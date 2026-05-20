La ONU ajustó a la baja su previsión de crecimiento mundial para 2026 por la crisis en Medio Oriente

Buques cerca del estrecho de Ormuz, el 18 mayo 2026 (REUTERS)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) disminuyó sus pronósticos de crecimiento económico mundial para 2026 y elevaron las perspectivas de inflación, en respuesta a la crisis en Medio Oriente y al alza de los precios del petróleo, ambas derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

Según los economistas de la ONU, se espera que el crecimiento del PIB mundial sea de 2,5% en 2026, por debajo del 2,7% previsto en enero, y podría caer hasta 2,1% en un escenario más adverso, sin un desbloqueo del estrecho de Ormuz, la vía marítima actualmente paralizada por Teherán.

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Shantanu Mukherjee, director de análisis económico del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, señaló que estas serían unas de las tasas de crecimiento más bajas del siglo, excluyendo la pandemia por coronavirus y la crisis financiera global de 2008.

“No estamos cerca de una recesión”, afirmó Mukherjee, aunque advirtió que la vida podría volverse más difícil para miles de millones de personas y que algunos países podrían enfrentar contracciones económicas.

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La proyección de inflación mundial sube a 3,9% este año, 0,8 puntos porcentuales más de lo pronosticado en enero. “El aumento de los precios de la energía es un factor potente, al igual que los precios de los productos refinados que son cruciales para la producción industrial y el transporte comercial”, comentó Mukherjee en relación al bloqueo de Ormuz

El impacto de la guerra con Irán es desigual, con el daño económico más grave en Asia occidental, donde se espera que el crecimiento regional caiga de 3,6% en 2025 a 1,4% en 2026 (REUTERS)

El informe indica que la inflación no será uniforme. En los países desarrollados, se prevé que aumente de 2,6% en 2025 a 2,9% en 2026, mientras que en los países en desarrollo se aceleraría de 4,2% a 5,2%, como resultado de mayores costos de energía, transporte y bienes importados.

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El impacto de la guerra con Irán es desigual, con el daño económico más grave en Asia occidental, donde se espera que el crecimiento regional caiga de 3,6% en 2025 a 1,4% en 2026, afectado tanto por el shock energético como por daños a la infraestructura y disrupciones en la producción de petróleo, comercio y turismo. En África, el crecimiento medio bajaría de 4,2% en 2025 a 3,9% en 2026. En América Latina y el Caribe, la previsión es de una desaceleración de 2,5% a 2,3% en 2026.

Para Estados Unidos, las Naciones Unidas prevé que la economía se mantenga “comparativamente resiliente”, con un crecimiento estimado del 2% este año, similar al de 2025. En contraste, Europa enfrenta mayor exposición debido a su dependencia de la energía importada; se proyecta que el crecimiento de la Unión Europea pase de 1,5% en 2025 a 1,1% en 2026, y en el Reino Unido de 1,4% a 0,7%.

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La ONU prevé que la economía de EEUU se mantenga “comparativamente resiliente”, con un crecimiento estimado del 2% este año, similar al de 2025 (AP/Julia Demaree Nikhinson)

En Asia, la diversificación energética y las reservas estratégicas de China, sumadas a medidas gubernamentales, ofrecen cierta protección, por lo que se espera que su crecimiento económico se desacelere de 5% en 2025 a 4,6% este año. India, en tanto, mantendría un crecimiento de 6,4% en 2026, aunque por debajo del 7,5% estimado para 2025.

El economista sénior de la ONU, Ingo Pitterle, planteó que la duración y el impacto del conflicto serán determinantes para el crecimiento económico de China, India y otros países, ya que los recursos de protección “son claramente limitados”.

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Ante este pronóstico, el secretario general de la ONU, António Guterres, rechazó el mecanismo anunciado por el régimen de Irán para gestionar el tráfico marítimo en Ormuz y pidió que se garantice la libertad de navegación en la zona. La postura del organismo fue comunicada este lunes por el portavoz adjunto de Naciones Unidas, Farhan Haq, después de que un alto cargo del Parlamento iraní informara sobre un sistema que contempla el cobro de peajes en la vía marítima.

La ONU expresó su rechazo al mecanismo anunciado por el régimen de Irán para gestionar el tráfico marítimo en Ormuz (REUTERS/Eduardo Munoz)

“No queremos que ninguna entidad en particular restrinja esa libertad de acceso”, declaró Haq durante su rueda de prensa diaria. Añadió: “Queremos asegurarnos de que no haya ningún obstáculo para la libertad de navegación en alta mar y en el estrecho de Ormuz”.

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Las declaraciones de la ONU se conocieron luego de que el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, anunciara la creación de un mecanismo para administrar el flujo marítimo en el estrecho. “Irán, en el marco de su soberanía nacional y de la garantía de la seguridad del comercio internacional, preparó un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz a lo largo de una ruta designada”, señaló Azizi en X.

(Con información de Associated Press)

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