Ciencia

La cantidad de personas con trastornos mentales se duplicó desde 1990, reveló un estudio en The Lancet

Las afecciones psiquiátricas ya superan a las enfermedades cardiovasculares como principal causa de discapacidad mundial. Desde la pandemia, muestran subas asociadas a ansiedad y depresión. A quiénes afectan más

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Hombre argentino joven con camisa azul claro apoyado en una pared, con la cabeza baja y expresión de fatiga, en un ambiente interior con luces cálidas.
Los nuevos datos sobre trastornos mentales muestran cómo los cambios sociales y la falta de acceso agravan el problema en distintos países (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trastornos mentales ya son la principal causa de discapacidad global y afectan a 1.200 millones de personas.

Según un nuevo estudio publicado en The Lancet, la prevalencia y carga global de estos trastornos, medida entre 1990 y 2023 en ambos sexos, 25 grupos de edad, 21 regiones y 204 países y territorios, casi se duplicó en ese período y superó a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las afecciones musculoesqueléticas.

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En 2023, estos trastornos representaron 171 millones de años de vida ajustados por discapacidad y más del 17 % de todos los años vividos con discapacidad en el mundo.

Retrato de mujer en técnica mixta, dividido. La mitad izquierda en carboncillo muestra el cuerpo rígido y mano temblorosa; la derecha en acuarela y collage, colores suaves, nubes, un reloj y líneas abstractas.
Un estudio global publicado en The Lancet revela que los trastornos mentales ya superan a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las afecciones musculoesqueléticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación fue liderada por especialistas del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, que se encuentra en los Estados Unidos y es el centro de referencia en estadísticas sanitarias globales, en colaboración con la Universidad de Queensland, Australia.

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El estudio identificó un impacto desproporcionado en adolescentes de 15 a 19 años y en mujeres.

Damian Santomauro, primer autor del trabajo, explicó la vinculación del alza reciente con dos cuadros concretos y señaló a la agencia de noticias Sinc: “Los recientes aumentos se deben principalmente a los trastornos de ansiedad y al trastorno depresivo mayor”.

Qué explica el salto posterior a la pandemia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La prevalencia de trastornos como ansiedad y depresión se disparó tras la pandemia, con aumentos del 24 % y 47 % respectivamente desde 2019 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde 2019, la prevalencia estandarizada por edad del trastorno depresivo mayor aumentó cerca de 24 %, mientras que los trastornos de ansiedad crecieron más de 47 %. Ambos alcanzaron su punto más alto en los años que siguieron a la pandemia de covid-19.

Ante este escenario, Santomauro destacó: “Estas tendencias al alza pueden reflejar tanto los efectos persistentes del estrés derivado de la pandemia como factores estructurales a largo plazo, como la pobreza, la inseguridad, el abuso, la violencia y la disminución de la cohesión social”.

El mismo investigador añadió: “Abordar esta situación requerirá una inversión sostenida en los sistemas de salud mental, un mayor acceso a la atención y una acción global coordinada para brindar un mejor apoyo a las poblaciones más vulnerables”, dijo el investigador.

Cuándo se da el máximo de prevalencia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El impacto de los trastornos mentales es desproporcionado en adolescentes de 15 a 19 años y en mujeres, según el análisis de tendencias globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alize Ferrari, coautora del estudio, subrayó el momento de mayor concentración de casos: “Nuestros hallazgos demuestran que la prevalencia de los trastornos mentales alcanza su punto máximo entre los 15 y los 19 años, una etapa del desarrollo que puede influir en las trayectorias educativas, laborales y relacionales”.

La investigación señala que los trastornos mentales atraviesan todas las etapas de la vida, aunque su tipo e impacto cambian según la edad. Ese pico en la adolescencia ubica el problema en un momento de transición que condiciona formación, empleo y vínculos.

El estudio también encontró una carga mayor entre las mujeres. En 2023, 620 millones de mujeres vivían con un trastorno mental, frente a 552 millones de hombres, y acumularon 92.6 millones de años de vida ajustados por discapacidad, contra 78.6 millones entre los varones.

Según el trabajo, esa diferencia puede vincularse con una combinación de factores: mayor exposición a violencia doméstica y abuso sexual, más responsabilidades de cuidado y desigualdades estructurales como la discriminación de género.

La brecha de tratamiento

Una joven de cabello oscuro y camiseta azul oscuro mira por la ventana. Sus manos sujetan una cortina clara. Al fondo, se ve una calle borrosa.
Menos del 9 % de las personas con trastorno depresivo mayor reciben tratamiento mínimamente adecuado a nivel global, y en 90 países la cobertura es menor al 5 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trastornos mentales aumentaron en todas las regiones del mundo de 1990 a 2023, aunque con intensidades distintas según la región y el nivel de desarrollo.

Las tasas de carga más elevadas aparecieron en áreas de altos ingresos como Australasia, región de Oceanía, y Europa Occidental, con países como los Países Bajos, Portugal y Australia entre los más afectados. También se registraron fuertes incrementos en África subsahariana occidental y partes del sur de Asia.

El estudio advierte que ese avance convive con una cobertura muy baja. Los análisis del Estudio de la Carga Global de Enfermedad, el mayor informe mundial sobre salud pública de la OMS, estiman que solo alrededor del 9 % de las personas con trastorno depresivo mayor en el mundo recibe un tratamiento mínimamente adecuado, y que en 90 países menos del 5 % accede a una atención adecuada.

Joven adulto hombre en terapia - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El aumento de trastornos mentales genera presión adicional sobre los sistemas de salud, reduce la productividad laboral y afecta a familias y cuidadores en todo el mundo (Imagen ilustrativa Infobae)

La falta de cobertura también se observa entre los sistemas más desarrollados. En los 204 países y territorios analizados, solo un número reducido de entornos de altos ingresos, como Australia, Canadá y los Países Bajos, supera una cobertura de tratamiento del 30 %.

Esa combinación entre más casos, mayor discapacidad y baja cobertura extiende el impacto sobre las familias y cuidadores, reduce la participación laboral y la productividad, y suma presión sobre los sistemas de salud y los recursos públicos.

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