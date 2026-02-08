Qué es el fibermaxxing, la moda viral de TikTok que promete mejorar la salud digestiva

La tendencia de fibermaxxing en TikTok desafía a los usuarios a aumentar el consumo diario de fibra como parte de una dieta equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia denominada “fibermaxxing" ha surgido con fuerza en TikTok, donde miles de usuarios proponen retos virales para aumentar drásticamente la ingesta diaria de fibra. Este fenómeno evidencia una carencia persistente en la alimentación: la mayoría de las personas no consume la cantidad adecuada, según advierte Mayo Clinic.

El auge de esta práctica ha reabierto el debate sobre la importancia de una dieta equilibrada y las consecuencias de seguir tendencias sin orientación profesional.

¿Qué es el fibermaxxing y por qué preocupa?

El “fibermaxxing” consiste en establecer desafíos personales para alcanzar o superar las recomendaciones diarias de fibra, explicó Tara M. Schmidt, dietista principal de Mayo Clinic.

“Fibermaxxing consiste básicamente en intentar comer una gran cantidad de fibra para maximizar la ingesta diaria, cumpliendo e incluso sobrepasando la recomendación”, afirma Schmidt.

La popularidad de este enfoque coincide con cifras que revelan que más del 90% de las mujeres y el 97% de los hombres no logran cubrir la dosis sugerida de este nutriente esencial.

La fibra dietética, que solo se encuentra en alimentos de origen vegetal, favorece la digestión y contribuye a un microbioma intestinal diverso, lo que resulta clave tanto para la salud digestiva como inmunitaria.

Un consumo adecuado ayuda a regular el tránsito intestinal y favorece el control del apetito y el peso, pues prolonga la sensación de saciedad. Schmidt añade que “la fibra se ha relacionado con una mejor función inmunitaria y una menor incidencia de enfermedades cardíacas”, según información de Mayo Clinic.

La fibra dietética, presente en alimentos de origen vegetal, desempeña un papel clave en la salud digestiva y el microbioma intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen dos tipos principales de fibra: soluble e insoluble. La primera, presente en alimentos como avena, plátano o guisantes, absorbe agua y forma una sustancia gelatinosa que facilita la digestión. La otra, abundante en cereales integrales, semillas y verduras, atraviesa el sistema digestivo casi sin alteraciones y aumenta el volumen de las heces.

Ambas variedades son imprescindibles para la regularidad intestinal. “La fibra soluble absorbe agua en las heces y puede ablandarlas, mientras que el otro tipo incrementa su volumen”, precisa Schmidt.

Claves para sumarse a la tendencia sin riesgos

Los retos virales suelen proponer aumentar la variedad de plantas consumidas en una semana. Sin embargo, los especialistas insisten en que la mejor opción es priorizar alimentos integrales —frutas, verduras, cereales integrales y legumbres—, en lugar de recurrir a suplementos o polvos procesados.

Cambios sencillos, como añadir arándanos al cereal, incorporar porotos a las sopas o elegir pan integral para los sándwiches, pueden potenciar el consumo de fibra de forma segura.

Aumentar la fibra de forma gradual, priorizando frutas, verduras y cereales integrales, ayuda a evitar molestias digestivas y optimiza el tránsito intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aumento repentino de la fibra puede generar molestias digestivas como gases, hinchazón o dolor abdominal. En ese sentido, Schmidt advierte: “Uno de los mayores errores al elevar la fibra es hacerlo en exceso y muy rápido”.

Por tal motivo, se aconseja incrementar la fibra de manera gradual durante varias semanas, para que el organismo se adapte y se minimicen las molestias.

Recomendaciones médicas y advertencias

Las personas con síndrome del intestino irritable, diverticulitis o antecedentes de obstrucción intestinal deben consultar con un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en la dieta, especialmente cuando se trata de aumentar la ingesta de fibra. En estos casos, una modificación brusca en el consumo de este nutriente puede agravar los síntomas o generar complicaciones adicionales.

Mantener una hidratación adecuada resulta fundamental para quienes incrementan la fibra en su alimentación. El consumo de suficiente líquido facilita el tránsito intestinal y contribuye a evitar el estreñimiento, además de favorecer el equilibrio de la flora intestinal.

Un consumo abrupto de fibra puede provocar gases, hinchazón y dolor abdominal, por lo que se recomienda un incremento progresivo y supervisado (Crédito: Freepik)

Por otro lado, quienes siguen una dieta alta en fibra deben estar atentos a posibles efectos secundarios, como gases, hinchazón o malestar abdominal, sobre todo durante las primeras semanas de cambio. Si estos síntomas persisten o se intensifican, es recomendable buscar orientación médica para ajustar la cantidad de fibra o identificar posibles intolerancias.

Aunque el interés en la fibra puede mejorar la salud digestiva y general, los expertos subrayan que mantener el equilibrio nutricional es imprescindible. Adoptar tendencias alimentarias debe realizarse sin descuidar otros nutrientes esenciales, como el calcio, las proteínas o las grasas saludables.

De esta forma, se promueve un bienestar integral y se evitan deficiencias que puedan comprometer la salud a largo plazo. Un enfoque integral y supervisado es la mejor garantía para aprovechar los beneficios de la fibra sin riesgos innecesarios.