Salud

Cómo fortalecer los huesos en cada etapa de la vida: los 7 alimentos con más calcio recomendados por expertos

La elección es clave para cubrir las necesidades del organismo y apoyar funciones esenciales en diferentes momentos del crecimiento y la madurez, afirman especialistas consultados por Very Well Health y el National Institutes of Health

Guardar
Los lácteos como el queso
Los lácteos como el queso no son los únicos alimentos ricos en calcio dentro de una alimentación saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calcio es fundamental para el organismo, ya que fortalece los huesos y los dientes, además de intervenir en la función muscular y en la transmisión nerviosa, según el National Institutes of Health (NIH). Los adultos deben consumir aproximadamente 1.000 miligramos (mg) al día, aunque esta recomendación varía en función de la etapa de la vida y situaciones particulares. Además, esta cantidad debe ajustarse en adolescentes, mujeres embarazadas o personas mayores, quienes necesitan consultar a un profesional para cálculos personalizados.

Si bien los lácteos suelen ser los productos más asociados a este mineral, existen alimentos ricos en calcio que superan al queso en su aporte. Very Well Health señala 7 opciones que, según el medio y el NIH, pueden ayudar a alcanzar una ingesta adecuada, junto a su valor nutricional y formas de consumo recomendadas.

Importancia del calcio en la salud

El calcio es el mineral más abundante del cuerpo humano. Forma la estructura principal de los huesos y los dientes, lo que otorga firmeza y cierto grado de elasticidad al tejido óseo, como indica el NIH. Además, participa en la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, la función muscular y la coagulación sanguínea.

Asimismo, es clave en la transmisión de impulsos nerviosos y en varios procesos hormonales esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo.

1. Yogur

El yogur natural bajo en
El yogur natural bajo en grasa aporta hasta 415 mg de calcio por cada porción de 240 mililitros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur es una de las principales fuentes de calcio en la alimentación diaria. Según el National Institutes of Health (NIH), una porción de 245 gramos de yogur natural bajo en grasa aporta aproximadamente 415 mg de calcio, lo que representa cerca del 40% de la recomendación diaria para un adulto. Expertos consultados por Very Well Health señalaron que se puede disfrutar solo, en batidos, como base de salsas o combinado con frutas y semillas.

2. Sardinas

Las sardinas ofrecen una excelente
Las sardinas ofrecen una excelente fuente de calcio, aportando 325 mg por ración de 85 gramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sardinas representan otra excelente opción, especialmente para quienes buscan fuentes distintas a los lácteos. Una ración de 85 gramos contiene 325 mg de calcio, lo que equivale a aproximadamente un tercio de la ingesta diaria, indica el NIH.

El beneficio aumenta si se consumen enteras, incluidas las espinas, debido a que en ellas se concentra la mayor parte del mineral. Además, ofrecen omega 3, que favorece la salud cardiovascular.

3. Jugo de naranja fortificado

El jugo de naranja fortificado
El jugo de naranja fortificado aporta 349 mg de calcio por vaso, según datos de Very Well Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de naranja fortificado brinda una alternativa práctica. Mientras el jugo natural contiene menos de 30 mg de calcio por vaso, su versión fortificada alcanza los 349 mg en la misma cantidad, de acuerdo con el NIH.

Es imprescindible revisar las etiquetas para confirmar que se trata de un producto enriquecido con calcio o fortificado, ya que solo estas opciones aportan niveles elevados.

4. Leche

Un vaso de leche descremada
Un vaso de leche descremada aporta 299 mg de calcio, un 23% de la ingesta diaria recomendada (Imagen ilustrativa infobae)

La leche se mantiene como un alimento reconocido por su alto contenido de calcio. Un vaso de leche descremada proporciona alrededor de 299 mg, equivalente al 23% de la recomendación diaria, y la leche entera una cantidad apenas menor, aseguran desde el NIH.

5. Leche de soja y otras alternativas a la leche

Bebidas como la soja, la
Bebidas como la soja, la almendra y la avena no contienen calcio de forma natural y dependen de la fortificación para su aporte mineral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, las bebidas vegetales fortificadas como las de soja, almendra o avena pueden contener la misma cantidad de calcio por vaso si cuentan con el mineral agregado, según el NIH. Es recomendable verificar en el envase que efectivamente estén fortificadas.

6. Tofu firme

El tofu firme preparado con
El tofu firme preparado con sulfato de calcio es una destacada fuente de calcio para dietas vegetarianas y veganas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tofu firme, preparado con sulfato de calcio, destaca como una fuente relevante para quienes siguen una dieta vegetariana o vegana. Media taza (125 gramos) aporta 253 mg de calcio, según el NIH.

