marcado edema). Faringe y amígdalas afectadas (inflamación aguda compatibles con faringoamigdalitis). Daño cerebral por hipoxia (edema difuso y daño neuronal en cerebro y cerebelo). Riñones con necrosis aguda (necrosis tubular aguda, hiperemia y edema en tejido renal). Hematomas recientes en el cráneo (hematomas vitales recientes en piel anterior y posterior del cráneo, menores a 12 horas). Cambios en estómago y páncreas (alteraciones celulares compatibles con hipoxia en ambos órganos).

El fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, señaló en declaraciones recogidas por Crónica que el giro en la investigación no altera la responsabilidad penal de los imputados, quienes permanecen detenidos bajo la figura de abandono seguido de muerte. “Para mí nada cambió, hay un niño fallecido y los responsables son los inculpados”, sostuvo el funcionario.

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Las hipótesis sobre el origen de la infección apuntan, según la causa, a presuntos episodios de maltrato.

Investigan la muerte de un nene de 4 años en Comodoro Rivadavia

En la audiencia que definió la prisión preventiva de los imputados, realizada el del 14 de abril, una docente declaró que Ángel manifestó haber sido bañado con agua fría días antes de su muerte, un testimonio que refuerza la posibilidad de negligencia o abuso en el entorno familiar. Además, la llamada al 911 realizada por la madre del niño el 5 de abril alertó sobre “dificultades respiratorias”, lo que coincide con las conclusiones del nuevo informe.

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La investigación continuará con la incorporación de pruebas y testimonios, a la espera de la conclusión definitiva del estudio forense y de la autopsia psicológica solicitada recientemente, a fin de determinar todas las circunstancias que rodearon la muerte de Ángel López.

Al mismo tiempo, se esperan los resultados de la pericia a los celulares de los dos involucrados.

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Contexto de vulnerabilidad

El Ministerio Público de Chubut sostiene que tanto Altamirano como González tenían el deber legal y fáctico de cuidado, protección y asistencia del niño. La investigación sostiene que la inacción y la falta de cuidados esenciales por parte de los imputados “fueron factores determinantes que permitieron el resultado luctuoso”.

En ese sentido, existen evidencias contra la madre y el padrastro que demuestran la situación de vulnerabilidad a la que sometían a la víctima:

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Evidencia testimonial: Se han realizado numerosas entrevistas y relevamiento de testimonios de vecinos, allegados, personal policial interviniente y el equipo médico que asistió al menor. Evidencia digital: Se han recolectado y analizado dispositivos celulares, cuyos datos permiten reconstruir un contexto de maltrato crónico, desatención y falta de cuidados elementales que persistió hasta el 5 de abril, fecha en la que el menor debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional. Elementos Periféricos: Se han incorporado pruebas de contexto que refuerzan la hipótesis de abandono y negligencia sistemática previa al desenlace final.