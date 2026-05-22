Política

La Casa Rosada evita romper con Patricia Bullrich y la invita a las reuniones con el Gabinete, pero podría crear otro espacio de encuentro más reservado

En el Gobierno confirman la invitación tanto para la cumbre del próximo lunes como para la mesa política del martes. Aun así, se podría formar una reunión exclusiva de integrantes del Poder Ejecutivo que acotaría el margen para que esté presente

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Patricia Bullrich - Casa Rosada - 15 de septiembre
Fotografía: Adrián Escandar

En la Casa Rosada afirman que Patricia Bullrich está invitada a la reunión de Gabinete que Javier Milei encabezará el próximo lunes luego del tedeum del 25 de mayo. También que se espera que asista al encuentro de la mesa política que se realizará al día siguiente. Es decir, no hay previsiones de explicitar un distanciamiento de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado. “Al menos no por ahora”, afirman.

Aun así, la situación dista de ser de algarabía y concertación. En ambos sectores reconocen que existe un ambiente tenso que se agudizó dos semanas atrás a partir de que Bullrich apuró a Manuel Adorni a que presente su declaración jurada para aclarar su situación patrimonial. Esta semana volvió a enviar una indirecta en ese sentido al adelantar su documentación un mes antes ante la Oficina Anticorrupción y al Senado. También lo hicieron figuras de su entorno, como el diputado nacional Damián Arabia.

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En tanto, el plan de Adorni sigue siendo el mismo: presentar su declaración jurada antes de que inicie el Mundial. “No se mueve ni se va a mover bajo los tiempos de otras personas”, afirman en su entorno, donde creen que esa será su carta que terminará de justificar los movimientos patrimoniales del período 2025. En el entorno de la senadora nacional mantienen sus dudas al respecto.

La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni
La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

La presentación patrimonial de Bullrich fue una jugada inteligente para hacer una declaración de principios y apurar mediáticamente al ministro coordinador sin siquiera hacer declaraciones públicas. En el sector contrario, claro está, la cuestión no cayó bien. Es por eso que en los últimos días surgieron diferentes versiones periodísticas de que la exministra de Seguridad Nacional había sido expulsada de las reuniones principales de gestión ejecutiva.

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Infobae pudo confirmar cerca del Presidente que, en principio, Bullrich está invitada al encuentro de Gabinete que se dará el lunes a última hora de la mañana, luego del tedeum que presenciarán con toda la cúpula del Poder Ejecutivo en la Catedral Metropolitana. Su convocatoria fue decisión explícita de Javier Milei, quien debe mediar no solo en el caso de la tensión que hay entre el bullrichismo y el karinismo, sino entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el sector ligado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Lo que sí es cierto es que está en estudio la realización de una nueva modalidad de encuentros: una que contemple solamente a integrantes del Poder Ejecutivo. “No es solo de ministros, porque también tenemos secretarios presidenciales”, cuenta una fuente gubernamental. Si el criterio fuera de invitar solo a los responsables de las carteras ministeriales se verían impedidos de participar la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Y eso no es una opción para nadie.

La novedad es que si el criterio elegido fuera ese, no solo se vería impedido de participar Bullrich, sino también Martín Menem. Ambos pertenecen a la esfera del Poder Legislativo. El caso del asesor presidencial, Santiago Caputo, es más difuso, ya que está contratado bajo un contrato de locación de servicios (popularmente conocido como régimen 1109 o “monotributista”) bajo el paraguas de la Secretaría General de la Presidencia.

Las reuniones de mesa política siguen estando en agenda y es, por el momento, el mecanismo de coordinación política que se impone en la esfera de mayor influencia dentro del Gobierno. Esta se inauguró al día siguiente de que La Libertad Avanza perdiera las elecciones provinciales en Buenos Aires y buscaba afianzar la toma de decisiones entre las diferentes huestes oficialistas ante la degradación del esquema de poder bajo el denominado “triángulo de hierro”, integrado por los Milei y Caputo.

Actualmente, la reunión de Mesa Política la encabeza formalmente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la componen usualmente el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bancada de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Ocasionalmente es invitado el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que muchas de las decisiones políticas impactan en la agenda económica y deben coordinarse entre ambas esferas.

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