Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 22 de mayo

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este jueves la segunda revisión del acuerdo de 48 meses del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Argentina . Y con ello se habilitó el desembolso inmediato de aproximadamente USD 1.000 millones , que impactarán sobre las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las llevarán al nivel más alto de la gestión de Javier Milei .

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina y se espera que en las próximas horas envíe el desembolso por 1.000 millones de dólares.

Durante su paso Infobae al Regreso , el economista Juan Carlos De Pablo desarmó los relatos habituales sobre la economía argentina y puso el foco en la transformación de las reglas del comercio y la administración de la abundancia de dólares.

La oferta firme en el mercado cambios, con USD 512,8 millones operados en el segmento de contado, empujó a una nueva baja para el dólar mayorista , que recortó 7,50 pesos o 0,5%, a $1.389,50 , piso desde el 12 de mayo.

El dólar al público es ofrecido a $1.410 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedia $1.411,66 para la venta y $1.360,20 para la venta.

Este viernes el dólar al público avanza cinco pesos o 0,4%, a $1.415 para la venta en el Banco Nación. También gana cinco pesos el blue, a 1.430 pesos.

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