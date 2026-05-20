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La furia de Paredes cara a cara con el árbitro por el penal no sancionado para Boca ante Cruzeiro: “Es una vergüenza”

Jesús Valenzuela y el VAR quedaron en el ojo de la tormenta por omitir una clara mano en el final del choque por la Copa Libertadores

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El empate de Boca Juniors 1-1 ante Cruzeiro en La Bombonera dejó sin margen de error al Xeneize en pos de lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores: ahora debe vencer a Universidad Católica como local para avanzar. La bronca por el resultado quedó asociada a la que generaron las decisiones del árbitro Jesús Valenzuela en La Ribera, al punto que Leandro Paredes protagonizó un tenso cara a cara con el venezolano al final del pleito.

Apenas culminó el choque por el Grupo D, todo Boca rodeó a Valenzuela, incluido el técnico Claudio Úbeda, para reclamar la clara mano de Lucas Romero dentro del área en la última jugada, que el encargado del VAR, Ángel Arteaga, no llamó a revisar. El venezolano, al verse rodeado, alegó que fue “natural”.

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Fue allí que explotó Leandro Paredes. “¿Qué natural? ¿De qué estás hablando? Estás boludeando, andá a verla. Es una vergüenza lo que hiciste", bramó el campeón del mundo con Argentina, cara a cara con Valenzuela. El arbitraje estuvo cargado de polémicas. La secuencia del epílogo fue la cuarta en un cotejo con discusiones varias.

El gol de Cruzeiro y la mano revisada

A los 53 minutos, Fagner anotó el empate con un remate de derecha que superó al arquero Leandro Brey. El árbitro Jesús Valenzuela revisó la acción en el VAR ante el reclamo por una posible mano de un jugador visitante en el desborde previo. Tras observar las imágenes, convalidó el tanto al determinar que no existió inmediatez entre el contacto y el gol, ni una posición antinatural del brazo que configurara infracción. La decisión fue correcta.

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La expulsión de Gerson

A los 67 minutos, el volante de Cruzeiro Gerson fue expulsado con tarjeta roja luego de que el VAR llamara a Valenzuela a revisar una entrada con los tapones sobre la rodilla de Paredes. El contacto reunió los elementos del juego brusco grave: un punto de impacto en una zona vulnerable y una vehemencia que puso en riesgo la integridad física del rival. La expulsión fue la decisión correcta.

El gol anulado a Merentiel

Con Cruzeiro reducido a diez jugadores, Merentiel anotó lo que parecía ser el 2-1. Antes de que el balón llegara a sus pies, Milton Delgado disputó un centro desde la izquierda y todo el banco visitante reclamó mano del volante xeneize. Valenzuela revisó la acción por tercera vez en la noche y anuló el gol al constatar un contacto del balón con la mano en una acción sancionable. La presencia de un segundo balón en el campo también generó confusión en la jugada, aunque ese elemento no fue determinante para la decisión. El árbitro actuó con corrección al anular el tanto.

Fuimos superiores, la vara no es la misma para los dos lados, lo vivimos en Brasil. Esa es la más clara de todas (la última) es muy raro que ni siquiera la vaya a ver, después podés decir si es intencional o no. No es la primera vez que pasa, en Cruzeiro nos echaron a Bareiro cuando ni siquiera fue falta. Hay que pensar en el partido que viene, y si lo hacemos de la mejor manera, clasificaremos”, remarcó el ex PSG y Juventus tras el encuentro.

Boca quedó segundo en el Grupo D, con siete unidades, misma cantidad que la Universidad Católica y una menos que el líder, el conjunto de Belo Horizonte. En la última jornada de la fase, el Xeneize se medirá ante los chilenos en La Bombonera el jueves 28 de mayo desde las 21.30.

  • La palabra de Paredes

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