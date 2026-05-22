Millones de personas reciben alertas por niveles peligrosos de contaminación del aire y recomendaciones de permanecer en casa

Las alertas en el sur de California advierten sobre niveles peligrosos de contaminación atmosférica en el Valle de Coachella y zonas del Salton Sea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de habitantes en comunidades del sur de California recibieron instrucciones de reducir al mínimo sus actividades al aire libre el viernes 22 de mayo de 2026, tras emitirse alertas oficiales por niveles peligrosos de contaminación atmosférica en el Valle de Coachella y áreas cercanas al Salton Sea. Las advertencias, respaldadas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y el South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD), evidencian una situación que afecta la salud pública y exige respuestas inmediatas.

De acuerdo con los reportes de AirNow.gov, plataforma oficial de la EPA, los índices de calidad del aire (AQI) alcanzaron los niveles de “no saludable” y “muy no saludable” en varias localidades, incluidas Mecca, Bombay Beach, Salton City, y zonas adyacentes al Valle Imperial. Las autoridades recomendaron revisar los datos en tiempo real y seguir las pautas para evitar la exposición a partículas dañinas, especialmente entre personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores.

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Este episodio se suma a una serie de eventos similares en los últimos años, en los que la calidad del aire en el sur de California se ha visto comprometida por factores como sequía, presencia de polvo tóxico y cambios en las condiciones meteorológicas. Según la California Air Resources Board (CARB), la reducción del volumen de agua en el Salton Sea ha dejado superficies expuestas que contribuyen a la dispersión de partículas peligrosas cuando el viento sopla en la región.

¿Por qué se emitieron advertencias de calidad del aire en California?

Las advertencias se originaron tras detectar, mediante los sistemas de monitoreo de la EPA, valores de AQI que superan los 150 puntos en varias áreas, lo que representa “no saludable” para la población general y “muy no saludable” en zonas puntuales. El South Coast AQMD comunicó que los mapas de calidad del aire mostraron extensas zonas en rojo y púrpura, las cuales corresponden a los rangos más altos de contaminación atmosférica.

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Según las autoridades, la combinación de polvo levantado por el viento, emisiones de vehículos y condiciones climáticas secas propició el incremento de partículas finas en suspensión. Estas partículas constituyen un riesgo porque pueden penetrar hasta los pulmones y el torrente sanguíneo, generando complicaciones en personas vulnerables y afectando el bienestar general de los residentes, de acuerdo con la EPA.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) confirmó índices de calidad del aire (AQI) superiores a los 150 puntos en varias localidades del sur de California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué comunidades están bajo advertencia y cuáles son los riesgos?

Las advertencias se extienden sobre:

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Mecca y comunidades vecinas del desierto

Salton City y Bombay Beach en el entorno del Salton Sea

Sectores al oeste de Calipatria en el Valle Imperial

Áreas próximas a Indio , La Quinta y Palm Desert

Zonas montañosas cercanas a Chocolate Mountains y Chuckwalla Mountains

El South Coast AQMD informó que “los residentes en estas áreas deben evitar la exposición prolongada al aire libre y permanecer en interiores siempre que sea posible”. Las autoridades recalcaron que los grupos sensibles, como personas con asma, enfermedades pulmonares o cardiovasculares, niños y adultos mayores, presentan el mayor riesgo de desarrollar síntomas como tos, dificultad para respirar y agravamiento de condiciones preexistentes.

¿Cómo funciona el Índice de Calidad del Aire (AQI) y qué significan los colores?

El AQI, desarrollado por la EPA, clasifica la contaminación atmosférica en seis niveles mediante códigos de color. Un valor superior a 100 indica riesgos para personas sensibles, y más de 150 supone un peligro para toda la población. Los colores van del verde (buena calidad) al púrpura (muy peligrosa).

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Durante la jornada del viernes, los mapas de AirNow mostraron extensas zonas en rojo y púrpura, lo que equivale a niveles de contaminación que requieren medidas preventivas inmediatas. “Cuando los valores de AQI superan los 200 puntos, las recomendaciones incluyen limitar cualquier esfuerzo físico al aire libre y buscar refugio en espacios cerrados”, afirmó la EPA en su sitio web.

