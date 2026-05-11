Opinión

Disciplina de ejecución: la lección que la volatilidad le dejó al management financiero

Coordinar operaciones durante el reordenamiento económico del último año obligó a repensar qué significa liderar en entornos inciertos. La respuesta no estuvo en tener más información, sino en saber cuál importaba

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En este contexto, sectores como fintech, edtech y servicios digitales se posicionan como impulsores clave del crecimiento.
"En un año con tantos cambios, mantener una cultura orientada a datos no significa tener respuesta para todo", destacó el autor

Hay una pregunta que me hicieron muchas veces y que, con el tiempo, aprendí a responder con honestidad: ¿Cómo se toman decisiones cuando el contexto cambia más rápido que los datos disponibles? La respuesta corta es que no se puede esperar el dato perfecto. La respuesta larga es lo que quiero desarrollar.

Operamos el año pasado en seis países de manera simultánea —Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y México— en un período que para el sector financiero regional fue de reordenamiento profundo. Cada mercado tuvo su propia dinámica: distintos ciclos de tasas, distintas velocidades regulatorias, distintos niveles de madurez fintech. Coordinar esa diversidad sin perder foco fue, sin dudas, el desafío de gestión más exigente que enfrentamos como empresa.

Menos métricas, más convicción

El primer aprendizaje fue casi contraintuitivo: en entornos volátiles, la tentación es medir más. Agregar dashboards, cruzar variables, esperar confirmación antes de actuar. Pero esa lógica puede paralizar. Lo que aprendimos, y lo que hoy aplico como principio de gestión, es definir pocas métricas realmente clave y confiar en ellas. No porque la incertidumbre desaparezca, sino porque la claridad sobre lo que importa permite ejecutar sin detenerse en cada ruido del camino.

Crecer con márgenes sanos significa priorizar la rentabilidad estructural por sobre el volumen artificial

En un año con tantos cambios, mantener una cultura orientada a datos no significa tener respuesta para todo. Significa saber qué preguntas hacerle a los datos. Hay una diferencia enorme entre un equipo que reacciona a cada novedad con análisis nuevos y uno que tiene un norte claro y ajusta los parámetros sin perder la dirección.

Hay otro mito que el año 2025 terminó de demoler, al menos para nosotros: que en fintech el volumen es la métrica que más importa. Durante años, el sector habló de crecer rápido como si fuera sinónimo de construir bien. Pero el reordenamiento del año pasado mostró que muchos modelos de crecimiento acelerado tenían fragilidades estructurales que solo se vuelven visibles cuando el viento deja de soplar a favor.

Crecer con márgenes sanos significa priorizar la rentabilidad estructural por sobre el volumen artificial. Implica no tomar crédito —en el sentido más amplio, incluyendo el capital y la confianza de socios e inversores— para financiar ineficiencias. Implica que cada punto de expansión esté respaldado por procesos que lo sostengan. En un año en que el crédito al sector privado argentino creció cerca del 30% en términos reales pero también vio subir la irregularidad, esa distinción importó mucho.

Agilidad y escala no son contradictorios

Una de las preguntas más frecuentes que recibo tiene que ver con cómo una empresa puede mantener la velocidad y la cultura de una startup mientras construye las capacidades institucionales necesarias para trabajar con grandes organizaciones, bancos y financieras de escala regional.

No se trata de estar en más lugares, sino de estar bien en los lugares donde estamos

La respuesta que encontramos, es separar bien los planos: innovación y operación core no deberían competir por los mismos recursos ni medirse con los mismos criterios. Procesos sólidos, documentados y replicables en el núcleo del negocio; equipos ágiles, con mandato claro y tolerancia al error en las apuestas nuevas. Cuando esos dos mundos se mezclan sin distinción, el resultado suele ser lo peor de ambos: burocracia lenta en lo urgente, improvisación en lo estructural.

La ambición sin disciplina de ejecución no construye empresas duraderas. Y eso aplica en particular en industrias como la nuestra, donde la promesa tecnológica puede generar expectativas que los fundamentos no siempre acompañan.

De cara a este año, la consolidación de nuestra operación regional se apoya exactamente en esos aprendizajes. No se trata de estar en más lugares, sino de estar bien en los lugares donde estamos. Con métricas claras, con modelos que funcionan, con equipos que entienden el negocio local y con la disciplina de no perder de vista los márgenes cuando la oportunidad empuja a acelerar.

En un sector que todavía tiene enormes brechas por cerrar, la presión por crecer rápido no desaparece. Aparece con otra cara en cada reunión, en cada oportunidad de expansión, en cada conversación con inversores. La diferencia es que hoy sabemos mejor cómo responderle: con foco, con métricas que importan y con la convicción de que construir bien es la única forma de construir duradero.

El autor es CEO y cofundador de Alprestamo

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