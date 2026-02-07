Salud

Qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca: utilidad real, límites y recomendaciones de expertos

La medición de los intervalos entre latidos se volvió tendencia en salud y deporte. El psicofisiólogo Jay Wiles advierte en el podcast Modern Wisdom cuál es su verdadero valor y por qué es esencial el acompañamiento profesional adecuado

Guardar
La variabilidad de la frecuencia
La variabilidad de la frecuencia cardíaca revela el nivel de adaptación y flexibilidad del sistema nervioso en tiempo real (Captura de video: YouTube)

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) adquirió popularidad entre quienes emplean tecnologías de salud en el hogar, aunque este auge generó dudas sobre su verdadera utilidad.

El experto en psicofisiología, Dr. Jay Wiles, durante una entrevista con Chris Williamson para el podcast Modern Wisdom advirtió que: “La VFC es la mejor medición no invasiva que tenemos de las adaptaciones del sistema nervioso.

Su mensaje, dirigido a deportistas y público general, busca distinguir entre tendencias y evidencia científica, promoviendo una comprensión precisa de esta métrica y su aprovechamiento.

Qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca

“La forma más sencilla de entender la VFC es verla como una señal, una ventana para observar cómo responde el sistema nervioso en un momento concreto”, explicó el Dr. Wiles. El especialista destacó tres conceptos esenciales: adaptación, resiliencia y flexibilidad fisiológica.

La VFC depende de factores
La VFC depende de factores como edad, genética y sexo, pero puede mejorarse mediante ejercicio, control del estrés y buena calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La VFC no se limita a contar los latidos; analiza los intervalos entre cada uno, generalmente en milisegundos. “El corazón no funciona como un metrónomo”, precisó Wiles. Al observar la gráfica de una persona en reposo, el intervalo entre latidos varía, lo que refleja los ajustes del sistema nervioso para mantener la homeostasis.

Según el experto, el sistema nervioso autónomo regula estas adaptaciones, controlando funciones como la respiración, presión arterial y ritmo cardíaco. “No se trata de encender la respuesta al estrés y apagarla; el sistema simpático y parasimpático trabajan juntos”, agregó.

Interpretación y errores frecuentes

Un error común es comparar valores de VFC entre personas. “Un valor alto no siempre es mejor: solo es significativo si se evalúa en el contexto personal y a lo largo del tiempo”, enfatizó Wiles. La VFC abarca varias métricas, pero lo fundamental es la estabilidad del valor respecto al propio valor basal.

Para el especialista, lo más
Para el especialista, lo más útil es observar cómo varía la VFC a lo largo de una semana, ya que ofrece información clave sobre la resiliencia del sistema nervioso (Captura de video: YouTube)

Las marcadas diferencias entre deportistas, con rangos muy variados, confirman que no existe un valor universal asociado a mejor salud o mayor longevidad. “He visto atletas destacados con VFC bajas y personas menos entrenadas con valores altos, y eso no implica necesariamente una diferencia en bienestar o capacidad de adaptación”, señaló.

Factores que influyen en la VFC

La VFC está condicionada tanto por factores inalterables como por variables que pueden modificarse. Wiles explicó que la edad, la genética y el sexo influyen de manera decisiva, y que a partir de los 40 años la variabilidad suele descender por razones biológicas. Sin embargo, aclaró que este proceso no es irreversible

Entre los factores modulables, el experto destacó la condición cardiorrespiratoria como uno de los ejes centrales y destacó que “disminuir la frecuencia cardíaca en reposo y controlar la presión arterial son intervenciones respaldadas por la evidencia para aumentar la VFC”.

Trabajar la capacidad cardiorrespiratoria permite
Trabajar la capacidad cardiorrespiratoria permite que el sistema nervioso se mantenga flexible frente a desafíos diarios (Crédito: Freepik)

Otros elementos relevantes incluyen el estrés crónico, la calidad del sueño y enfermedades crónicas como la diabetes. “El estrés constante vuelve al sistema nervioso más rígido y menos flexible. Generar adaptabilidad frente al estrés es uno de los pasos más efectivos que una persona puede dar”, advirtió.

Estrategias para mejorar la VFC

Wiles plantea que mejorar la VFC equivale a entrenar el sistema nervioso, y que el ejercicio físico cumple un rol central en ese proceso. Sin embargo, subrayó que existe una herramienta aún más específica: “El ejercicio físico es un pilar básico. Pero la respiración de resonancia es el entrenamiento más específico para la VFC”.

Esta técnica consiste en respirar a un ritmo individualizado, por lo general entre 4,5 y 6,5 respiraciones por minuto, durante al menos 10 minutos, varias veces por semana.

Según el especialista, la constancia es determinante, ya que aunque los efectos pueden percibirse desde la primera sesión, los cambios más profundos aparecen entre la cuarta y la duodécima semana, cuando el sistema nervioso gana flexibilidad.

