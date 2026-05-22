Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 22 de mayo

El dólar al público es ofrecido a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue es pactado a $1.430

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16:10 hsHoy

Ligera suba para el dólar

Este viernes el dólar al público avanza cinco pesos o 0,4%, a $1.415 para la venta en el Banco Nación. También gana cinco pesos el blue, a 1.430 pesos.

13:15 hsHoy

¿A cuánto se ofrece el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.410 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedia $1.411,66 para la venta y $1.360,20 para la venta.

13:15 hsHoy

El dólar bajó y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en un año

La divisa mayorista cedió a $1.389,50 y quedó a más de 350 pesos del límite máximo del régimen cambiario. Al público en el Banco Nación cayó a $1.410

El dólar mayorista cae un 4,5% en el transcurso de 2026.
El dólar mayorista cae un 4,5% en el transcurso de 2026.

La oferta firme en el mercado cambios, con USD 512,8 millones operados en el segmento de contado, empujó a una nueva baja para el dólar mayorista, que recortó 7,50 pesos o 0,5%, a $1.389,50, piso desde el 12 de mayo.

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13:15 hsHoy

Juan Carlos De Pablo advirtió que “la economía no está parada” y remarcó: “Hoy sobran dólares por todos lados”

En diálogo con Infobae al Regreso, el economista analizó el impacto del superávit comercial y los desafíos del nuevo escenario productivo

De Pablo subraya la abundancia de dólares en la economía y advierte sobre el fenómeno de enfermedad holandesa

Durante su paso Infobae al Regreso, el economista Juan Carlos De Pablo desarmó los relatos habituales sobre la economía argentina y puso el foco en la transformación de las reglas del comercio y la administración de la abundancia de dólares.

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13:15 hsHoy

El FMI aprobó la revisión del acuerdo con la Argentina y destraba el desembolso de USD 1.000 millones

El organismo multilateral dio el visto bueno a la revisión técnica del programa y se espera que gire los fondos en las próximas horas. Los directores marcaron que el desempeño del programa fue desigual a fines 2025 y hablaron de “vulnerabilidades que aún persisten”

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, posan durante las reuniones de primavera del organismo en Washington.
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, posan durante las reuniones de primavera del organismo en Washington.

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina y se espera que en las próximas horas envíe el desembolso por 1.000 millones de dólares.

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13:14 hsHoy

Muchos elogios y alguna advertencia: qué dijo el FMI del Gobierno, su plan económico y la marcha del acuerdo vigente

El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del plan. Las nuevas proyecciones para este año y el desembolso que va a impactar en las reservas internacionales del Banco Central

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este jueves la segunda revisión del acuerdo de 48 meses del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Argentina. Y con ello se habilitó el desembolso inmediato de aproximadamente USD 1.000 millones, que impactarán sobre las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las llevarán al nivel más alto de la gestión de Javier Milei.

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