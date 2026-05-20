Cuatro señales en el habla que pueden anticipar el riesgo de demencia

Los expertos advierten que los primeros cambios en la demencia pueden pasar inadvertidos en el lenguaje cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, investigaciones internacionales detectaron que las primeras señales de demencia pueden aparecer en el lenguaje oral mucho antes de que surjan otros síntomas. Un reciente estudio publicado en la revista Nature destaca que observar la velocidad, el ritmo y la complejidad del habla cotidiana permite anticipar el inicio de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer.

Según la Sociedad de Alzheimer del Reino Unido, alrededor de una de cada 14 personas mayores de 65 años presenta algún tipo de demencia, lo que subraya la importancia de la detección precoz.

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Estas conclusiones sugieren que prestar atención a la forma en que hablamos —más allá de la memoria— puede ofrecer pistas tempranas sobre la salud cerebral y facilitar intervenciones preventivas, especialmente en quienes tienen antecedentes familiares o riesgo genético.

El estudio de Nature y revisiones recientes recalcan que los cambios en el lenguaje preceden a otras dificultades cognitivas y que reconocerlos puede ser clave para un diagnóstico temprano y estrategias de prevención efectivas.

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Las primeras señales de demencia pueden manifestarse en cambios sutiles de la expresión oral. De acuerdo con especialistas en neurología y lingüística, la identificación de estos indicadores permite actuar antes de que se presenten déficits cognitivos avanzados y mejora las posibilidades de intervenir en etapas tempranas.

Cuatro cambios sutiles en el lenguaje asociados a la demencia

Habla más lenta y pausada. Las personas que comienzan a hablar más despacio de lo habitual, o que hacen pausas más largas entre palabras y frases, pueden estar mostrando alteraciones en la velocidad de procesamiento cerebral. Un estudio de la Universidad de Toronto, citado en la revisión de Nature, encontró que la disminución de la velocidad al hablar es un marcador más preciso de la salud cognitiva que la simple dificultad para encontrar palabras. Quienes mantienen una velocidad conversacional más alta tienden a obtener mejores resultados en pruebas cognitivas, en particular en funciones ejecutivas. Si alguien que siempre habló a un ritmo normal comienza a hablar más despacio, es una señal preocupante. Aumento en el uso de muletillas como “eh” y “ah”. El incremento en el uso de palabras de relleno puede indicar dificultades en la función ejecutiva, que regula la rapidez con la que se recupera y procesa la información. Si bien es común experimentar el fenómeno de “tener la palabra en la punta de la lengua”, un patrón persistente y creciente de estas muletillas podría ser una señal de alarma. El doctor Tim Beanland, jefe de conocimiento y aprendizaje de la Sociedad de Alzheimer, explicó a The Telegraph que con la edad se producen cambios en la sustancia blanca del cerebro, ralentizando la transmisión de información. En las etapas iniciales del Alzheimer, este patrón se vuelve sostenido y evidente. Pausas más largas y frecuentes en medio de frases. Las investigaciones muestran que las pausas prolongadas, especialmente cuando ocurren a mitad de una oración, reflejan una ralentización en el procesamiento mental del lenguaje. En el envejecimiento normal, las pausas suelen ser breves y esporádicas, pero en la demencia se vuelven más frecuentes y extensas, interrumpiendo la fluidez del discurso y dificultando la comunicación. Según MacSweeney, hacer pausas más frecuentes y prolongadas a mitad de frase está estrechamente relacionado con las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer. Reducción en el uso de oraciones complejas y conectores como “porque”, “aunque” y “cuando”. En las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer, las personas tienden a utilizar frases más sencillas y menos elaboradas, abandonando construcciones gramaticales complejas y el uso de conectores subordinantes. Esto se traduce en oraciones cortas y fragmentadas, así como en un habla más rutinaria o repetitiva. El cambio responde a una estrategia inconsciente del cerebro para minimizar el esfuerzo necesario en la organización del pensamiento verbal. La cadencia y el ritmo de lo que la gente dice empiezan a cambiar, y las frases se vuelven menos elaboradas y más fragmentadas.

Cómo disminuir el riesgo de demencia: hábitos y prevención

La combinación de actividades físicas, intelectuales y sociales potencia la “reserva cognitiva” en la mediana edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un estudio anterior liderado por el Trinity College Dublin y publicado en Journal of Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring, adoptar una vida activa y variada es una de las formas más efectivas de reducir el riesgo de demencia, incluso en personas con antecedentes familiares o predisposición genética. El estudio analizó a 700 adultos de entre 40 y 59 años en Irlanda y el Reino Unido, y concluyó que quienes participan en actividades físicas, sociales e intelectuales —como aprender un instrumento, viajar, socializar, leer o practicar un idioma— desarrollan una mayor “reserva cognitiva”.

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Como publicó Infobae, la profesora Lorina Naci, líder del equipo de investigación, detalló que los mayores beneficios provienen de la combinación de diferentes actividades, en lugar de una sola. La protección surge de la diversidad de estímulos y no basta con hacer solo ejercicio o leer: la combinación es la más eficaz para mejorar la salud cerebral.

El estudio también identificó dos factores de riesgo modificables que pueden acelerar el deterioro cognitivo: la depresión y las lesiones cerebrales traumáticas. Ambos influyen de manera significativa en la salud cerebral, incluso más que otros problemas como la diabetes o la hipertensión. Los investigadores remarcan la importancia de atender la salud mental y prevenir accidentes como parte central de una estrategia de prevención.

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Mantener una vida social activa se relaciona con una mayor protección frente a la demencia, según investigaciones internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las actividades que demostraron mayor impacto se destacan socializar, practicar un instrumento, viajar, leer y aprender idiomas. El efecto positivo de los hábitos activos y variados supera el impacto negativo del principal riesgo genético conocido para el Alzheimer, lo que significa que incluso quienes tienen antecedentes familiares pueden reducir su riesgo si realizan cambios en su vida cotidiana.

La demencia afecta actualmente a 48 millones de personas en todo el mundo. Según proyecciones, en 2050 podría alcanzar los 150 millones de casos y los costos globales superar los 3 billones de euros.

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Por ello, el estudio sugiere que los gobiernos deben invertir en políticas públicas que faciliten el acceso a actividades estimulantes, programas de prevención, salud mental y aprendizaje permanente.

El potencial de la detección temprana y el análisis del habla

La prevalencia global de demencia podría alcanzar los 150 millones de casos para 2050, según proyecciones científicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión publicada en Nature resalta el potencial del análisis automatizado del lenguaje como herramienta para la detección precoz de la demencia y la estimación de su gravedad. Estos avances permiten diferenciar síndromes y abrir nuevas posibilidades para la intervención médica y la planificación de estrategias de cuidado personal y social.

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Los esfuerzos multicéntricos y colaborativos entre universidades europeas buscan profundizar en el seguimiento de estos hallazgos y mejorar la comprensión sobre los mecanismos de la enfermedad.

Frente al aumento mundial de los casos de demencia, los expertos coinciden en que la prevención basada en la diversidad de hábitos y la detección temprana de cambios sutiles en el lenguaje serán claves para enfrentar el desafío de las próximas décadas.

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