Salud

Sunday Reset: así es el ritual dominical que reduce la ansiedad del lunes y mejora el bienestar emocional

Pequeños hábitos en el último día del fin de semana pueden generar un impacto concreto en la capacidad de afrontar los desafíos semanales, según GQ y la Asociación Estadounidense de Psicología

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El Sunday Reset ofrece una rutina integral de bienestar y autocuidado recomendada para reducir la ansiedad previa al lunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sunday Reset se ha consolidado como una rutina de bienestar y autocuidado recomendada por la revista GQ. Esta práctica propone una preparación activa para el inicio de la semana mediante acciones sencillas en casa, con el objetivo de reducir la ansiedad previa al lunes y mejorar el equilibrio entre la vida personal y laboral.

El Sunday Reset consiste en una serie de pasos que incluyen cuidado personal, organización del entorno físico y desconexión digital, realizados cada domingo en el hogar. Según la revista GQ, esta rutina busca facilitar el arranque semanal al disminuir el estrés y promover un estado mental renovado, integrando estrategias de autocuidado y equilibrio digital para afrontar el lunes con mejor disposición.

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De acuerdo con el portal de salud estadounidense Healthline, este tipo de rituales dominicales ayuda a “realinear hábitos y establecer límites saludables antes del inicio de la semana laboral”, lo que contribuye a una mejor gestión del bienestar mental. Además, la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) señala que “estructurar rutinas de autocuidado y descanso el fin de semana puede disminuir la percepción de estrés y favorecer el bienestar emocional”.

Rutina de bienestar y cuidado personal

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Transformar el baño en un espacio de relajación y usar productos para el cuidado de la piel resalta como parte central del Sunday Reset (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta de GQ inicia con la transformación del baño en un espacio de relajación. La publicación recomienda dedicar tiempo a la higiene y el bienestar físico, señalando que “el agua es tu punto de reinicio”. Se puede optar por un baño relajante, una ducha caliente o, para quienes buscan aliviar la tensión muscular, un baño de hielo.

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Entre las sugerencias, destaca el uso de productos para el cuidado de la piel, en especial un exfoliante facial potente para combatir la acumulación de contaminantes y el cansancio semanal. Tras el baño, se aconseja consumir un alimento saludable que complemente la sensación de renovación.

La APA indica que prácticas como la meditación, la respiración consciente y el ejercicio ligero pueden potenciar los efectos restauradores del autocuidado físico y mental durante el fin de semana, favoreciendo la regulación emocional.

Mantener un entorno ordenado es fundamental dentro del Sunday Reset. Según GQ, dedicar algunos minutos a tareas como cambiar las sábanas, ordenar la cocina y preparar la ropa de la semana puede marcar la diferencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
a APA recomienda la meditación durante el fin de semana para fortalecer el autocuidado físico y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Planchar y elegir los cinco conjuntos laborales para los días siguientes es una acción recomendada, ya que “ahorra fatiga por toma de decisiones durante las horas más críticas de tus mañanas”, afirma la revista. Cambios menores, como reubicar muebles o cambiar un cuadro, contribuyen a percibir el hogar como un espacio renovado.

Por su parte, Healthline subraya que la organización del espacio físico tiene efectos positivos sobre la claridad mental y la gestión de la ansiedad, al crear ambientes donde las tareas cotidianas resultan menos abrumadoras.

Desconexión digital para reducir la ansiedad

La desconexión digital es otro eje central de esta rutina dominical. GQ sugiere activar el “Modo Avión” y pausar el uso del celular siempre que las obligaciones lo permitan, ayudando así a mitigar la sobrecarga de notificaciones e información.

Durante este tiempo, actividades recreativas como caminar o ver una película recomendada pueden mejorar el ánimo del domingo. La revista también resalta la importancia de procurar momentos de meditación, ya que esta práctica favorece la liberación de hormonas asociadas al bienestar.

Una mujer y dos niñas usan una laptop y cuadernos en una isla de cocina, un hombre prepara comida, y un niño lee en un sofá en una sala de estar bien iluminada.
Organizar la agenda y dedicar tiempo a actividades recreativas eleva el estado de ánimo durante el Sunday Reset, preparando para los retos de la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la APA, reducir la exposición a pantallas durante los momentos de descanso contribuye a un mejor sueño y a una mayor sensación de desconexión, factores clave para la recuperación mental antes de iniciar una nueva semana.

Disfrutar el domingo y preparar una nueva semana

El Sunday Reset invita a liberar la mente de los pendientes del lunes y centrarse en el presente. Según GQ, organizar la agenda semanal y, posteriormente, disfrutar de las últimas horas del domingo, solo o en compañía de seres queridos, es clave para recargar energías antes de iniciar la nueva semana laboral.

Reservar tiempo para uno mismo y aceptar que los retos profesionales llegarán en su debido momento permite aprovechar plenamente el domingo, fomentando una sensación de tranquilidad para arrancar la semana con renovado bienestar.

Al implementar este ritual dominical, cualquier persona puede abordar el inicio de la semana con mayor equilibrio, menos ansiedad y una mejor gestión del estrés, según coinciden GQ, Healthline y la Asociación Estadounidense de Psicología. El enfoque integral del Sunday Reset, que combina autocuidado físico, orden y desconexión digital, se traduce en una estrategia eficaz para quienes buscan mejorar su bienestar y enfrentar los desafíos semanales con mayor resiliencia.

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