Salud

Volver al cuerpo propio: la experiencia en primera persona de quitarse la prótesis mamarias

Vanina Sánchez tuvo durante siete años implantes mamarios, hasta que decidió quitárselos. En una nota en Infobae a las 9, invitó a reflexionar sobre las decisiones que tomamos para encajar en los estándares impuestos. Cómo es posible reconectar con uno mismo tras un proceso de autoconocimiento

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En una entrevista exclusiva para Infobae a las Nueve, Vanina Sánchez relató cómo decidió quitarse las prótesis mamarias después de siete años, sumando su voz al debate abierto de Flavia Palmiero sobre los cambios de conciencia y salud en torno a los implantes.

Durante el intercambio en Infobae a las Nueve, conducido por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Sánchez remarcó el giro que significó para su vida la decisión de explantarse y el proceso de reconstrucción personal que enfrentó al volver a conectar con su cuerpo.

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La experiencia de Flavia Palmiero, quien recientemente reveló que se quitó las prótesis mamarias tras 25 años, sirvió como disparador para abordar el lado B de las intervenciones estéticas y la presión social sobre la imagen femenina.

El testimonio de Vanina Sánchez: del implante al reencuentro con el propio cuerpo

“Estoy muy contenta porque siento que volví a ser yo. Siento que estoy volviendo a mi cuerpo y mi vida natural”, expresó Vanina Sánchez al compartir en vivo su experiencia de explante.

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La decisión, según relató, fue el resultado de un proceso largo: “Durante siete años tuve las prótesis. Fui creciendo con la idea de tenerlas, sentía que había algo que me faltaba, que había un volumen que tenía que tener y no estaba naturalmente”.

“Estoy muy contenta porque siento que volví a ser yo", sostuvo Vanina
“Estoy muy contenta porque siento que volví a ser yo", sostuvo Vanina

Sánchez relató que se sometió a la cirugía a los veinticuatro años, motivada por la imagen que los medios y su entorno social promovían como ideal. “En mi círculo también era súper normal, tengo muchas amigas implantadas. Yo para mí era algo naturalizado, como usar una campera en invierno”, comparó.

La entrevistada detalló cómo la percepción sobre su cuerpo y la salud fue cambiando con el tiempo. “Tardé más o menos cuatro años desde darme cuenta de que las prótesis estaban llenas de veneno y que yo había decidido poner eso en mi cuerpo hasta poder asumir el riesgo y también tomar la decisión de explantarme”, afirmó.

El proceso, según contó, incluyó escuchar testimonios de otras mujeres y validar síntomas físicos: “Tenía muchos dolores articulares, mucho cansancio físico, agotamiento. Apenas salí de la anestesia, sentí que podía respirar con una amplitud que durante siete años no pude”.

La presión social y el modelo corporal: cómo impactan en las decisiones

Sánchez identificó la presión de los modelos de belleza y la influencia mediática en su decisión original de operarse: “Creía que era algo positivo tener más volumen, era algo que se buscaba socialmente. Las revistas, la tele, las películas muestran ese ideal”. Al analizar el cambio de perspectiva, remarcó: “Ahora que pasé por las dos experiencias, tener y no tener, realmente me siento muy cómoda, mucho más ágil. Me siento yo. Recuperé la movilidad, recuperé la imagen y todo este pudor que podía existir antes ya no está”.

“Creía que era algo positivo tener más volumen, era algo que se buscaba socialmente", dijo Vanina
“Creía que era algo positivo tener más volumen, era algo que se buscaba socialmente", dijo Vanina

La conductora del ciclo preguntó si alguna vez temió consecuencias negativas de tener las prótesis. Sánchez respondió: “Decido sacármelas porque empecé a tener tantos síntomas y sentí que ya no iban con mi cuerpo. Encontré que tenía estas bolsas, que hoy las veo como bolsas de veneno. Eso estaba dentro de mi cuerpo sin que fuera necesario para vivir”.

Durante la charla, se abordó también la reacción del entorno ante la decisión de explantarse. “Mucha gente me dijo: ‘No, ¿te parece? Pero si estás bien así, pero no sabés el resultado’. Opinólogos y especialistas médicos también. Me pasó puntualmente en el prequirúrgico, la profesional que me hacía la ecografía no entendía mi decisión y hasta quería hacerme dudar”, relató.

El debate abierto por Flavia Palmiero y el impacto de los testimonios públicos

La reciente decisión de Flavia Palmiero, figura central de la cultura televisiva argentina, de quitarse las prótesis mamarias tras 25 años, generó repercusión y abrió el debate sobre el “lado B” de las intervenciones estéticas. “Hay muchas cirugías de explantaciones, por ahí decisiones tomadas un poco apresuradas y otras, como la de Vanina, que fue un proceso largo y meditado”, comentó el staff del programa.

Flavia también contó su experiencia personal de quitarse las prótesis
Flavia también contó su experiencia personal de quitarse las prótesis

Sánchez subrayó el valor de los relatos en primera persona: “Empecé a escuchar testimonios de otras mujeres, eso me ayudó a validar lo que yo sentía adentro. Creo que estuve lo suficientemente lista para decir basta”.

Al reflexionar sobre el proceso de reencuentro con su imagen, concluyó: “El cuerpo perfecto es el que tenemos. El explante, al menos en mi experiencia, es como la punta del iceberg. Hay una parte muy fuerte que es invisible y pasa por dentro, hasta que uno empieza a tomar decisiones que hagan coincidir eso que está pasando adentro con el afuera”.

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