¿Qué medidas han tomado las autoridades ambientales de California?

La EPA y el South Coast AQMD han difundido una serie de recomendaciones para la población de las áreas afectadas:

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Revisar el estado del aire en tiempo real en AirNow.gov

Permanecer en interiores, especialmente en horarios de mayor contaminación

Mantener puertas y ventanas cerradas

Utilizar sistemas de filtrado de aire si están disponibles

Evitar actividades físicas intensas al aire libre

El South Coast AQMD también solicitó a los residentes “informarse a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones en caso de que la situación se agrave”, según consta en su comunicado más reciente.

La mala calidad del aire en California se atribuye a emisiones vehiculares, polvo tóxico del Salton Sea, la sequía y condiciones meteorológicas adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las causas de la mala calidad del aire en la región?

La contaminación detectada en el sur de California responde a varios factores, según la CARB y la EPA:

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Emisiones de vehículos y maquinaria agrícola

Polvo generado por la sequía y la exposición de grandes superficies en el Salton Sea

Incendios forestales y quema de residuos

Condiciones climáticas que dificultan la dispersión de contaminantes

La CARB ha señalado que la reducción del volumen de agua en el Salton Sea expuso alrededor de 300 kilómetros cuadrados (115 millas cuadradas) de lecho seco, lo que incrementa el potencial de episodios de polvo tóxico en la atmósfera local.

¿Qué impacto tiene la contaminación del aire en la salud pública?

La EPA ha advertido que la exposición a partículas finas puede provocar desde síntomas leves, como irritación de ojos y garganta, hasta enfermedades graves, como infartos y accidentes cerebrovasculares. “El contacto reiterado con altos niveles de partículas se asocia con un aumento de hospitalizaciones y mortalidad por causas respiratorias y cardiovasculares”, detalló la agencia federal.

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Según datos recientes, la región del Salton Sea ha registrado un incremento en las tasas de enfermedades respiratorias, especialmente en menores de edad, lo que ha motivado nuevas investigaciones por parte de instituciones estatales.

¿Cómo monitorear y protegerse de la contaminación del aire?

Las autoridades recomiendan consultar de manera periódica los reportes oficiales a través de plataformas como AirNow.gov y los portales del South Coast AQMD. El monitoreo continuo permite identificar cambios en la calidad del aire y ajustar las rutinas diarias para reducir la exposición a contaminantes.

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Entre las medidas sugeridas se encuentran:

Evitar ventilar hogares durante episodios de mala calidad del aire

Usar mascarillas certificadas si la exposición al exterior es inevitable

Recurrir a purificadores de aire en ambientes cerrados

La EPA subraya que la calidad del aire puede variar rápidamente según los patrones del viento y la temperatura, por lo que aconseja mantenerse alerta a los avisos oficiales.

La exposición a partículas finas puede causar desde síntomas respiratorios leves hasta problemas graves como infartos y accidentes cerebrovasculares, según la EPA. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Se espera que la situación mejore en los próximos días?

Las autoridades ambientales han informado que la situación permanece bajo vigilancia y que la evolución de los niveles de contaminación depende de las condiciones meteorológicas. El South Coast AQMD actualizará sus recomendaciones conforme se disponga de nuevos datos.

La CARB sostuvo que el fenómeno de polvo tóxico en torno al Salton Sea no tiene una solución inmediata, por lo que se prevé la repetición de episodios similares en los meses de mayor sequía o durante eventos climáticos extremos.

¿Qué deben hacer los residentes de las zonas afectadas?

Los habitantes del sur de California deben seguir las recomendaciones de la EPA y el South Coast AQMD, limitar la exposición al aire libre y consultar las plataformas oficiales para conocer el estado actualizado de la calidad del aire. Las medidas de protección contribuyen a reducir el riesgo de complicaciones médicas y a evitar la saturación de los servicios de salud en la región.