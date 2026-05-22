Mauro Icardi le cumplió el sueño a la China Suárez: el viaje tan ansiado a Japón y la polémica visita a un café

El video registra el encuentro en un café temático de minicerdos en Japón. Se observa a la China Suárez y Mauro Icardi entrando al local e interactuando con las mascotas (Crédito TikTok @ Caroolineart)

La reciente escapada de La China Suárez y Mauro Icardi a Japón se convirtió en un relato de deseo postergado y finalmente cumplido. Desde hace años, la actriz expresaba en entrevistas su anhelo de conocer el país asiático. “Japón es uno de mis sueños, nunca fui”, confesó en una charla con el periodista Gustavo Méndez, revelando que planificó el viaje en una ocasión junto a su familia, pero no pudo concretarlo por la internación de su hija menor, Magnolia.

La historia es conocida. Pese al apodo con el que se la conoce, Eugenia Suárez tiene sangre japonesa, como lo ratifica su perfil de Instagram, por parte de su madre, descendiente de inmigrantes japoneses. “Es muy largo ‘Japonesa’. A mamá le decían ‘Ponja’, pero no es muy tierno. ‘China’ me da más dulce”, explicó alguna vez al respecto.

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La oportunidad de conocer la tierra de sus raíces llegó tras el nuevo título conseguido por Icardi con el Galatasaray. Al momento de aprovechar el receso futbolístico, el delantero organizó el viaje, cumpliendo así el sueño largamente acariciado por Suárez. La pareja fue vista recorriendo Tokio y compartiendo momentos con locales y turistas. Imágenes difundidas muestran a ambos en plena calle, protegidos de la lluvia con abrigos y paraguas, y sonriendo mientras conversan e interactúan con la gente.

La China Suárez y Mauro Icardi son vistos caminando bajo la lluvia en una calle de Japón, en medio de la controversia por su visita a un café con minipigs

Durante su estadía, las cámaras de turistas argentinos captaron una postal peculiar: la visita de la pareja a Mipig Café, un local temático en el que los clientes pueden merendar rodeados de minicerdos. El registro, compartido en redes por la usuaria Caroolineart, muestra a la pareja entrando al local y participando de la experiencia, sentados en el interior mientras interactúan con los animales.

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Su presencia en el café generó reacciones inmediatas en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron el hecho de que Suárez, reconocida vegetariana, eligiera un lugar donde los animales están al servicio del entretenimiento humano. El registro los muestra entrando al local y participando de la experiencia, sentados en el interior mientras interactúan con los animales.

Los cafés temáticos con animales constituyen una tendencia consolidada en Japón. Son numerosos los locales que proponen la interacción con gatos, perros y, en este caso, cerdos miniatura. Esta modalidad atrae tanto a locales como a turistas, que buscan experiencias lúdicas y diferentes dentro de la oferta urbana. El fenómeno, potenciado por la visibilidad de figuras públicas que visitan estos espacios, suele despertar debates sobre el bienestar animal y los límites del entretenimiento responsable.

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La China y Mauro fueron vistos en las afueras de un bar de Japón

El episodio volvió a poner en primer plano la exposición constante de La China Suárez y Mauro Icardi, cuya vida privada permanece bajo la lupa de medios y usuarios virtuales. Cada movimiento público de la pareja se convierte en tema de debate, generando tanto adhesiones como críticas. La visita a Japón, lejos de ser un simple viaje de placer, se transformó en una crónica mediática que incluyó sueños personales, costumbres extranjeras y cuestionamientos éticos.

En las imágenes compartidas por turistas, puede verse a la pareja primero en la calle, abrigados y conversando animadamente, y luego en el interior del Mipig Café, rodeados de personas y animales. Entre las frases recogidas por quienes registraron el momento, se escucha: “Pobrecitos los chanchitos, qué necesidad”, reflejando la sensibilidad de algunos presentes ante la exposición de los animales.

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La repercusión alcanzó distintos niveles: desde la realización del deseo personal de la actriz hasta la discusión sobre prácticas culturales ajenas y la permanente exposición pública de la pareja. El viaje a Japón sintetiza, así, el cruce entre vida privada y esfera mediática, mientras ambos continúan disfrutando de su estadía en un destino largamente anhelado. Otros, en cambio, se limitaron a registrar el episodio como una curiosidad más del periplo japonés de la pareja.

Eugenia 'La China' Suárez visita un café de minipigs en Japón, generando debate en redes sociales sobre la ética del lugar

Así, la China y Mauro viven su historia de amor en un capítulo trascendental en la historia de sangre de la actriz. Por ahora, lo viven a su manera, sin proyectarlo en sus redes, en busca de un anonimato que se parece mucho a una misión imposible.

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