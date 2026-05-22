La postura de Newell’s luego de que Marcelo Bielsa anunciara que se irá de Uruguay tras el Mundial

El Loco dejará de estar al frente de la Celeste

Marcelo Bielsa confirmó que su ciclo al frente de la selección de Uruguay terminará con la Copa del Mundo. El entrenador argentino hizo el anuncio durante un evento de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) en el Antel Arena: “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”. Aunque la frase despertó algo de ambigüedad, ya que algunos creyeron que el término “culminar” hizo referencia al final de esta etapa mundialista, el desgaste del último tiempo lo llevará lejos del suelo charrúa y sonó a despedida. Ofertas en el próximo mercado no le faltarán, pero Newell’s, su primer amor, tiene una postura tomada respecto a la situación de su ídolo.

Según pudo averiguar Infobae, desde la comisión directiva leprosa no harán avances en los próximos días ya que entienden que la cabeza del entrenador de 70 años está completamente focalizada en el trabajo de la Celeste en una exigente Copa del Mundo que lo verá competir con España, Arabia Saudita y Cabo Verde en el Grupo H (y será potencial oponente de Argentina en 16avos de final). Sin embargo, aguardarán al término de la competición para contactarlo formalmente, proponerle volver a la institución que lo vio nacer como futbolista y entrenador, y conocer cuáles serían las exigencias para que eso sucediera.

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“Buscarlo ahora sería contraproducente, no es el momento”, deslizaron desde el Parque Independencia. Hay que aclarar que Newell’s trabaja en un proyecto con Frank Darío Kudelka al frente del plantel profesional. Y será justamente el entrenador una de las voces para darle marco al mercado de pases, ya que la CD desistió de contratar un nuevo director deportivo luego de la renuncia de Roberto Sensini hace un par de meses.

¿Será el momento para que Bielsa vuelva a Newell's después del Mundial con Uruguay (REUTERS/Toby Melville)

El hecho de buscar a Bielsa no implicaría la salida de Kudelka, ya que el Loco tendría decidido no dirigir a la Primera de Newell’s y fantasea desde hace años con liderar un proyecto en la estructura de las divisiones inferiores. Hace unos años, en una clínica en la que participó en Países Bajos, Bielsa se refirió al viejo anhelo de construir desde el seno del club rosarino formando a juveniles desde los 13 a los 18 años de edad, previo al salto a la Primera División, casi descartando la chance de asumir el rol de DT principal.

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Al propio Kudelka lo consultaron por la posible búsqueda de Bielsa en la conferencia de prensa posterior al último partido que disputó Newell’s en este semestre (1-1 con Vélez en Liniers) y respondió: “Wow. No puedo opinar de algo que desconozco. Si viene ese señor, yo dejo el cargo y me voy a la tribuna a verlo. ¿Si me gustaría trabajar con él codo a codo? No se puede porque tiene los codos más altos que los míos, ja. Para hablar las cosas hay que tener fundamentos y tienen que salir de los nombres propios. Si lo escucho de ese señor, señor con todas las letras digo, por mis respetos y admiración, ahí podría dar una opinión. Mientras tanto, no”.

En una entrevista reciente y exclusiva con este medio, Ignacio Boero, presidente rojinegro, había mencionado sobre la chance de ir por Bielsa después de la Copa del Mundo: “Es un caso parecido al de Messi. Ellos están en una situación previa a un Mundial. Me parece que no es el momento de plantear estas cuestiones. Me pone contento ser de Newell’s y poder soñar con ellos. Esperemos que pase el Mundial, que las cosas se normalicen y lo que queremos todos los hinchas es que los ídolos que estén dando vueltas por el mundo y han hecho grandes al club, tengan las puertas abiertas. Sin ninguna presión ni imposición, porque no somos quiénes para presionar a nadie. Ellos son todos profesionales, gente que está donde está por su trabajo, dedicación y condiciones. Tenemos la suerte y el orgullo de que sean hinchas de Newells y ojalá que en algún momento los podamos tener con nosotros en donde ellos se sientan cómodos y que nos puedan dar una mano para sacar de una vez por todas este club adelante y ponerlo donde realmente tiene que estar".

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¿Newell’s va a buscar a Bielsa después del Mundial?

Hace un par de semanas, el vicepresidente de Newell’s Juan Manuel Medina también había hecho referencia a la idea de repatriar a Bielsa para que trabaje en algún área de la institución: “¿Si se está trabajando? Sí. Obviamente es también un anhelo. Se tuvieron charlas con el entorno. Marcelo tiene una responsabilidad hoy, está cerquita de jugar el Mundial. Obviamente que, si vuelve, es el sueño”.

El directivo inclusive fue directo cuando le consultaron por Bielsa o Messi para dar forma a una reconstrucción de Newell’s: “Si tengo que traer a uno de los dos, es Bielsa. Me lo imagino como una cabeza de fútbol, es una opinión mía. No necesariamente tiene que ser técnico sino una cabeza de fútbol. Messi es un sueño, es así. Todos soñamos con Messi. Y Bielsa es Newell’s. ¿Qué es Bielsa? No es técnico, Bielsa es Newell’s mismo, es Newell’s representado en una persona. Decime una persona que esté caminando en el planeta tierra y sea Newell’s, te digo Bielsa. Imposible no pensar en él”, fue su declaración en el programa Pedí la Pelota.

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Desde el entorno de Bielsa aclaran que no existe posibilidad de que el técnico que cumplirá 71 años dos días después de la final de la Copa del Mundo atienda llamados justo antes de afrontar la cita máxima del fútbol internacional. La puerta parece entreabrirse aunque sabido es que antes de embarcarse en cualquier proyecto deportivo, el Loco precisa tiempo de estudio y análisis para llevar a cabo el proceso, sin mencionar que posiblemente pretenda tomarse un tiempo sabático luego de las exigencias y estrés al que quedó sometido durante su aventura en Uruguay.