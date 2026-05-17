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El régimen de Irán volvió a amenazar a EEUU con una respuesta “más contundente y severa” ante cualquier nueva agresión

Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas, sostuvo que el ejército norteamericano podría enfrentarse “a escenarios nuevos, ofensivos, sorpresivos y devastadores”

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Las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos siguen estancadas pese a los intentos mediadores de Pakistán y el intercambio lento de mensajes.
Las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos siguen estancadas pese a los intentos mediadores de Pakistán y el intercambio lento de mensajes.

El régimen de Irán lanzó este domingo una nueva amenaza a Estados Unidos al advertir que cualquier nueva agresión militar en su contra provocará una respuesta “más contundente y severa”, incluido escenarios “sorpresivos y devastadores”, después de nuevas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y en medio del estancamiento de las negociaciones de paz.

“La repetición de cualquier insensatez para compensar la humillación sufrida por Estados Unidos en la tercera guerra impuesta contra Irán no tendrá otra consecuencia que recibir golpes aún más contundentes y severos”, afirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, según informó la televisión estatal.

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El vocero castrense agregó que el “desesperado presidente de Estados Unidos” debe saber que, si se materializan sus amenazas y se produce una nueva agresión contra Irán, “los activos y el debilitado ejército de ese país se enfrentarán a escenarios nuevos, ofensivos, sorpresivos y devastadores”.

Además, aseguró que Washington quedaría atrapado en “un pantano creado por ellos mismos” como resultado de las “políticas aventureras” de Trump.

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El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi.
El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi.

Las declaraciones llegan después de que Trump afirmara el sábado que Irán “la va a pasar muy mal” si no alcanza un acuerdo con Washington y difundiera horas después en su cuenta de Truth Social un vídeo en el que simuló el derribo de un misil iraní por parte de un buque estadounidense y comentó: “Ok, lo tenemos en la mira. Fuego. Boom”.

Las negociaciones entre Teherán y Washington, mediadas por Pakistán, permanecen bloqueadas tras el rechazo estadounidense a la última propuesta iraní, calificada por Trump como un “pedazo de basura”.

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró el viernes al margen de la reunión ministerial de los BRICS en Nueva Delhi que, pese al estancamiento de las negociaciones formales, ambos países aún intercambian mensajes, aunque “lentamente”.

En su última propuesta, Irán pidió a Estados Unidos el pago de una indemnización por los daños causados en la guerra, el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz, la liberación de activos iraníes bloqueados por Washington y el levantamiento de las sanciones impuestas en su contra, dejando la discusión sobre su programa nuclear para una fase posterior.

Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en los Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026. / Foto de archivo
Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en los Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026. / Foto de archivo

Por ahora sigue vigente el alto el fuego acordado entre las partes el 8 de abril, aunque Trump dijo hace una semana que la tregua era “increíblemente frágil”.

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una guerra contra Irán, asesinando a altos cargos del país, incluido el líder supremo Alí Khamenei, y bombardeando instalaciones militares, civiles e industriales, lo que ha dejado más de 3.300 muertos en el país persa.

Irán, a su vez, respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí y objetivos estadounidenses en países árabes de Oriente Medio, como Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin, Kuwait y Arabia Saudí, entre otros, además de bloquear el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo y gas mundial.

En respuesta, Estados Unidos también ha impuesto un cerco naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril.

(con información de EFE)

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