Mauricio Macri sigue activo: tras las críticas a Milei, encabezará un acto en Mendoza y se reunirá con Cornejo

Mauricio Macri, ayer, jueves, en el auditorio de la Universidad Austral (Adrián Escandar)

Luego de jornada de ayer, en Universidad Austral, donde replicó las críticas de Martín Menem y cuestionó la conducción políica de Javier Milei, Mauricio Macri sumará este viernes otra foto con significado político: en Mendoza, se reunirá con el gobernador Alfredo Cornejo.

En el marco de la gira que el expresidente denominó como “Próximo Paso”, la actividad continúa con la estrategia para revitalizar el partido de cara a las elecciones del 2027. El acto central, programado para las 18, en el Hotel Hilton de Guaymallén, reunirá a dirigentes de toda la región de Cuyo, con la presencia de referentes de San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja, y mostrará de nuevo en escena a la exvicepresidenta, Gabriela Michetti.

PUBLICIDAD

“Somos los únicos que no nos peleamos con nuestra vice”, ironizó un importante dirigente macrista a Infobae, en referencia a la relación conflictivia que mantuvieron, por ejemplo, Cristina Kichner con Julio Cobos o Alberto Fernánez con la propia Cristina Kirchner, o como la que mantienen en la actualidad Javier Milei con Victoria Villarruel.

Además, se prevé la presencia de Fernando De Andreis, secretario general el partido; el exsenador Alfredo De Ángeli; los legisladores porteños Darío Nieto y Gimena Villafruela; la diputada nacional Antonela Giampieri; el exministro de Trabajo Jorge Triaca y los funcionarios porteños Francisco Quintana, Ezequiel Jarvis y Ezequiel Sabor.

PUBLICIDAD

Mauricio Macri en la Universidad Austral (Adrián Escandar)

El expresidente viene dando pasos públicos que comenzaron a generar incertidumbre en torno a una eventual candidatura. Ayer, fue esquivo cuando fue consultado si se veía “como conductor de una constructora en 2027“ durante su participación en el foro de presidentes organizado por el Círculo de Montevideo y la Universidad Austral junto a Julio Sanguinetti (Uruguay) y Felipe González (España).

”En el sector privado, imposible. No, ya estoy grande, ya estoy grande para eso", señaló. “Este es el momento en que me subo al escenario en la 9 de Julio y digo: síganme”, ironizó.

PUBLICIDAD

Antes de eso, se refirió este jueves a las acusaciones del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien días atrás había sostenido que una eventual candidatura del líder del PRO en 2027 sería “funcional al kirchnerismo”. “Pregúntenle a Cristina (Kirchner) si favorecimos al kirchnerismo en estos años”, sostuvo.

Al referirse ayer al liderazgo de Javier Milei, Macri fue directo. “Es un liderazgo emocional, absolutamente emocional”, dijo. “Él se ve como lo que yo sentí en mis marchas. Se ve como un profeta“. De todos modos, le reconoció al mandatario “un profundo estudio de las ideas” detrás de cada postura, pero marcó que le falta entusiasmo por la implementación. “Es una parte que no la siente”, afirmó.

PUBLICIDAD

Mauricio Macri y Alfredo Cornejo en una foto de archivo

El evento replicará el formato “P-R-O” presentado a nivel nacional: tres paneles temáticos organizados en torno a los principios del espacio, la realidad del país y los distritos, y la oportunidad política que el partido identifica de cara al próximo ciclo electoral.

La apertura estará a cargo del presidente del PRO Mendoza, Gabriel Pradines. Entre los oradores del escenario principal figuran el economista Tomás Ametlla, la exsenadora nacional de San Luis, Gabriela González Riollo, la legisladora catamarqueña Natalia Saseta y Georgina Cozzolino, de la Fundación Pensar.

PUBLICIDAD

Como novedad respecto de las ediciones anteriores en Parque Norte (CABA) y en Resistencia (Chaco), esta jornada incluirá actividades previas al acto central: el relanzamiento de la Escuela Nacional de Dirigentes del PRO, a cargo de la abogada Jimena de la Torre; un encuentro de PRO Mujeres coordinado por Carolina Barone; y una reunión de la Juventud PRO.

La jornada cerrará con una cena entre Macri y Cornejo en la residencia provincial. Será el tercer encuentro del expresidente con un mandatario del radicalismo en lo que va de la gira, tras sus reuniones con Leandro Zdero en Chaco y con los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés en Corrientes.

PUBLICIDAD

La próxima escala del ciclo está prevista para el 28 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, donde Macri se reunirá con legisladores provinciales y nacionales del partido. En junio, el 5, la gira continuará en Santa Fe, provincia gobernada por el radical Maximiliano Pullaro.