Expectativa por el posible procesamiento de Estados Unidos contra el ex dictador cubano Raúl Castro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos prevé anunciar este miércoles en Miami una acusación formal contra el ex dictador cubano Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un ataque que dejó cuatro cubanoestadounidenses muertos y que marcó uno de los episodios más graves en la relación entre Washington y La Habana.

Según fuentes federales familiarizadas con la investigación citadas por NBC News y Associated Press, un gran jurado ya devolvió una acusación tras escuchar pruebas presentadas por fiscales, aunque el contenido exacto del expediente no trascendió. Las fuentes señalaron que no tuvieron acceso al documento final y no pudieron precisar cuáles serían los cargos.

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El anuncio está previsto para este miércoles en la Freedom Tower, en el centro de Miami, en un acto organizado por el Departamento de Justicia y el FBI, que coincidirá con una ceremonia en homenaje a las víctimas del derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996.

La actividad estará encabezada por el fiscal general interino Todd Blanche, junto al subdirector adjunto del FBI Christopher Raia, el fiscal federal de Miami y la senadora por Florida Ashley Moody, según NBC News.

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Raúl Castro, de 94 años, era ministro de Defensa de Cuba cuando dos avionetas Cessna de Hermanos al Rescate fueron derribadas por cazas de la Fuerza Aérea cubana después de despegar desde Florida. La organización con base en Miami realizaba misiones de búsqueda y rescate de balseros cubanos, además de sobrevuelos de denuncia sobre la isla.

Raúl Castro, de 94 años, era ministro de Defensa de Cuba cuando dos avionetas Cessna de Hermanos al Rescate fueron derribadas por cazas de la Fuerza Aérea cubana después de despegar desde Florida (REUTERS)

Dos de las aeronaves fueron alcanzadas por misiles disparados por cazas MiG-29 de fabricación rusa y cayeron en el estrecho de Florida. Cuatro cubanoestadounidenses murieron. Un tercer avión logró escapar.

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Una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que las avionetas civiles fueron derribadas poco después de abandonar el espacio aéreo cubano.

Durante años, autoridades y fiscales estadounidenses atribuyeron la responsabilidad política del ataque a la cúpula del régimen cubano. Tanto Fidel Castro como Raúl Castro fueron señalados en distintas investigaciones como responsables de haber ordenado la acción militar.

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Una de las personas citadas por AP señaló que la posible acusación está vinculada específicamente con el presunto rol de Raúl Castro en el derribo de las aeronaves. En ese momento, el ex dictador cubano ocupaba el Ministerio de Defensa.

Las fuentes consultadas por AP indicaron que fiscales federales en Miami conformaron meses atrás un grupo especial de trabajo integrado por fiscales y agentes federales para avanzar en causas contra altos funcionarios cubanos, en medio de pedidos de dirigentes republicanos del sur de Florida para reabrir el caso.

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Durante años, autoridades y fiscales estadounidenses atribuyeron la responsabilidad política del ataque a la cúpula del régimen cubano. Tanto Fidel Castro como Raúl Castro fueron señalados en distintas investigaciones como responsables de haber ordenado la acción militar (REUTERS)

El derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate representó un punto de quiebre en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En 1996, el entonces presidente Bill Clinton exploraba vías de distensión con La Habana, pero el ataque cambió el escenario político en Washington.

Poco después del derribo, el Congreso estadounidense aprobó la ley Helms-Burton, que endureció el embargo económico impuesto a Cuba desde 1962 y limitó el margen de maniobra de futuros presidentes para avanzar en una normalización bilateral.

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Consultado por periodistas el viernes sobre una posible acusación, el presidente Donald Trump evitó dar precisiones y remitió la cuestión al Departamento de Justicia. “Necesitan ayuda, como ustedes saben, y cuando hablan de un país en declive, realmente están ante una nación en decadencia, así que vamos a ver”, declaró a bordo del Air Force One.

La eventual acusación se conoce en un contexto de tensión entre Washington y La Habana. La administración Trump endureció sanciones económicas contra Cuba y elevó la presión sobre el régimen cubano en los últimos meses.

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Raúl Castro asumió la dictadura cubana en 2006 tras la enfermedad de su hermano Fidel Castro y dejó el cargo en 2018, cuando transfirió el poder a Miguel Díaz-Canel. En 2021 también abandonó la jefatura del Partido Comunista de Cuba, aunque analistas estadounidenses sostienen que mantiene influencia dentro del sistema político cubano.

Raúl Castro asumió la dictadura cubana en 2006 tras la enfermedad de su hermano Fidel Castro y dejó el cargo en 2018, cuando transfirió el poder a Miguel Díaz-Canel (AP)

No es la primera vez que Castro enfrenta investigaciones judiciales en Estados Unidos. En 1993, fiscales federales de Miami analizaron la posibilidad de presentar cargos por narcotráfico contra él y otros altos mandos cubanos, aunque esa causa no avanzó.

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Hasta ahora, Estados Unidos solo logró condenar a una persona por conspiración para cometer asesinato en relación con el caso de Hermanos al Rescate: Gerardo Hernández, jefe de una red de espionaje cubana desmantelada por el FBI, quien recibió cadena perpetua pero fue liberado en 2014 durante un intercambio de prisioneros entre Washington y La Habana.

También fueron acusados dos pilotos de combate cubanos y su superior militar, aunque permanecen en Cuba y nunca quedaron bajo custodia estadounidense.

Si este miércoles se confirma la acusación contra Raúl Castro, Estados Unidos avanzará con una de las decisiones judiciales más relevantes adoptadas contra un ex jefe del régimen cubano por un caso que, tres décadas después, sigue abierto en la justicia estadounidense.