Salud

Un estudio revela por qué el café con leche podría potenciar el efecto antiinflamatorio

Al combinar polifenoles y proteínas, esta mezcla podría potenciar el efecto antioxidante de la bebida y aportar un beneficio adicional

Guardar
Un estudio científico señala que
Un estudio científico señala que añadir leche al café duplica el efecto antiinflamatorio de la bebida, según la revista Journal of Agriculture and Food Chemistry (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, diferentes investigaciones señalaron que el café podía contribuir a reducir la inflamación en el organismo gracias a sus compuestos antioxidantes. Aunque ya existían indicios de este efecto, ahora la evidencia es más sólida.

Es que un estudio reciente, publicado en la revista Journal of Agriculture and Food Chemistry, confirma que añadir leche al café podría duplicar su potencial antinflamatorio en comparación con el café solo.

La investigación, citada por Prevention, destaca que el avance radica en la interacción molecular entre los polifenoles del café y las proteínas presentes en la leche.

Así actúa la combinación según la ciencia

El equipo de investigadores observó que la combinación de polifenoles y proteínas genera una unión molecular única que potencia la respuesta del organismo contra la inflamación. En pruebas de laboratorio, las células tratadas con ambos compuestos mostraron el doble de eficacia en la reducción de la inflamación respecto a las expuestas solo a polifenoles. Este hallazgo sugiere que el efecto antioxidante del café puede potenciarse considerablemente al agregar leche.

Melissa Mroz-Planells, vocero nacional de medios de la Academia de Nutrición y Dietética, explicó a Prevention: “Los polifenoles actúan como antioxidantes. Ayudan a combatir los radicales libres y a proteger contra el daño celular que se observa comúnmente en la inflamación”.

El estudio subraya que se
El estudio subraya que se deben sumar alimentos ricos en polifenoles y aminoácidos, como frutas, verduras, leche y carnes magras, para obtener un efecto antiinflamatorio adicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café se posiciona como una de las principales fuentes de polifenoles en la dieta cotidiana. La leche, por su parte, aporta aminoácidos que, según el estudio, refuerzan el efecto antioxidante ya presente en la bebida. Esta sinergia convierte a esta bebida en una opción que, más allá de su sabor, podría tener beneficios adicionales para la salud.

Más allá del café: otras fuentes y recomendaciones

El internista y reumatólogo Scott Zashin explicó en Prevention que la combinación de café y leche ofrece un efecto antiinflamatorio superior al del café solo. Además, recordó que la industria alimentaria utiliza polifenoles como antioxidantes naturales que ayudan a preservar la calidad y el sabor de distintos productos.

Estos compuestos antioxidantes no se limitan al café; también están presentes en arándanos, nueces, aceitunas, granos integrales, verduras, té y vino tinto.

Expertos en reumatología recomiendan la
Expertos en reumatología recomiendan la dieta mediterránea, rica en polifenoles, como estrategia eficaz para personas con enfermedades inflamatorias (Imagen ilustrativa Infobae)

Los especialistas en reumatología suelen recomendar una dieta mediterránea, reconocida por su riqueza en polifenoles, para personas con enfermedades inflamatorias. El estudio destaca la importancia de incluir una variedad de fuentes de polifenoles y alimentos ricos en aminoácidos, como la leche o carnes magras, para lograr un posible efecto antiinflamatorio adicional.

Precauciones y el estado actual de la evidencia

La nutricionista dietista registrada Keri Gans advirtió en Prevention que los resultados del estudio se basan en experimentos realizados con células en laboratorio, no en ensayos clínicos con humanos. Por ello, las conclusiones deben interpretarse como preliminares hasta que existan pruebas clínicas suficientes en personas.

Esto implica que, aunque los datos son prometedores, no puede afirmarse con certeza que el café con leche proporcione un beneficio antiinflamatorio clínico directo en la población general.

La comunidad de especialistas coincide en que lo fundamental para una alimentación saludable y antiinflamatoria es mantener la variedad y el equilibrio, priorizando alimentos ricos en polifenoles y aminoácidos.

