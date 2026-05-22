Charly García fue ovacionado en el musical de Elena Roger basado en su obra: “La inspiración de nuestra vida”

Elena Roger anuncia la presencia de Charly García en la sala, quien es la inspiración de la obra. El público del teatro se pone de pie y ovaciona al músico. (X @patmalanca)

La noche del jueves 21 en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín quedó marcada por la inesperada presencia de Charly García en la función de Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires. El arribo del músico fue a las 20.30, acompañado por su asistente Tato Vega, y allá lo aguardaba Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. La noticia de su llegada se propagó rápidamente entre los asistentes y el elenco, generando una atmósfera de expectativa y emoción a lo largo del teatro.

Durante el saludo final del espectáculo, Elena Roger—figura central de la obra—agradeció al público y, conmovida, reveló la presencia de “nuestra inspiración de toda la vida. Nuestra inspiración para hacer esta obra”, en referencia directa a Charly García sentado entre la audiencia. La reacción fue inmediata: la sala estalló en una ovación prolongada y sentida, con el público de pie y un clima de celebración genuina.

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La historia siguió en los camarines, donde Elena y Charly compartieron unas palabras de admiración mutua. Además, el músico se fotografió con todo el elenco y el equipo que compone la obra, en una rúbrica a una noche que quedará en la memoria para siempre.

El encuentro de Charly García y Pedro Aznar en la previa del espectáculo (RSFotos)

La función no solo estuvo cargada de emoción por el espectáculo en sí, sino también por las escenas ocurridas en el hall del teatro. Allí, a su llegada, Charly García protagonizó uno de los instantes más destacados de la jornada al encontrarse con Pedro Aznar, que fue calificado como especialmente conmovedor por quienes lo presenciaron. La interacción reflejó el profundo respeto y cariño que rodea al artista, tanto dentro como fuera del escenario.

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Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires es una creación de Ricardo Hornos que propone una original relectura de las invasiones inglesas de 1806 a través del formato de ópera rock. La estructura del musical se fundamenta en el uso de 55 canciones de Charly García de toda su trayectoria, incluyendo piezas de Sui Generis, La máquina de hacer pájaros, Serú Girán y su etapa solista. La integración de las canciones en la narrativa resulta uno de los puntos distintivos del espectáculo: apenas unos pocos diálogos y mínimas adaptaciones a las letras originales bastan para reconstruir los episodios históricos desde la llegada del general Beresford y las tropas británicas, pasando por la resistencia local hasta la rendición de los invasores.

Charly García en silla de ruedas y Elena Roger vestida con indumentaria teatral se dan la mano y sonríen.

El legendario músico Charly García fue ovacionado por el público al presenciar el musical basado en sus canciones, en un momento inolvidable. ((RSFotos))

Las canciones funcionan como hilos conductores de la acción dramática, adquiriendo significados nuevos en el contexto de la trama. Esta característica fue destacada por la crítica y el público, que reconocieron el valor de la propuesta tanto en lo artístico como en la manera en que resignifica la obra de García.

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La combinación de recursos visuales, música en vivo y la fuerza interpretativa de los actores otorga a la ópera rock una dinámica particular, en la que la historia argentina se fusiona con el repertorio de uno de los músicos más influyentes del país. El espectáculo logra así captar la atención de distintas generaciones, invitando a redescubrir tanto los hechos históricos como la potencia de las canciones.

Charly García sonríe feliz mientras es ovacionado al llegar a la función del musical basado en sus canciones en Buenos Aires.

En una reciente charla con Infobae, Elena Roger compartió sus sensaciones sobre el desafío de interpretar un personaje profundamente ligado a la figura de Charly García. “Mirá, te lo digo y me emociona... A mí Charly me toca, me parece exquisito desde todo punto de vista. Primero, su vida, su rebeldía... Yo creo que su rebeldía fue hacia el sistema. Él vino a romper los límites, a mostrarnos la música de otra manera, a mostrarnos qué hace un artista. Un artista baja data del universo y la plasma en el universo donde vivimos. No todos se animan a hacerlo, porque uno puede fracasar. Y de hecho, Charly fracasó, pero no en su totalidad de artista. Nos deja una obra increíble. Es un genio, realmente es un genio”.

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Roger explicó que su personaje, Cassandra Lange, lleva el sobrenombre “Charly” porque es una farolera que vive en un mundo de hombres, lo que implica un grado de rebeldía y ruptura con lo establecido. La actriz confesó que en ciertos momentos siente pudor y vergüenza, pues teme faltarle el respeto al músico al jugar con su arte sobre el escenario, pero consideró que se trata de un homenaje legítimo y necesario, vinculado tanto con la historia del país como con la identidad cultural. “Es una ópera rock, casi sin diálogos; la historia avanza por las canciones y lo que hacemos en escena”, detalló.

Charly García sonríe mientras Pedro Aznar lo saluda afectuosamente durante el musical basado en sus canciones, recibiendo una ovación del público.

El testimonio de Roger deja en claro el peso simbólico de interpretar a un personaje inspirado en García bajo la mirada del propio músico: una situación que potencia la emoción y la responsabilidad artística, pero que también refuerza el sentido colectivo del homenaje.

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La ovación final, que se desató tras la mención de Elena Roger desde el escenario, selló una noche en la que el homenaje y la celebración cobraron una dimensión especial. La función de Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires se transformó, por la presencia de su principal inspirador, en un acontecimiento singular que quedará registrado en la memoria de quienes estuvieron ahí.

Fotos: RSFotos

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