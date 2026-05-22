Los medicamentos para bajar de peso podrían tener un sorprendente efecto secundario: detener el cáncer

Estudios recientes asocian los medicamentos para bajar de peso como Ozempic y Mounjaro con una menor progresión del cáncer, según datos citados por The Wall Street Journal (Reuters)

Los fármacos que transformaron el tratamiento de la obesidad y la diabetes podrían estar abriendo una línea inesperada en oncología: ralentizar la progresión de algunos cánceres. Investigaciones observacionales citadas por The Wall Street Journal vincularon el uso de agonistas del receptor de GLP-1, como Ozempic y Mounjaro, con menor avance tumoral y mejores tasas de supervivencia, aunque los especialistas aclararon que todavía no hay prueba de causalidad.

Nuevos estudios sugirieron que los medicamentos para bajar de peso podrían asociarse con una menor progresión de ciertos cánceres, según investigaciones recientes citadas por The Wall Street Journal. Los agonistas del receptor de GLP-1, como Ozempic y Mounjaro, se vincularon con mejores tasas de supervivencia y con menor avance tumoral en pacientes oncológicos, aunque los expertos advirtieron que no se demostró una relación causal.

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Diversos análisis realizados en Estados Unidos indicaron que pacientes con cáncer que usaron estos fármacos registraron una reducción de la progresión de la enfermedad y del riesgo de muerte. Los estudios, publicados en las semanas previas a la próxima reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, señalaron que el posible beneficio aún requería confirmación mediante ensayos clínicos aleatorizados.

Uno de los trabajos de mayor relevancia, elaborado por la Clínica Cleveland, siguió a más de 10.000 personas con diagnóstico reciente de cáncer, todas en etapa temprana. Quienes iniciaron tratamiento con agonistas del receptor de GLP-1 después del diagnóstico presentaron una menor probabilidad de que la enfermedad evolucionara a estadios avanzados, en comparación con pacientes tratados con otros medicamentos para la diabetes.

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Resultados por tipo de cáncer y diferencias entre estudios

El impacto no fue uniforme, según informó The Wall Street Journal. En cáncer de pulmón, los pacientes que usaron estos medicamentos tuvieron una tasa de progresión a enfermedad avanzada del 10%, frente al 22% en quienes no los utilizaron. En cáncer de mama, la incidencia fue del 10% contra el 20%.

El análisis de la Clínica Cleveland, con más de 10.000 pacientes, muestra que el uso de agonistas de GLP-1 tras el diagnóstico de cáncer en etapa temprana se vincula con menor avance a estadios avanzados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas indicaron que más del 95 % de las mujeres con cáncer de mama que tomaron agonistas del receptor de GLP-1 seguían vivas cinco años después del diagnóstico, frente al 89,5 % de quienes no recibieron ese tratamiento.

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En paralelo, un estudio de la Universidad de Pensilvania, con casi 95.000 mujeres sometidas a pruebas mamarias, halló que quienes recibieron al menos una vez estos fármacos tuvieron un 25% menos de riesgo de un diagnóstico de cáncer de mama, incluso tras considerar la edad y el peso.

La doctora Jennifer Ligibel, oncóloga del Instituto Oncológico Dana-Farber, calificó los resultados como sugerentes y dijo al medio que se observó un menor riesgo de recaída en pacientes que usaron estos medicamentos. La doctora Jasmine Sukumar, especialista del Centro Oncológico MD Anderson, subrayó la relevancia de que diferentes bases de datos, con diseños distintos, mostraran hallazgos consistentes.

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Hipótesis sobre mecanismos y límites de la evidencia

Un estudio de la Universidad de Pensilvania revela que mujeres expuestas al menos una vez a estos fármacos tienen un 25% menos de riesgo de diagnóstico de cáncer de mama, considerando edad y peso (Freepik)

La causa del posible efecto antitumoral no se conoce con certeza. Una línea de investigación propuso un beneficio indirecto: la pérdida de peso y la mejora de la salud metabólica se asociaron con menor incidencia de cáncer. Otra hipótesis planteó un posible efecto directo: al imitar la GLP-1, estos fármacos podrían actuar sobre receptores presentes en algunas células tumorales y afectar su desarrollo.

Los científicos advirtieron que los resultados provinieron de estudios observacionales basados en registros médicos y reclamaciones de seguros, lo que impidió establecer causalidad. También señalaron que el acceso a atención sanitaria y un seguimiento más frecuente, habituales entre quienes reciben prescripción de estos fármacos, pudieron influir en los desenlaces.

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Ensayos clínicos pendientes y posición de las farmacéuticas

Hasta el momento faltaron ensayos clínicos aleatorizados diseñados para comprobar si el uso de estos medicamentos otorgó un beneficio antitumoral. Según The Wall Street Journal, ni Novo Nordisk ni Eli Lilly, fabricantes de estos productos, desarrollaron actualmente investigaciones orientadas a cáncer.

Expertos advierten que la evidencia actual sobre el impacto de medicamentos para bajar de peso en el cáncer se basa en estudios observacionales y requiere ser confirmada con ensayos clínicos aleatorizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad médica mantuvo el interés por el potencial impacto en oncología y por la posibilidad de que los hallazgos abrieran nuevas estrategias terapéuticas, aunque Ligibel y Sukumar insistieron en que se necesitó más investigación antes de considerar cambios en guías clínicas. Por ahora, Novo Nordisk y Eli Lilly no impulsaron ensayos específicos para confirmar un efecto antitumoral, pese al auge mundial de estos tratamientos contra la obesidad y la diabetes.

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