El ejercicio físico y la
El ejercicio físico y la respiración de resonancia destacan como estrategias eficaces para aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca (Freepik/Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de estas prácticas con ejercicio cardiorrespiratorio y atención plena potencia los resultados, aunque Wiles remarca que ninguna estrategia es efectiva sin una base sólida de descanso. “El sueño es, sin discusión, la base de la pirámide. Nada se le compara a la hora de lograr recuperación y reparación del sistema nervioso”, afirmó.

En cuanto a las limitaciones, el especialista alertó sobre el mal uso de la VFC. “No es un indicador directo de estrés psicológico. Una sola medición no revela el nivel de estrés de una persona en ese momento”, puntualizó.

Uso responsable de la VFC

Desde esa perspectiva, Wiles desaconsejó convertir la VFC en un parámetro absoluto de salud o longevidad y advirtió sobre la obsesión con el número. “Nunca recomiendo usar esa cifra como única guía para tomar decisiones cotidianas”, afirmó, y remarcó que lo verdaderamente útil es observar la tendencia personal.

Antes de implementar protocolos avanzados, sugirió recurrir a profesionales, especialmente en personas con enfermedades crónicas. “El mayor beneficio lo obtiene quien combina la VFC con otros indicadores objetivos y su propio criterio de bienestar”, concluyó.

Temas Relacionados

Variabilidad de la frecuencia cardíacaRespiración de resonanciaSistema nerviosoCondición cardiorrespiratoriaEstrésDr. Jay WilesEntrevistas PodcastMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué alternar deportes protege la salud de los jóvenes

Expertos destacan que sumar distintas actividades físicas y dar tiempo para el descanso ayuda a evitar lesiones, reduce el agotamiento y favorece el entusiasmo y el crecimiento integral durante la etapa de formación

Por qué alternar deportes protege

Las 3 estrategias más efectivas para afrontar la ansiedad, según un especialista

El psicoterapeuta cognitivo y exjefe de salud mental del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, Owen O’Kane, explicó en diálogo con New Scientist por qué cambiar el enfoque tradicional sobre esta condición puede marcar la diferencia en el bienestar emocional

Las 3 estrategias más efectivas

De acidez a molestias: cuáles son los factores que alteran la barrera natural del estómago

Diversos hábitos, alimentos y condiciones médicas pueden influir en el delicado equilibrio del revestimiento gástrico

De acidez a molestias: cuáles

Por qué es fundamental estirar después de entrenar: claves para evitar lesiones y mejorar la recuperación

Saltarse la fase de elongación tras la actividad física puede traer consecuencias que se manifiestan con el tiempo, desde molestias musculares hasta limitaciones en el movimiento

Por qué es fundamental estirar

Ganar músculos y fuerza después de los 40 años: los métodos más efectivos recomendados por un experto

Con el paso del tiempo, el cuerpo requiere nuevas estrategias para fortalecer y proteger la masa muscular. Consejos del entrenador Alain Gonzalez para lograr avances sostenidos a lo largo de los años

Ganar músculos y fuerza después
DEPORTES
Central Córdoba y Unión empatan

Central Córdoba y Unión empatan en el inicio de la fecha 4 del Torneo Apertura: la agenda completa

El particular video que compartió Edinson Cavani antes de volver a jugar en Boca Juniors

Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno: las 50 fotos más impactantes de la ceremonia en Italia

El desfile de la delegación argentina en la ceremonia inaugural de los JJOO de invierno: quiénes fueron los dos abanderados

Récords y ciencia: cómo se construyen las pistas más rápidas para el patinaje de velocidad olímpico

TELESHOW
Agustín Rada recordó el llamativo

Agustín Rada recordó el llamativo pedido que hizo la China Suárez en su entrevista con Mario Pergolini

La emoción de Valeria Mazza al ver a su hijo en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron su nuevo mentor: quién es la histórica figura de la música que se sumará a su álbum

El emotivo adiós de Sabrina Rojas a SQP tras reemplazar a Yanina Latorre: “Los voy a extrañar”

Zaira Nara celebró el sexto cumpleaños de Viggo: sorpresas, festejo íntimo y el saludo a la distancia de su abuela

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos exigió a Rusia

Estados Unidos exigió a Rusia y China negociar nuevo acuerdo nuclear tras el fin de Nuevo START

Hembras de pulpo lanzan objetos a machos que las “acosan”: el sorprendente video

Crisis en Cuba: la dictadura empezó a limitar actividades turísticas y reducir el transporte por la falta de combustible

ISIS reivindicó el atentado terrorista en una mezquita en Pakistán que dejó 31 muertos más de 160 heridos

La colaboración secreta que dio origen a uno de los mayores éxitos de Ozzy Osbourne