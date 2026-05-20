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El Pentágono redujo el despliegue de soldados estadounidenses en Europa tras las advertencias de Trump a la OTAN

El mandatario estadounidense avisó sobre la futura disminución de uniformados en el viejo continente e instó a sus aliados europeos de la Alianza Atlántica a incrementar sus inversiones en defensa

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asiste a una audiencia del Subcomité de Asignaciones para la Defensa de la Cámara de Representantes, el 12 de mayo de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asiste a una audiencia del Subcomité de Asignaciones para la Defensa de la Cámara de Representantes, el 12 de mayo de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

La administración estadounidense liderada por el presidente Donald Trump anunció una reducción de sus brigadas de combate estacionadas en Europa, en lo que representa un ajuste significativo de la presencia militar de Estados Unidos en el viejo continente.

Según detalló el Departamento de Guerra, la medida implica que el número total de Brigadas de Combate (BCT) asignadas a Europa baja de cuatro a tres, luego de que Washington anticipara a principios de mayo una disminución en el despliegue de soldados en Alemania.

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El comunicado oficial del Pentágono precisó que una BCT está integrada por entre 4.000 y 4.700 efectivos, de acuerdo con un informe del Congreso estadounidense. Además, el texto señaló que la reducción causó un “retraso temporal” en el despliegue de tropas estadounidenses en Polonia.

La decisión se enmarca en el contexto de presiones sostenidas del inquilino de la Casa Blanca para que los aliados europeos incrementen sus inversiones en defensa.

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El vicepresidente JD Vance afirmó que el despliegue previsto de 4.000 soldados en Polonia se encuentra demorado, pero no cancelado.

Soldados junto a una alambrada de púas durante una jornada de prensa en el marco del ejercicio Combined Resolve del Ejército de EEUU en las instalaciones de entrenamiento de Hohenfels, Alemania, el 30 abril 2026 (REUTERS/Angelika Warmuth)
Soldados junto a una alambrada de púas durante una jornada de prensa en el marco del ejercicio Combined Resolve del Ejército de EEUU en las instalaciones de entrenamiento de Hohenfels, Alemania, el 30 abril 2026 (REUTERS/Angelika Warmuth)

“El Departamento (de Guerra) determinará la disposición final de estas y otras fuerzas estadounidenses en Europa, sobre la base de un análisis adicional de los requisitos estratégicos y operacionales de Estados Unidos, así como de la propia habilidad de nuestros aliados para contribuir en la defensa de Europa”, indicó el Pentágono en un comunicado.

El recorte en el número de equipos de combate de brigada pone fin a varias semanas de especulaciones sobre la reducción de fuerzas estadounidenses en el continente y coincide con la insistencia de Washington en que los socios europeos aumenten su aporte en defensa colectiva para los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El propio Trump expresó su descontento con aliados que, según él, no respaldaron la operación militar de Estados Unidos contra Irán ni contribuyeron a la formación de una fuerza de paz en el estratégico estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por el régimen persa.

Por su parte, la OTAN aseguró que la retirada de los soldados estadounidenses de Alemania no compromete la capacidad de defensa de la alianza. El general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), afirmó tras la reunión del Comité Militar en Bruselas: Esta decisión no afecta a la viabilidad de nuestros planes regionales”.

El general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa (SACEUR) (REUTERS/Archivo)
El general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa (SACEUR) (REUTERS/Archivo)

Añadió que se siente “muy cómodo con la situación actual” y que continuará trabajando para asegurar “la cobertura adecuada en los lugares adecuados”. Grynkewich explicó que el retiro se enmarca en la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos y en el concepto denominado “OTAN 3.0”.

En ese sentido, explicó que, a medida que el pilar europeo de la alianza se fortalezca, Washington podrá reducir su presencia en el continente y concentrarse en aportar solo aquellas capacidades que los aliados aún no pueden proporcionar de forma autónoma.

Los 5.000 efectivos que dejarán Alemania incluyen una parte significativa del equipo de combate de una brigada blindada y de un batallón de fuego de largo alcance cuyo despliegue estaba previsto pero no se materializará. Además, Trump canceló el despliegue de misiles Tomahawk de largo alcance en Europa.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, afirmó ante el Parlamento Europeo que la disuasión de la alianza “permanece intacta” y describió la retirada de tropas como un “cambio de enfoque hacia el Indopacífico” que ya estaba contemplado.

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Kallas instó a los países europeos a “asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa”, lo que implica aumentar el gasto, reducir brechas de capacidad y ampliar la producción militar propia.

El ejército estadounidense mantiene actualmente más de 36.000 soldados en Alemania, desplegados en instalaciones como la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las zonas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.

De acuerdo con funcionarios y analistas, la OTAN sigue dependiendo de Washington para capacidades que los aliados europeos no pueden igualar en el corto plazo, entre ellas sistemas de mando y control, inteligencia, comunicaciones por satélite, bombarderos estratégicos y el paraguas nuclear.

(Con información de AFP)

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