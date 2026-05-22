Atlético de Madrid, cerca de romper el mercado de pases: la estrella mundial que ficharía para ser socio de Julián Álvarez y reemplazar a Griezmann

Bernardo Silva, tras anunciar su salida del Manchester City, estaría a un paso de firmar con Atlético de Madrid (REUTERS/Tony O Brien)

La directiva del Atlético de Madrid se prepara para concretar una de las operaciones más resonantes del próximo mercado de pases. Bernardo Silva, mediocampista portugués y figura de talla internacional, está a un paso de sumarse al equipo dirigido por Diego Simeone. Según informó La Gazzetta dello Sport, el futbolista rechazó una propuesta de la Juventus y eligió a la capital española como su nuevo destino, lo que lo posiciona como el reemplazo natural de Antoine Griezmann y posible socio de Julián Álvarez en la ofensiva rojiblanca.

El periódico italiano detalló que Bernardo Silva, quien termina contrato con el Manchester City, priorizó el proyecto deportivo del Atlético por encima de otras ofertas europeas, incluida la del propio club turinés. De acuerdo con dicho medio, las negociaciones se intensificaron en los últimos días, después de que la Juventus quedara relegada en la Serie A y comprometiera su clasificación a la Champions League de la próxima temporada. “El portugués de 31 años, cuyo contrato con el Manchester City está a punto de vencer, siempre ha tenido a España como primera opción”, publicó el diario, confirmando la preferencia del jugador por jugar en La Liga.

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En paralelo, Bernardo Silva dejó entrever su futuro en una entrevista emitida por el Canal 11 de Portugal. Consultado sobre su próximo equipo, afirmó: “No, no lo tengo y no sé dónde voy a jugar la próxima temporada. Claro que tengo una idea de lo que quiero hacer, y voy hablando con mi agente, y mi agente con los clubes, pero no sé dónde voy a jugar la próxima temporada”. El futbolista insistió en que todavía no ha tomado una decisión definitiva, aunque su entorno mantiene contactos permanentes con los principales interesados. “Quiero estar enfocado en el City, en mi despedida y después tomaré mi decisión en función de las opciones que tenga”, subrayó el portugués, quien busca resolver su futuro antes del inicio de la concentración con la selección de Portugal.

Según La Gazzetta dello Sport, su representante, Jorge Mendes, negocia un contrato por tres temporadas y una retribución salarial acorde a la jerarquía del mediocampista, en una operación que solo resultó viable para el Atlético tras el retiro de la Juventus de la puja. El futbolista con pasado en Benfica y Mónaco marcó una era en los Ciudadanos, donde recaló en 2017 y conquistó 20 títulos en 9 temporadas.

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El propio jugador reconoció que busca tranquilidad para él y su familia: “Piensas en todo, piensas en el nivel competitivo, porque yo quiero competir, quiero estar en un nivel alto, piensas mucho en la vida familiar, lo que es bueno para mí. No sólo para mí sino también para mi mujer y para mi hija. Esas dos cosas son lo más importantes, yo sentirme bien con mi profesión, estar en un sitio en el que me guste estar y en un sitio en el que mi mujer y mi hija estén felices”.

El interés del Atlético de Madrid se aceleró tras la decisión de Griezmann de no continuar en el club, lo que abrió una vacante clave en el esquema de Simeone. La prensa italiana precisó que, con la Juventus fuera de la carrera, los dirigentes rojiblancos superaron incluso al Barcelona, que durante meses había soñado con incorporar al portugués.

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El Atlético, que ya cuenta con Julián Álvarez como referencia ofensiva, busca en Silva una pieza capaz de potenciar el mediocampo y aportar calidad en la generación de juego. El portugués se despide del Manchester City tras varias temporadas bajo la conducción de Pep Guardiola, con quien conquistó títulos nacionales e internacionales. El cierre de su ciclo en Inglaterra quedó en evidencia en sus propias palabras: “Quiero tener mi futuro resuelto antes del Mundial. No es imperativo pero quiero resolverlo entre el final de la temporada y el comienzo de los entrenamientos con Portugal. Quiero estar en la selección con la cabeza limpia”.

La posible llegada de Bernardo Silva al Atlético de Madrid representa uno de los movimientos más destacados del mercado europeo. El club madrileño, respaldado por la gestión de Jorge Mendes, se perfila para romper el mercado y sumar una figura de peso internacional, con el objetivo de competir por títulos en la próxima temporada y fortalecer su posición en la elite del fútbol continental.

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