Cultura

Stephen Colbert le dijo adiós a ‘The Late Show’ cantando junto a Paul McCartney y un grupo de estrellas

“Hello, Goodbye”, la canción de Los Beatles, cerró el icónico show de medianoche en la televisión de Estados Unidos, luego de una larga polémica con el presidente Donald Trump

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"Jump Up / Hello Goodbye", con Paul McCartney, Elvis Costello, Jon Batiste, Louis Cato y Stephen Colbert

Paul McCartney encabezó un elenco estelar en el episodio final de The Late Show mientras el presentador Stephen Colbert se despedía, luego de que la cadena CBS decidiera la cancelación de su programa en un guiño a Donald Trump. El programa que Colbert condujo desde 2015, fue eliminado después de que el comediante se burlara de la cadena, por un acuerdo extrajudicial de 16 millones de dólares con el presidente de Estados Unidos (presuntamente por editar de manera “maliciosa” una entrevista con la candidata demócrata Kamala Harris). Colbert lo calificó como un “soborno grande y gordo”.

Sin embargo, la estrella de primer nivel que se le escapó al comediante fue el papa, a quien Colbert, un devoto católico, había mencionado durante mucho tiempo como su invitado soñado. “El papa, que definitivamente iba a ser mi invitado esta noche, ha cancelado”, bromeó Colbert, culpando la ausencia a una disputa sobre la comida, antes de que Paul McCartney apareciera entre vítores entusiastas.

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Stephen Colbert condujo el icónico 'The Late Show' durante una década
Stephen Colbert condujo el icónico 'The Late Show' durante una década

CBS ha insistido en que la decisión de cancelar The Late Show with Stephen Colbert, líder de audiencia en ese horario, fue puramente financiera, y que fue una coincidencia que el movimiento coincidiera con que la empresa matriz de CBS, Paramount, gestionaba la aprobación gubernamental de su fusión de 8.400 millones de dólares con Skydance Media.

Por esa época, CBS incorporó a Bari Weiss, una periodista de derecha sin experiencia significativa en televisión, para dirigir su división de noticias. En las semanas previas a la despedida del jueves, Colbert, de 62 años, se mostró a veces apaciguado, sin parte de su habitual alegría chispeante.

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En un posteo en su red social Truth Social, el presidente Donald Trump celebró el final del programa de Stephen Colbert
En un posteo en su red social Truth Social, el presidente Donald Trump celebró el final del programa de Stephen Colbert

El jueves por la noche dijo al público: “Estuvimos aquí para enfrentarnos a las noticias con ustedes, y no sé ustedes, pero yo sí que lo sentí”. No mencionó a Trump directamente, usando en cambio un gag recurrente de un agujero de gusano generado por computadora como una metáfora del impacto del presidente en la vida pública de Estados Unidos.

Paul McCartney interpretó el hit de Los Beatles Hello, Goodbye” junto a Elvis Costello, Jon Batiste, Louis Cato y el mismo Colbert ante el público que llenó el teatro Ed Sullivan de Nueva York, justamente donde el grupo inglés actuó en 1964 cuando debutaron en Estados Unidos y conmovieron al país. “Pensábamos que Estados Unidos era solo la tierra de los libres, la mayor democracia. Lo fue. Todavía lo es, espero”, dijo McCartney, señalando con el dedo a Colbert.

Hubo, además, cameos de los actores Tim Meadows, Paul Rudd, Ryan Reynolds y Bryan Cranston. “Fue increíble. No, no lloró, de alguna manera mantuvo la compostura durante todo el tiempo”, dijo Koenraad Smits, un espectador de 31 años, después de la grabación del programa.

Stephen Colbert mantiene una larga disputa verbal con el presidente Donald Trump
Stephen Colbert mantiene una larga disputa verbal con el presidente Donald Trump

Una multitud se congregó alrededor del legendario teatro neoyorquino, animando la llegada de cada celebridad e intentando escuchar por la puerta del escenario.

Los presentadores de programas nocturnos en las principales cadenas han atraído la ira de Trump por sus burlas hacia él y su presunto sesgo liberal. Jimmy Kimmel fue sacado brevemente del aire en septiembre de 2025 por su cadena ABC tras las quejas por un comentario que hizo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. “Sabes, en realidad, uno de estos agujeros se abrió en mi programa el año pasado, pero desapareció después de unos tres días”, dijo Kimmel sobre el “agujero de gusano” que destruyó el programa de Colbert. Y también recomendó a los fans de Colbert que cancelen sus suscripciones a la plataforma digital de CBS.

Stephen Colbert y Paul McCartney en la última edición de 'The Late Show' (REUTERS/Adam Gray)
Stephen Colbert y Paul McCartney en la última edición de 'The Late Show' (REUTERS/Adam Gray)

La guerra Colbert vs. Trump

Donald Trump ha atacado repetidamente a los medios de comunicación y la libertad de prensa desde que regresó a la presidencia, usando demandas y amenazas regulatorias para tomar represalias por una cobertura informativa desfavorable y bromas. El presidente ha sido durante mucho tiempo un crítico feroz de los presentadores de programas nocturnos y sus burlas hacia él. Trump ha calificado a Colbert como un “desastre patético digno de ser sacrificado”.

Trump celebró el final de The Late Show este viernes, publicando en su plataforma Truth Social: “Colbert por fin ha terminado en CBS. ¡Increíble que haya durado tanto!” “Sin talento, sin audiencia, sin vida... ¡Gracias a Dios que por fin se ha ido!”, agregó el presidente en su posteo. Despidiéndose con dureza, el presentador rival Greg Gutfeld, de la derechista Fox News, dijo en su programa del miércoles que Colbert “no hacía nada más que una comedia segura”.

Colbert se hizo famoso interpretando una versión ficticia de sí mismo, encarnando el tipo de fanfarrón conservador adorado por los televidentes de Fox News y ridiculizado por la izquierda.

Fans de Stephen Colbert en el exterior del Ed Sullivan Theater durante la última emisión del programa
Fans de Stephen Colbert en el exterior del Ed Sullivan Theater durante la última emisión del programa

Primero interpretó al personaje de traje y escasa inteligencia en The Daily Show with Jon Stewart, antes de conseguir su propio spin-off, The Colbert Report.

Colbert ascendió a la cima de la televisión nocturna estadounidense cuando fue nombrado presentador del buque insignia de CBS, dejando atrás al personaje y usando su propia voz. Ahora, es reservado sobre sus próximos pasos, pero anunció que será guionista de una futura película de El Señor de los Anillos.

“Mucha gente me ha estado preguntando qué planeo hacer después de esta noche, y la respuesta es... Drogas”, bromeó el jueves. Los presentadores rivales de programas nocturnos emitieron repeticiones el jueves en señal de respeto por la despedida de Colbert, que tuvo una fiesta posterior con el tema “¡Despedido y festivo!”

Fuente: AFP

[Fotos: Adam Gray/Reuters; Scott Kowalchyk/CBS vía AP; Jacquelyn Martin/AP]

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