El café con leche puede
El café con leche puede formar parte de una dieta variada y equilibrada, sin riesgos comprobados, mientras continúan los estudios sobre su beneficio antiinflamatorio en personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio refuerza de manera indirecta las virtudes de la dieta mediterránea, valorada por su aporte de polifenoles y su relación con la reducción de enfermedades inflamatorias. Salmón, pollo, leche y carnes magras figuran entre las fuentes recomendadas de aminoácidos que, al combinarse con alimentos vegetales, aportan un “plus” antiinflamatorio potencial.

La evidencia científica actual invita a enriquecer la dieta con alternativas saludables y balanceadas. Si la costumbre es añadir un poco de leche al café, puede disfrutarse ese hábito diario con tranquilidad.

Aunque todavía se requieren más estudios en humanos, la ciencia sugiere que la combinación de ambos ingredientes podría ofrecer beneficios adicionales para la salud, especialmente en el contexto de una alimentación variada y equilibrada.

Temas Relacionados

Journal Of Agriculture And Food ChemistryEstados UnidosAcademia De Nutrición Y DietéticaDieta MediterráneaMejora AntiinflamatoriaSalud NutricionalNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Qué es el fibermaxxing, la moda viral de TikTok que promete mejorar la salud digestiva

Expertos de Mayo Clinic advierten que esta tendencia en redes puede mejorar la digestión si se aplica de forma gradual, pero conlleva riesgos sin supervisión profesional

Qué es el fibermaxxing, la

Qué pasa si se agrega proteína en polvo al café: beneficios y riesgos, según especialistas

Expertos de Cleveland Clinic analizan los posibles efectos y advierten sobre algunas precauciones a tener en cuenta

Qué pasa si se agrega

Harvard reveló cómo bajar de peso rapidamente sin perder masa muscular

Expertos de la universidad advirtieron que las dietas extremas pueden provocar pérdida de tejido corporal y recomiendan estrategias para preservar la composición magra

Harvard reveló cómo bajar de

Qué son los bultos benignos de la muñeca y cómo se tratan, según expertos

Los especialistas explican por qué aparecen estos nódulos, cuáles son los más frecuentes y en qué casos es necesario tratarlos

Qué son los bultos benignos

Entrenamiento de fuerza sin complicaciones: el método para crear hábitos duraderos

José Carlos de Francisco destaca en el podcast “Tengo un Plan” la importancia de la simplicidad, la constancia y la personalización para quienes inician en el gimnasio, advirtiendo sobre el riesgo del exceso de información en redes sociales

Entrenamiento de fuerza sin complicaciones:
DEPORTES
Tenía la pelea perdida, pero

Tenía la pelea perdida, pero un mensaje lo motivó y superó por nocaut a su rival en el último round para ser campeón del mundo

Boca Juniors visitará al Vélez de Guillermo Barros Schelotto por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Las primeras imágenes del estadio más grande del mundo para 135 mil personas y que costará USD 38 mil millones

Román Burruchaga fue amenazado antes de jugar la semifinal del Challenger de Rosario: “Tenemos fierros suficientes para vos y tu familia”

Independiente buscará su primera victoria en el Torneo Apertura ante Platense: la agenda con los partidos del domingo

TELESHOW
Daniela Christiansson posteó cómo le

Daniela Christiansson posteó cómo le enseña a esquiar a Elle, su hija mayor con Maxi López

Natalie Pérez le dedicó su última canción a su novio, Tomás Rottemberg: “Llegaste justo”

El enigmático posteo de Fito Páez con un misterioso símbolo que se hizo viral: “Tienen 24 horas”

Juana Repetto, a punto de ser mamá de su tercer hijo: “Despidiendo mi última panza”

El divertido guiño del Chino Darín para Úrsula Corberó, cada vez más cerca del parto

INFOBAE AMÉRICA

El régimen chavista excarceló al

El régimen chavista excarceló al preso político venezolano Juan Pablo Guanipa

“IVA cultural ya”: las galerías de arte en España cierran para reclamar reducción de impuestos

Nuevo ataque contra la comunidad católica en Nigeria: hombres armados asesinaron a tres personas y secuestraron a un sacerdote

El jefe de gabinete británico renunció tras la controversia por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EEUU

“¿Acabaréis con los extranjeros? ¿Vais a matarlos?“: la interpretación de Ian McKellen de Shakespeare que se volvió viral