Es importante comprobar que el proceso de elaboración incluya sulfato de calcio, ya que esto garantiza un contenido significativo de este mineral.

7. Salmón enlatado

El salmón enlatado con espinas
El salmón enlatado con espinas blandas aporta 181 mg de calcio por cada porción de 85 gramos de producto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salmón enlatado que contiene espinas blandas proporciona 181 mg de calcio por cada 85 gramos de producto. Según el NIH, este aporte solo se da al consumir las espinas, que son aptas para el consumo en las conservas.

En cambio, un filete de salmón sin espinas suele contener apenas 9 mg por cada 100 gramos.

Otros alimentos ricos en calcio

Otras opciones que ayudan a cumplir con la demanda diaria incluyen el requesón (138 mg por taza), el tofu blando (138 mg por media taza), los granos de soja (131 mg por media taza), los cereales de desayuno fortificados (130 mg por porción), la espinaca cocida (123 mg por media taza), las hojas de nabo cocidas (99 mg por media taza) y la col rizada cocida (94 mg por media taza), como indica Very Well Health.

El organismo solo puede aprovechar de manera eficiente el calcio si dispone de suficiente vitamina D, que favorece su absorción y contribuye al mantenimiento de niveles adecuados en la sangre, destaca el NIH. Por tanto, una alimentación variada y equilibrada, junto con exposición solar adecuada, permite obtener el máximo beneficio de estos alimentos.

Temas Relacionados

CalcioFuentes Alternativas De CalcioSalud ÓseaNational Institutes of HealthVery Well HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Sudoración nocturna persistente:las claves para identificar su origen y qué enfermedades pueden estar asociadas

Un informe de Science Focus abordó en cuáles situaciones este síntoma amerita consulta médica y los mecanismos del organismo que podrían estar involucrados, a partir del análisis de especialistas

Sudoración nocturna persistente:las claves para

Por qué fracasan las dietas: las causas científicas del efecto rebote

La evidencia científica revela cómo, tras la mayoría de los regímenes de alimentación, el organismo tiende a recuperar los kilos perdidos y dificulta el mantenimiento a largo plazo

Por qué fracasan las dietas:

5 formas de mejorar la salud este año que no dependen de perder peso, según expertos

Incorporar pequeños cambios y sostenerlos en el tiempo puede aumentar el bienestar físico y mental, más allá de resultados visibles inmediatos

5 formas de mejorar la

El color y la densidad del semen podrían ofrecer señales claves sobre la salud reproductiva

Hábitos cotidianos, la edad y la temperatura influyen de manera notable en el bienestar masculino y pueden convertirse en aliados o en obstáculos para planificar una consulta especializada

El color y la densidad

Ojos rojos y picazón: las señales para saber si se trata de conjuntivitis o alergia

Oculistas de la Cleveland Clinic brindaron las claves para diferenciar ambas enfermedades y saber cuándo consultar con un especialista

Ojos rojos y picazón: las
DEPORTES
Del podio olímpico al heavy

Del podio olímpico al heavy metal: la increíble doble vida de Dominik Paris, el esquiador que hizo historia en Cortina

Informe especial: por qué los motores que usará Alpine desataron una polémica que mantiene en vilo a la Fórmula 1

Superó graves lesiones e hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: la esquiadora argentina que corre como un F1, pero sobre hielo

Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga se clasificaron para los octavos de final del Argentina Open

Román Burruchaga habló de las amenazas que recibió en Rosario: “Fue una situación chocante y me asusté”

TELESHOW
El impactante look de Sofía

El impactante look de Sofía Gonet en MasterChef Celebrity inspirado en Game of Thrones

La contundente respuesta de la mamá de Milo J luego de que Andrea Rincón vinculara a su hijo con rituales satánicos

¿Vicky Xipolitakis, muy cerca del hijo de un conductor de Telefe? Su palabra sobre las versiones de romance

El desafío extremo de MasterChef Celebrity: la reacción de los famosos al descubrir que debían cocinar larvas y grillos

La insólita situación que vivió Juana Repetto al adoptar a un gato tras la pérdida de su otra mascota

INFOBAE AMÉRICA

La noche en la que

La noche en la que Whitney Houston se apagó para siempre: qué ocurrió en el hotel de Beverly Hills

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra la región de Kharkiv: al menos 4 muertos

Filipinas informó que el hundimiento del ferry en enero pudo deberse a fallas de seguridad y posible sobrepeso

Irak desmanteló una célula de Estado Islámico y detuvo al líder antes de detonar su cinturón explosivo

Informe anual del BID: las remesas desde Estados Unidos a Centroamérica reducen la pobreza estructural y mejoran las condiciones de vida