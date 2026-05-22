“Siento que defraudé a mi país y a todo África”, la dura confesión del jugador de Ghana que erró el penal contra Uruguay en el Mundial 2010

La jugada del penal fallado en Ghana-Uruguay en el Mundial 2010

A menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los recuerdos de los momentos más recordados de ediciones pasadas sirven como elemento para decorar la previa. Uno de ellos fue el que protagonizaron Ghana y Uruguay por los cuartos de final en el Mundial 2010. Casi 16 años después, Asamoah Gyan todavía carga con el peso del penal que pudo cambiar la historia del fútbol africano.

El delantero ghanés fue una pieza central del equipo africano, que buscaba hacer historia en el certamen. Pero se terminó quedando en las puertas de la gloria debido a una acción protagonizada por el propio Gyan.

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En una entrevista con FourFourTwo, recordó lo ocurrido en el minuto 120 de aquel encuentro cuando la mano de Luis Suárez sobre la línea evitó el gol, pero su remate desde el punto penal dio en el travesaño y luego quedó eliminado por penales. El exfutbolista admitió que sigue recibiendo insultos por aquella ejecución fallida. Además, reformuló el relato de aquel episodio al señalar que no culpa al uruguayo por la mano, y entiende el gesto como un acto desesperado para salvar a su país.

Asamoah Gyan recuerda el penal fallado contra Uruguay en el Mundial 2010 y la carga personal que todavía arrastra (FIFA)

El partido que pudo ser “histórico” para Ghana

El 2 de julio del 2010, en el Soccer City Stadium de Johannesburgo, y ante más de 84 mil personas, Ghana y Uruguay se disputaban el pase a las semifinales del Mundial. Las Estrellas Negras eran el último seleccionado africano con vida en el torneo y el contexto era profundo: estaba en juego la posibilidad de que el continente alcanzara, por primera vez, las semifinales de una Copa del Mundo.

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Según recordó Gyan, el plantel llegó al cruce con una convicción interna que, con el tiempo, amplificó el golpe. “El equipo estaba en plena forma para este partido, y nuestra confianza era muy, muy alta”, relató a FourFourTwo.

El desarrollo también alimentó esa sensación. Sulley Muntari marcó para Ghana antes del descanso, y Uruguay empató a través de un exquisito tiro libre de Diego Forlán. “Dominamos el partido, pero se fue al tiempo extra”, contó el delantero que supo tener pasos por el fútbol italiano, francés e inglés.

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La noche parecía dirigida hacia una conquista para Ghana, hasta que en los instantes finales del tiempo suplementario se produjo la secuencia clave: centro al área, rebote, remates bloqueados y un cabezazo de Dominic Adiyiah con destino de gol. Luis Suárez desvió un tiro con los pies y, al ver que la pelota entraba, utilizó la mano para evitarlo en la línea. La acción derivó en penal y, además, en expulsión.

La famosa mano de Suárez

“Si yo hubiera sido Suárez, habría hecho lo mismo para salvar a mi país. La pelota iba a entrar, y la tocó con la mano para mantener a su equipo en el partido”, confesó Asamoah sobre aquel momento que se terminó convirtiendo en uno de los más recordados de Sudáfrica 2010.

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El penal fue, en esencia, la última acción del partido: no hubo tiempo para más. Gyan asumió la ejecución bajo el peso de una clasificación histórica y la convicción —según su propio juicio— de que el triunfo era merecido. “Lo expulsaron, y después me tocó patear el penal, en los segundos finales del partido. Habría sido muy justo que ganáramos ese partido, pero lamentablemente no lo convertí: mi penal pegó en el travesaño”, explicó.

Ese remate se transformó en un símbolo inmediato. “Por un tiempo, se convirtió en el penal más famoso del mundo, del que todo el mundo hablaba”, resumió sobre el impacto que tuvo aquel momento.

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La mano histórica de Luis Suárez evitó el gol de Ghana en el minuto 120 y desencadenó la eliminación de los africanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los penales y la eliminación

En su relato, el delantero enfocó no solo el error, sino lo que vino de inmediato: la obligación de seguir compitiendo sin margen para lamentarse. “Es parte del juego. La vida sigue. Pronto tuve que patear otro: fui el primer jugador de Ghana en ejecutar en la tanda, y convertí”, afirmó.

Ghana, sin embargo, terminó eliminado en los penales. Esa eliminación no se explica solo por el travesaño del minuto 120, sino por la dinámica emocional detonada por la secuencia extrema: una mano, una expulsión, un penal clave y la definición desde los once metros.

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Gyan asoció el episodio con un momento esencial de su carrera. Narró que, dos meses después, fichó por el Sunderland procedente del Rennes por una cifra récord para el club de 15 millones USD. Explicó que el entrenador Steve Bruce le confesó que su reacción tras el golpe fue clave para ficharlo: “Tienes agallas: fallas un penal y luego vuelves para marcar el primero en la tanda; esa es la principal razón por la que te fiché”.

El peso psicológico, los insultos y la mirada sobre Suárez

La revelación de Gyan no se limitó al análisis futbolístico. También compartió el costo personal que arrastra desde entonces. “Psicológicamente, mi penal fallado todavía me duele”, admitió. Y detalló esos momentos en privado: “A veces, cuando estoy solo y miro hacia atrás, siento que defraudé a mi país y a todo África”.

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El delantero también señaló el juicio público que permanece. “A veces, la gente todavía me insulta en redes sociales: cuando publico un tuit o una historia en Instagram, veo miles de personas elogiándome, y un par que mencionan ese penal fallado contra Uruguay”, indicó. En su experiencia, la persistencia del comentario es parte del castigo: “Siento que la gente no lo olvidó, así que tengo que lidiar con eso. Tal vez tenga que vivir con eso el resto de mi vida”.

El impacto psicológico del penal fallado marca la vida privada de Gyan, quien confiesa sentir que defraudó a todo África (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta reconstrucción, el punto que más reconfigura la historia es la relación con Suárez. Gyan explicó que su perspectiva cambió con los años. “Por un tiempo fui ingenuo; pensaba en lo que la gente decía sobre mí después de fallar el penal, así que lo odié un poco también. Pero ahora soy más maduro”, reveló. Y agregó: “Más tarde me senté y entendí que hizo lo correcto por su país”.

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En la narración de Gyan, el uruguayo no es un villano, sino un futbolista que tomó una decisión límite en un partido crucial. “Luis Suárez evitó el gol con la mano y eso permitió que Uruguay siguiera en carrera… Mirando atrás, no lo culpo. Solo hizo lo que tenía que hacer para que su país no quedara eliminado”, expresó. También lo calificó como “un gran jugador” con “una gran carrera”.

Ghana no llegó a las semifinales y ese techo recién lo superó Marruecos en 2022, según recordó el propio Gyan. Pero, para él, el valor de aquel torneo no quedó opacado por el penal: “Estábamos muy orgullosos de lo que hicimos en Sudáfrica… Creamos un legado”.