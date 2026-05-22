La mirada crítica de Arturo Puig sobre los Martín Fierro y la falta de figuras en la televisión: “Da bronca”

En este video, el actor Arturo Puig dialoga sobre los premios Martín Fierro, su trayectoria y la polémica que rodea a sus entregas

En una semana marcada por el escándalo, el testimonio de Arturo Puig puso en evidencia cómo la noción de prestigio asociada a los premios Martín Fierro cambió de forma radical con el paso de los años. En un intercambio marcado por la franqueza y el humor, el actor repasó no solo su propia historia con las nominaciones, sino también la transformación de un galardón que alguna vez fue sinónimo de respeto profesional.

En su participación en el ciclo uruguayo Malos pensamientos, conducido por Orlando Petinatti, Puig reconoció que el Martín Fierro “antes era algo que al actor o a la actriz le daba prestigio” y respeto. El conductor remarcó que hoy la situación es diferente, a lo que Puig fue categórico: “Hoy mucho menos, mucho menos”. Esa percepción se refuerza con ejemplos recientes, como la victoria de Wanda Nara en la terna de conducción femenina, compitiendo con “actrices de renombre y de primera línea”.

PUBLICIDAD

El propio Puig atribuye parte de este cambio a la manera en que la fama se redefinió. La popularidad, potenciada por la exposición mediática y las redes sociales, parece haber desplazado a la trayectoria y el trabajo sostenido como factores determinantes para ser considerado en los premios. El resultado, según la charla, es una pérdida de peso simbólico y de influencia del galardón en el ambiente artístico.

La transformación del significado de los premios Martín Fierro se evidencia en la percepción de quienes los recibieron en el pasado y de quienes aspiran a ellos en la actualidad. Antes, el reconocimiento suponía la validación de una carrera artística basada en el esfuerzo, la popularidad sostenida y la calidad interpretativa. En la actualidad, factores como la presencia en redes sociales y la visibilidad mediática inmediata ganaron terreno, diluyendo el valor simbólico que caracterizaba al premio.

PUBLICIDAD

Arturo Puig es ua de las personalidades más destacadas de la ficción en la Argentina (crédito: Jaime Olivos)

El diálogo abordó también un fenómeno determinante en esta transformación: la desaparición de la ficción tradicional en los canales abiertos. Puig remarcó que “al no haber ficción tradicional en los canales, no hay figuras”. Para el actor, esta ausencia está generando un vacío en la oferta de espectáculos y en la aparición de nuevos referentes artísticos.

Esta falta de ficciones televisivas repercute directamente en el teatro. Según Puig, “no va a haber gente que encabece en el teatro las obras”, ya que las nuevas figuras surgen de ámbitos como el streaming o las redes sociales, e incluso aquellos que sí logran cierto reconocimiento, “no tienen la preparación de un actor o de una actriz”.

PUBLICIDAD

La relación entre la televisión y el teatro argentino fue histórica: las grandes figuras televisivas solían trasladar su popularidad a la escena teatral, llenando salas y encabezando elencos. La crisis de la ficción tradicional, sumada a la fragmentación de audiencias, afecta ese modelo y plantea interrogantes sobre el futuro de la actividad teatral.

La charla indagó en la irrupción de celebridades ajenas a la formación actoral en el universo mediático argentino. “Hoy te filmás dos minutos en las redes, sos famoso y ya estás en la calle Corrientes”, graficó en referencia al circuito más emblemático del teatro porteño.

PUBLICIDAD

Arturo, entre risas, recordó el día que perdió un Martín Fierro contra el Topo Gigio (Gentileza Teatro San Martín)

Este fenómeno, según ambos, genera tensiones entre quienes dedicaron una vida al oficio y quienes acceden a escenarios y premios por la vía de la fama digital. Puig admitió que la situación “da bronca por un lado y por la sociedad, no porque pierdas el laburo. Vos ya estás”.

El contraste entre la fama instantánea y la trayectoria consolidada se refleja en la manera en que se definen los protagonistas de espectáculos y premiaciones. Antes, “el protagonismo se ganaba con el rating” y “el rating te lo daba tu trayectoria, tu trabajo”. Hoy, la exposición en redes resulta suficiente para acceder a espacios históricamente reservados a intérpretes con formación y experiencia.

PUBLICIDAD

La expansión de las redes sociales modificó las reglas del reconocimiento artístico. Figuras que antes se consagraban tras años de carrera, hoy comparten escenario y premios con personas cuya notoriedad proviene de videos virales o seguidores en plataformas digitales. Según Puig, esto afecta la calidad del espectáculo y la percepción del público sobre quién merece realmente ser distinguido.

En la entrevista, repasó su extensa relación con los premios Martín Fierro. Nominado por primera vez en 1973, perdió en la terna a la “revelación” en un hecho que recuerda con ironía: “En una de las nominaciones me ganó el Topo Gigio”. El episodio se transformó en una anécdota recurrente en su carrera y en la memoria colectiva del espectáculo argentino.

PUBLICIDAD

El video registra el homenaje al actor Arturo Puig durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2014

A lo largo de su trayectoria, Puig fue nominado al menos ocho veces antes de obtener finalmente el Martín Fierro a la trayectoria en 2014, en reconocimiento a sus 50 años en la profesión.

El actor también reflexionó sobre el sistema de nominaciones y premiaciones, al señalar la falta de transparencia y la extensión de las ternas: “En el Martín Fierro de este año, en una terna había siete personas”.

PUBLICIDAD

Puig reconoció que, aunque el premio perdió parte de su prestigio original, “me gustó ganarlo”. El valor simbólico de la estatuilla, aunque disminuido, conserva para él un significado especial vinculado a la constancia y el reconocimiento de una carrera sostenida.